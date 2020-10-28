13 фото, по которым нелегко определить, в какой стране они сделаны

Человек способен навешивать ярлыки не только на других людей, но и на страны и города. Это происходит потому, что нашему мозгу так легче: он защищается от обилия информации. Вы где-то слышите, например, о Майами, и в вашей голове начинают рисоваться пейзажи с пальмами и вечеринками. Мозг уже заранее нарисовал себе эту картину и показывает ее вам при случае. Хотя на самом деле, помимо загорелых тусовщиков, в этом городе полно людей в пиджаках, которые ходят по бизнес-району с высотками на встречи в офисы крупнейших банков мира.

AdMe.ru отправился в виртуальную кругосветку и привез оттуда фотографии разных стран, которые кардинально отличаются от фото в туристических буклетах.

Турция

Чарующий Стамбул соединяет в себе не только разные части света, но и привлекает многообразием архитектурных решений. Слева — знаменитая Голубая мечеть, или Мечеть Султанахмет. Первая по значению мечеть города есть практически на всех фото, которые высвечиваются при гугл-поиске по слову «Стамбул». Справа — район Арнавуткёй, который один из пользователей в комментариях описал так: «Похоже, у Сан-Франциско и Венеции родился ребенок». Нетипичный для Стамбула облик это место приобрело благодаря арнавутским воинам и торговцам, которые в город приехали в 1468 году по настоянию султана по имени Мехмед Завоеватель. Султан и дал этому месту название Арнавуткёй, что с турецкого переводится как «арнавутская деревня».

Колумбия

Для многих Колумбия — это страна, которая ассоциируется с кофе, запрещенными веществами и небогатой жизнью. Но при этом в Колумбии есть немало прекрасных мест. Церковь Лас-Лахас, неоготический собор, построенный на мосту, имеет давнюю историю. По легенде, в 1754 году Богородица недалеко от места, где сейчас располагается храм, вернула к жизни дочь индейской женщины. Здесь в разные годы сооружали новые здания храма, так как было много прихожан. В 1916 году на пожертвования началось строительство последнего, четвертого, неоготического храма на мосту.

Кипр

Никосия — столица не только Кипра, но и частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. Дело в том, что этот город разделен между двумя государствами в результате вторжения турецких войск в 1974 году. Хотя официально Республика Кипр и весь мир не признают разделение города, но фактически Никосия разделена стеной. Однако путаница здесь наблюдается не только в госустройстве. На турецкой территории находится мечеть Селимие. Мечеть в готическом стиле. Такое стало возможным, потому что первоначально здание было построено в 1209–1325 годах как римско-католический собор. В 1571 году Османская империя захватила эти земли и собор стал мечетью. К нему даже пристроили два минарета.

Аргентина

Место, где бурлят водопады и где родилось танго. Не все знают, что в Аргентине бывает и прохладно. Однажды здесь была зафиксирована температура −40 °C. Готическая церковь Пресвятой Девы Марии Науэль Уапи, на фотографии окутанная снегом, больше ассоциируется у смотрящего, например, с Альпами. И не знающему этих мест человеку нелегко догадаться, что на снимке Южная Америка.

Египет

Египет — это не только пирамиды, отели и трущобы. Например, полон архитектурных загадок город Александрия. Это древнее поселение, основанное в 332 году до н. э. Александром Македонским. Город был под властью турок и французов, здесь сплелись культуры и традиции. Поэтому на улочках можно отыскать необычные места, сильно отличающиеся от привычного представления о египетских пейзажах.

Япония

Глядя на второй снимок, вы уже понимаете, что это не Альпы. Место на фото почти в 10 тысячах километров от альпийских склонов. Это снега Азии. А если быть точнее, то Японии, а если еще точнее, то это город Гиндзан Онсэн вблизи Обанадзавы. Фото доказывает, что зря на Японию навесили ярлыки с цветением сакуры и суши.

Калифорния

Калифорния: Голливуд, океан, пальмы. Но Калифорния безмерно многообразна. Например, озеро Тахо зимой манит любителей горнолыжного спорта. Также снегом засыпает и знаменитые деревья-гиганты калифорнийского Национального парка «Секвойя».

Бразилия

Бразильские карнавалы и статуя Христа-Искупителя, смотрящая на Рио-де-Жанейро. За навешенными ярлыками можно увидеть, что на территории Бразилии есть здания, которые с первого взгляда легко перепутать с резиденциями российских императоров. Но нет, это Императорский музей в историческом центре Петрополиса, что расположен в Рио-де-Жанейро. Это бывшая летняя резиденция императора Педро II, последнего монарха Бразильской империи.

Чехия

Буклеты о Чехии обещают нам прогулку по Карлову мосту, пшеничные реки и черепичные крыши. Но чешские земли могут запасть в душу не только любителям старинной архитектуры и напитков, но и природы. В Моравском Карсте около 1 100 пещер и можно поплавать по подземной реке Пункве.

Вьетнам

Собор Сайгонской Богоматери в Хошимине своим внешним видом словно переносит нас далеко в Европу. Этот собор был построен французскими колонистами между 1863 и 1880 годами.

Нигерия

Экономика Нигерии долгое время находилась в упадке, но в 2014 году страна стала ведущим производителем нефти в Африке, а ее экономика — крупнейшей среди африканских государств. И сегодня в Нигерии появляются современные здания, а также ведется строительство коммерческого района в Лагосе со стеклянными небоскребами и современными транспортными развязками.

Казахстан

При виде красноватых расщелин можно подумать, что на фото Гранд-Каньон, растянувшийся на 446 км в Неваде. Но подобная природная красота есть и в Казахстане. Чарынский каньон состоит из осадочных пород, возраст которых около 12 миллионов лет. Казахстанский каньон простирается на 154 км.

Испания

На двух фотографиях — город Гранада. На первой — одна из улиц. На второй — архитектурно-парковый ансамбль Альгамбра, который считают высшим достижением мавританского искусства в Западной Европе. Это архитектурный стиль с арабским колоритом, и по фотографии Альгамбры не сразу можно догадаться, что это место в Испании.