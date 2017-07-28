13 хитростей отелей и турфирм, которые заставляют нас тратить больше

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Познавать новый мир, встречать интересных людей, получать головокружительные приключения это всегда потрясающе. И дабы не омрачить свою поездку плохими воспоминаниями, нужно быть начеку и знать некоторые хитрости отелей, чтобы не дать себя обмануть. AdMe.ru собрал для вас некоторые распространенные ловушки, которые могут встречаться в отелях.

Отзывы об отелях пишут сами отели

Все отели помешаны на отзывах, так как считают, что они повышают прибыль. Раньше зачастую восхищенные комментарии писали сами сотрудники отелей, а когда это стало отслеживаться — нередко оставляют негативные отзывы у своих конкурентов. Совет: Лучше спросить у знакомых, которые бывали в интересующем вас отеле. Если таковых нет, то следует просмотреть несколько сайтов-отзовиков и сравнить комментарии.

Менеджеры турфирм стараются продать то, что им выгоднее

Опытные менеджеры в турфирмах стараются продать те направления, которые «горят» или выгодны им самим. Возможно, у них горит план по какому-то направлению или им больше заплатят, если они отправят туристов, например, в Таиланд в сезон дождей. Совет: Если вам предлагают сменить направление путешествия, не торопитесь с решением. Изучите новое предложение. Возможно, и вправду вам предлагают экономичный и эксклюзивный вариант.

Имя и расположение отеля тоже стоят денег

Известность бренда отеля, близость к достопримечательностям, центру города, аэропорту — все это может повысить стоимость отеля. Совет: Если хотите сэкономить, можно найти менее известный отель в тихом уголке, в стороне от основных маршрутов.

Переплата за бренд

Всемирно известные сетевые отели часто делают наценку на свои услуги только за счет своего имени. Хотя сервис по сравнению с малоизвестным отелем будет на одном уровне. Совет: Если вы знаете сами или от друзей про альтернативные варианты проживания, например, небольшой частный отель, — лучше воспользоваться им.

Не грубите администрации и персоналу

Плохое отношение к персоналу отеля, грубые слова, вечное недовольство — вот что не любят работники отелей. Естественно, к грубым постояльцам они и относятся соответствующе: плохо убранные номера, грязное белье и так далее по списку. Совет: Будьте дружелюбны с администратором отеля. Особенно во время регистрации. Так вы повысите шансы на получение хорошего номера. Относитесь к работникам с уважением, а не как к прислуге.

Дверной глазок

Довольно часто в отелях дверной глазок работает в обе стороны. То есть можно снаружи увидеть, что происходит внутри номера. Также часто в дверной глазок вставляют скрытые камеры. Таким образом вы можете стать объектом наблюдения. Совет: При въезде сразу проверьте дверной глазок. А лучше закройте его бумажкой.

Просроченные продукты в мини-баре

По правилам отеля, горничные должны проверять срок годности продукции в мини-баре. Однако часто об этом забывают. Вам могут попасться продукты с истекшим сроком годности. Совет: Проверяйте продукцию мини-бара перед тем, как употребить ее.

Гиды и магазины заодно

Основную часть заработка гиды получают за клиентов, которых приводят в магазины и рестораны. Гид вряд ли вам посоветует место только потому, что там готовят вкусно или можно дешевле купить вещи. Совет: Спросите у своих знакомых или сами, по отзывам найдите места, где поесть, купить одежду и т. д.

Чаевые вперед

Если во время отдыха проходит масштабное мероприятие, обычно официанты не успевают хорошо обслужить всех клиентов — им просто физически сложно успеть за всеми, когда одновременно требуют внимания сотни гостей. Совет: Если хотите, чтобы о вас не забывали и сервис был на высоте, дайте официанту чаевые заранее. После этого персональное обслуживание вам будет обеспечено.

Двойная плата

Есть такая уловка в отельных ресторанах — официант предоставляет чек, который просит подписать, и берет плату наличными. Чек идет в бухгалтерию, а наличные — в карман. Позже, во время выезда из отеля, вас попросят оплатить подписанные чеки. Так как разбирательство будет долгим, а у туристов, как правило, уже скоро вылетает самолет, многие оплачивают услуги по второму разу. Совет: Внимательно смотрите на все, что подписываете. И желательно заранее узнать у администрации отеля обо всех платных услугах и способах их оплаты.

Не пользуйтесь прачечной отеля

Никогда не сдавайте дорогие вещи в прачечную отеля. Их могут испортить, прожечь утюгом, посадить размер и т. д. В худшем случае вашу вещь могут «случайно» потерять или заменить на дешевую. Совет: Пользуйтесь химчистками вне отеля.

«Скидочные» карты отеля

«Скидочные» карты отелей призваны заманить вас в дорогие рестораны и магазины отеля или его партнеров. Скорее всего, по этим картам вы не получите реальной скидки. Совет: Спрячьте дисконтную карту и торгуйтесь везде, где это возможно.

Нет купонным сайтам

С появлением купонных сайтов появился и новый вид мошенничества. Туристы покупают купон, который должен предоставить скидку на товар или услугу отеля. Но оказывается, что купон действует только на определенные номера или даты. Или для получения скидки нужно купить что-то дополнительно. Совет: Тщательно изучите ВСЕ условия пользования купоном, даты, виды услуг или товаров, прежде чем покупать купон.