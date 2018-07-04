16 инновационных разработок со всего мира, которые призваны уберечь водителей и пешеходов от несчастных случаев

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Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, каждый год на дорогах погибает свыше 1,25 млн человек. Около половины жертв дорожно-транспортных происшествий — пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты. Чтобы сократить количество пострадавших, по всему миру создают и активно внедряют технологии и приспособления, призванные предупредить аварии.

AdMe.ru подготовил подборку инновационных разработок, как существующих, так и тех, что вот-вот появятся, для повышения безопасности водителей и пешеходов.

Для водителей

1. Мультитул

Мультитул BodyGard — это приспособление 5 в 1, внешне напоминающее брелок. Девайс, пользующийся особым спросом у автоледи, предназначен для экстренных ситуаций: перерезать заклинивший ремень безопасности;

разбить стекло, если дверь заблокирована;

привлечь внимание с помощью ярко-красного маячка, звукового сигнала или светодиодного фонарика.

2. Портативное пускозарядное устройство

Пускозарядное устройство оперативно заряжает аккумулятор авто. Даже оказавшись вдали от населенного пункта, вы сможете самостоятельно запустить двигатель своего автомобиля, не дожидаясь помощи от проезжающих мимо машин. Большинство подобных приспособлений универсальны, так что без заряженного телефона вы также не останетесь.

3. Спикерфон

Разговоры за рулем грозят штрафом, и это лучшее, чем вы можете отделаться. Во избежание аварийных ситуаций приглядитесь к спикерфону. Гаджет можно прикрепить в удобное для водителя место и синхронизировать с мобильным устройством посредством Bluetooth. Результат таких нехитрых манипуляций — свободные руки и большая сосредоточенность за рулем.

4. Устройство против сна за рулем

Уснуть за рулем — страшный сон многих автомобилистов. Бодрящие напитки для повышения концентрации внимания — прошлый век. Куда более надежным будет приобрести устройство Stop Sleep, которое сканирует пульс. Определив замедление пульса, характерное при засыпании, приспособление начнет издавать звуковые сигналы и вибрировать.

5. Самовосстанавливающееся асфальтовое покрытие со стальными волокнами

Нидерландские ученые изобрели «самозалечивающийся асфальт». Секрет восстановления асфальтового полотна заключается в добавлении к битуму мелкой стальной стружки, благодаря которой образовавшиеся трещины удается ликвидировать. Достаточно прогнать по поврежденному участку индукционную машину, как битум накалится и растечется, заполняя собой пустоты. Как итог асфальт служит в два раза дольше. В настоящее время разработку ученых тестируют на 12 дорогах в Нидерландах.

6. Голографическая навигационная система дополненной реальности

Голографический навигатор WayRay Novion создает виртуальный мир вокруг автомобиля. В режиме реального времени гаджет синхронизирует информацию с маршрутом, позволяя водителю сосредоточиться на дороге и сделать вождение более безопасным. Приспособление реагирует на простые жесты, так что водитель может управлять навигатором, даже не глядя на приборную панель.

7. Адаптер ремня безопасности для беременных

Адаптер ремня BeSafe Pregnant belt создан для обеспечения безопасности беременных. Его особенность заключается в перераспределении нагрузки под другим углом. Благодаря адаптеру ремень не причиняет вреда ребенку, так как в отличие от обычного не давит на живот. Его можно установить как на водительское, так и на пассажирское сиденье. Что немаловажно, приспособление протестировано: адаптер ремня безопасности соответствует стандарту ECE R16.

Для велосипедистов

8. Велорадар

Велорадар Backtracker — то, что нужно, чтобы стать более заметным на дороге. На руль велосипеда крепится светодиодный индикатор, который загорается тогда, когда дистанция до других участников движения составляет менее 140 м, и светит все более интенсивно по мере их приближения. Одновременно с ним на велосипеде ярче разгорается задний фонарь, идущий в наборе с устройством.

9. Интерактивный рюкзак

Сообщить участникам дорожного движения о грядущих маневрах велосипедиста призван интерактивный рюкзак Seil Bag. Без отрыва рук от руля велосипедист посредством контроллера оповещает о выбранном направлении движения, выводя на светодиодный дисплей рюкзака сообщения. Особенно необходим такой рюкзак в темное время суток.

10. Велосипедный шлем со встроенной световой индикацией

Шлем Lumos, оснащенный целым комплексом световых индикаторов, — альтернатива рюкзаку. Закрепленный на руле пульт позволяет велосипедисту сообщать о своих действиях, включая на шлеме поворотники и стоп-сигналы. Заряда аккумулятора хватает в среднем на 3 часа.

Для пешеходов и бегунов

11. Интерактивное дорожное покрытие

Инновационные зебры The Starling Crossing представляют собой светодиодную систему, которая «рисует» дорожную разметку в онлайн-режиме. Помимо пешеходного перехода и стоп-линий, на дорожном полотне появляются также рекомендации для автомобилистов по поводу скорости движения. Прототип уже тестируется на юге Лондона.

12. Подсветка для обуви

Для любителей вечерних пробежек предназначается устройство Night Runner. Это светящиеся крепления, которые надежно фиксируются на кроссовках шнурками, подсвечивая землю на 3 м вперед. Бегунам определенно понравится и тот факт, что время автономной работы устройства — 4 часа.

Ближайшие новинки

13. Дорога, которая сообщается с автомобилями

Задумка американских ученых — шоссе с технологией обмена информацией между машинами и инфраструктурой. По мнению изобретателей, их разработка будет способствовать сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и увеличит пропускную способность. С помощью внедренной системы автомобиль будет считывать данные с датчиков, которые вмонтируют в знаки, светофоры и другие дорожные объекты с интервалом в 600 м. Уже летом 2018 года 35-мильный участок трассы 33 за пределами города Мэрисвилл штата Огайо будет подключен к тестовой связи транспортных средств с инфраструктурой.

14. Голографические светофоры

Дизайнер Ханьюн Ли еще в далеком 2008 году предложил оснастить перекрестки голографическими светофорами — ощутимыми препятствиями на пути у водителей. Стена-голограмма по его задумке будет появляться, когда загорится желтый сигнал светофора. С переключением на красный на виртуальной стене появятся также движущиеся человеческие фигуры. Исчезновение голограммы — верный признак того, что движение разрешено, загорелся зеленый сигнал. В настоящее время сразу несколько компаний на базе его идеи разрабатывают светофоры-голограммы.

15. Мотоциклетный шлем с интерфейсом дополненной реальности

Высокотехнологичный шлем для мотоциклистов LiveMap предлагает встроенную навигацию, камеру и интерфейс с голосовым управлением. Прототипы шлема с технологией дополненной реальности прекрасно зарекомендовали себя на тестах в условиях плохой видимости. В режиме онлайн мотоциклист будет получать оповещения о маршруте, скорости движения и других актуальных параметрах, а также сможет отвечать на важные звонки, не отвлекаясь от дороги. Презентация усовершенствованного варианта запланирована на конец 2018 года.

16. Бонус: бампер-ловушка для остановки правонарушителей

Американские специалисты разработали бампер-ловушку, которая помогает стражам порядка безопасно на полном ходу останавливать автомобили злоумышленников даже в плотном потоке машин. По нажатию кнопки бампер опускается, раскрывается ловушка из натянутых тросов. Правоохранители максимально приближаются к заднему колесу преследуемого, после чего тросы опутывают колесо и замедляют движение авто. При этом вырваться и возобновить движение практически невозможно.

Какие разработки для повышения безопасности водителей и пешеходов показались вам наиболее практичными?