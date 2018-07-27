13 мифов о Китае, в которые вы почему-то все еще верите (Насчет фэншуй ошибались и мы)

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Азия — одна из самых загадочных и привлекательных частей света, и Китай, конечно же, не исключение. Несмотря на то что современный мир открыт и границы в нем размыты, Китай живет своей собственной, зачастую непонятной другим жизнью. Поэтому мифов и стереотипов об этой стране предостаточно. Однако большинство из них ошибочны, и пришло время окончательно их разрушить.

AdMe.ru решил развенчать популярные мифы, касающиеся жизни в Поднебесной.

1. Население Китая растет слишком быстро, поэтому люди стремятся уехать

Да, Китай все еще остается страной с самой большой численностью населения, но прирост населения составляет сейчас всего 0,39 % в год. Для сравнения можно сказать, что в Норвегии, США и Канаде прирост населения примерно в 2 раза больше. Закон «одна семья — один ребенок» больше не имеет смысла. Большинство семей, перед тем как завести ребенка, здраво оценивают свое материальное состояние и условия жизни. А численность населения растет еще и благодаря увеличивающейся продолжительности жизни. Кроме того, по большей части наблюдается не эмиграция из Китая, а миграция в Китай. Из страны уезжают в основном очень состоятельные люди, которые ищут спокойной жизни. Студенты же, уезжающие на учебу за границу, потом возвращаются на родину, поскольку с зарубежным образованием найти работу с хорошим заработком не составляет особых проблем.

2. Все китайцы худые

Китайцы очень любят поесть. В период царившего в стране голода иногда вместо того, чтобы спросить «Как дела?», спрашивали «Поел ли ты сегодня?». Голода там уже давно нет, однако пищевые привычки остались. Особое отношение сложилось у китайцев ко второму приему пищи — обеду. Длится он 2 часа. И на это время практически вся работа останавливается: необходимо сначала поесть, а потом поспать. Китайцы едят много, поэтому проблема ожирения уже довольно прочно вошла в их жизнь. Особенно сильно она проявлется у подростков, которые увлекаются фастфудом.

3. Большинство получает маленькую зарплату

Как и в любой стране, зарплата в Китае зависит от региона. Но это вовсе не означает, что люди работают за маленькие деньги. В больших городах, таких как Пекин или Шанхай, зарплата находится на уровне $ 1 000. В городах поменьше зарплата составляет от $ 600 до $ 1 000. Конечно, есть исключения, но они касаются лишь небольших территорий, которые по определенным причинам отрезаны от центров экономического развития. При этом в Китае работают все, ведь оплачиваемая пенсия там есть, а вот пособия по безработице нет.

4. Население Китая живет под цензурой

Существует распространенное мнение, что действие цензуры и отсутствие популярных сетей в Китае убивает всякую возможность населения общаться и узнавать новости. Но это только миф. Китайцы достаточно осведомлены о том, как обходить запреты и блокировки, поэтому они без особого труда получают доступ ко всей интересующей их информации. Отсутствие известных всему миру соцсетей их не пугает, поскольку они пользуются своими аналоговыми версиями, при этом по популярности некоторые из них даже превосходят своих иностранных «собратьев».

5. В Китае всегда нужно быть начеку, потому что местные хотят вас обмануть

Тут, пожалуй, стоит сказать, что аккуратным нужно быть в любой стране, не только в Китае. К тому же если в Поднебесной и есть люди, которые хотят обмануть, то им будет все равно, с кем провернуть свою аферу. Чтобы не попадаться на возможные уловки, например на рынках, достаточно изучить цены и особенности торговли в разных местах. И приготовиться к вниманию местных жителей, потому что для них белокожий человек всегда объект крайне любопытный.

6. Люди из разных регионов не понимают друг друга

Это было правдой до 1980-х годов. В Китае раньше было несколько диалектов, которые существенно отличались друг от друга, поэтому вполне логично, что люди из разных регионов не понимали друг друга. Ситуация с языком изменилась, когда на основе пекинского диалекта был создан китайский язык, с помощью которого правительство хотело объединить всю страну. И к концу XX века в обучении стали использовать именно новый китайский язык, тем самым исключая вероятность непонимания.

