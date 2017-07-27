13 находок на Google Maps, которые порождают много споров

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Чего только не встретишь на спутниковых картах. Особенно когда есть богатое воображение и настоящий нюх детектива. AdMe.ru собрал коллекцию удивительных находок на картах Google, сделанных обычными пользователями. Часть из них нашли объяснение, но некоторые до сих пор остаются загадкой.

Кока-кола в горах Чили

Современные рисунки, заметные только с высоты птичьего полета, создают бренды. Самый известный — гигантский логотип компании «Кока-Кола» в Чили. Созданный в 1986 году, он состоит из 70 тыс. фирменных бутылочек напитка.

Странная пирамида посреди Антарктиды

Эта возвышенность вызывает немало вопросов: спрятанная в снегах Антарктиды, со странным рельефом, может ли она быть наследием еще одной древней цивилизации? Сторонники этой теории считают, что именно она привлекла к себе когда-то внимание Третьего рейха. Другие уверены: загадочная пирамида может быть наследием легендарной Атлантиды.

Круизный лайнер посреди небоскребов

Кажется, будто капитан сошел с ума и взял курс на сушу. Этот роскошный лайнер пришвартован здесь уже два десятилетия, шокируя людей своим видом, особенно в темное время суток, когда включается уникальная иллюминация. На самом же деле это здание торгового центра в Гонконге.

Отпечаток ступни великана

Необычный лабиринт из лавра, напоминающий отпечаток гигантской ступни, находится на территории парка в Конхольте, маленькой деревне недалеко от графства Гэмпшир. Считается, что это самый длинный лабиринт в Англии — целых 115 метров.

Гулливер, привязанный к крыше здания

Пожалуй, самая необычная детская площадка в мире находится в испанской Валенсии — пойманный в плен Гулливер, вокруг которого всегда бегают и прыгают дети. Фигура превращена в настоящий парк развлечений: горки, канатные сетки, тайные ходы и огромная широкая скамья для родителей прямо на шляпе великана.

Орудие мести гадкому соседу

История утверждает, что отношения между соседями стали напряженными в 2009 году. Каждый выдумывал свой способ разозлить противника, пока один из них не выкосил на своем участке слово «засранец» и стрелку, указывающую на соседский дом.

Гигантский инопланетный кот

Этому странному изображению не меньше 9 000 лет. По одной из версий, это божественный кот, гость из другого мира. Находится он в самом сухом месте на планете — в пустыне Атакама, где не выпадал дождь с момента появления у людей письменности.

Огромная коллекция самолетов разных эпох

Военные и гражданские, старые и новые — все эти самолеты находятся рядом с маленьким аэропортом Белграда в открытом Музее воздухоплавания. Любители могут прогуляться, рассматривая экспонаты в деталях с более близкого расстояния: здесь более 200 летательных аппаратов, в том числе обломки американских боевых самолетов «Стелс» и F-16 Fighting Falcon.

Фабрика соли, похожая на арт-объект

Это маленькая деревня в Нигере, где проживают не больше 50 семей. И все заняты только одним — добычей соли из этих прудов с грязью. Каждый пруд наполнен пластовой водой, в которую помещают особую глину, содержащую соль. После отстаивания соленую воду сливают и фильтруют, а после выпаривания получают кристаллы соли.

Гигантский турецкий флаг на Кипре

Увидеть флаг Турецкой Республики можно на севере Кипра. Его длина — добрых полкилометра. Рядом с ним надпись — это фраза, произнесенная первым президентом Турции во время празднования 10 юбилейного Дня Республики Турции: «Как счастлив тот, кто может называть себя турком!»

Инопланетный корабль

Кажется, будто в Техасе приземлился настоящий космический корабль. Но на самом деле это местная достопримечательность: дом Futuro, спроектированный финским архитектором Матти Сууронен в 1960-е. Когда-то такие дома пользовались популярностью, а сегодня их осталось не более 30 во всем мире.

То, что отделило Антарктиду от Южной Америки

Один из снимков планеты, породивший сотни споров. Кто-то считает, что это след метеорита, который навсегда разделил два континента. Так или иначе, взгляните, как странно вдоль следа расположены острова. Возможно, что-то в этом есть.

Гигантский машущий человечек в Австралии

Смешной квадратный парень в австралийском Голд-Косте виден даже из космоса. На самом деле это обычный плавающий понтон для детей, который является частью небольшого парка развлечений на берегу.

Бонус: секретная база Google на Марсе

Запустив виртуальную карту Марса, Google серьезно озадачила пользователей таинственной космической базой посреди бесконечных пустынь. Кто-то даже думал, что это база настоящих марсиан, случайно попавшая в кадр. Но если заглянуть внутрь, становится ясно: это просто очередной дата-центр компании Google.