7. Мужчина в Китае ценится больше, чем женщина

Насчет патриархата ситуация двоякая, потому что многое зависит от района. Так, в небольших населенных пунктах, действительно, считается, что мальчики могут принести больше счастья, чем девочки. В таких местах женщина — это прежде всего человек, который следит за домом. Иначе складывается ситуация в крупных городах. Женщины работают на одинаковых должностях с мужчинами. Число китаянок в списках успешных бизнесвумен, которые сами заработали состояние, а не получили его в наследство, превосходит число представительниц других стран.

8. Все в Китае контролируется коммунистической партией

Это тоже миф. Да, в правительстве стоит коммунистическая партия, которая контролирует все принадлежащее государству производство и банки. В малом и среднем бизнесе преобладает здравая конкуренция: на улочках в близком расположении друг от друга работают различные магазины, салоны и кафе, предлагающие одни и те же услуги. В коммунизме также нет ничего бесплатного: образование, медицинские услуги, коммунальные услуги — за все нужно платить, пусть даже и небольшую сумму. В Китае такого не наблюдается. Да и к тому же в мире никогда не существовало по-настоящему коммунистического государства.

9. Население просто фанатеет от работы

Китайцы не меньше любого из нас любят отдыхать и не делать чего-либо, если появляется такая возможность. Их работоспособность легко объясняется высокой конкуренцией, в условиях которой нужно всегда придерживаться практичного подхода к происходящему, чтобы держаться на плаву. Иными словами, все как и у других людей: если есть необходимость работать, то китаец будет работать, если нет — будет наслаждаться отдыхом.

10. В стране царит постоянная атмосфера страха, потому что государство за всеми следит

Действительно, Коммунистическая партия Китая держит под контролем общественные организации, однако она находится в стороне от личной жизни граждан. Каждому человеку позволено делать все что угодно, до тех пор пока действия не начнут представлять угрозу обществу. На улицах городов можно встретить большое количество камер, задача которых заключается прежде всего в поддержании безопасности. Возможно, именно такие меры привели к тому, что уровень преступности в стране довольно низкий и у местной полиции работы не так и много.

11. Они некреативны и умеют только копировать

Мнение о том, что в Китае не производится ничего оригинального, вероятно, навеяно тем, что эта страна является изготовителем и поставщиком большинства вещей, которые мы используем в своей повседневной жизни. Но ошибочно полагать, что в этой стране нет людей, способных придумать то, чего раньше не было. К слову, именно в Китае были изобретены вилка, пароварка, визитная карточка, игральные карты, ресторанное меню, туалетная бумага. Что касается современных технологий, можно отметить, что китайские компьютеры являются, пожалуй, самыми быстрыми в мире. На протяжении всей своей истории этот народ живет по собственным стандартам и канонам. Они всегда старались придумывать и изобретать. В нынешнее время китайские специалисты самых разных сфер востребованы во многих странах мира.

12. В Китае все по фэншуй

Фэншуй — это веяние, которому пытались следовать очень многие. Где в помещении находятся «хорошие» и «плохие» углы, в какую часть комнаты лучше поставить кровать, лицом в какую сторону света необходимо спать и т. д. Только вот незадача: в Китае нет никакого фэншуй, который так популярен в наших странах. Нет такого «учения» — есть особое мироощущение, присущее китайцам буквально с самого рождения. Они буквально с пеленок знают, как сделать дом уютным и какие талисманы использовать для привлечения всяких благ. Кроме того, исторически фэншуй использовали для определения подходящего места для гробницы, а вовсе не в качестве набора правил по украшению дома.

13. В Поднебесной очень хорошая медицина

Только ленивый не слышал про иглоукалывание и чудодейственную китайскую медицину. Но почему-то народных целителей в самой стране найти, мягко говоря, уж слишком сложно. И все эти секреты «великой китайской медицины» превратились просто в хороший маркетинговый ход. Потому даже на приеме у «самого лучшего» врача в клинике есть шанс получить вполне банальный и уже знакомый рецепт на лечение печени и онемения рук.