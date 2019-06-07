13 фактов об одной из самых счастливых стран, где никогда не было армии

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Исландия — маленькая страна с численностью населения всего 358 780 человек. Все граждане хорошо знают друг друга, поэтому нет необходимости, уходя, закрывать двери дома, а детей здесь легко оставляют у входа в кафе или магазин без присмотра. Кроме того, Исландия является одной из самых счастливых стран в мире.

Мы в AdMe.ru безоговорочно влюбились в эту страну и хотим поделиться с вами фактами, доказывающими, что в этом мире существует идеальное место для жизни.

1. Исландия — одна из самых живописных стран в мире

Страна с гордостью может похвастаться самым мощным водопадом в Европе — Деттифосс, крупнейшим птичьим базаром, расположенным на скале, и одним из самых больших ледников. Исландцы всегда жили в гармонии с великолепной природой своей страны, уважая и защищая ее. На острове такое разнообразие природных чудес, что любой, кто живет там или просто путешествует, не может не влюбиться.

2. Исландский язык почти не менялся с XII века

Исландцы очень гордятся своим языком. В старые времена на маленьком острове поддерживались тесные социальные связи, что обеспечило очень высокую стабильность языка. Древние саги может прочитать почти каждый житель страны, не испытывая каких-либо затруднений. Кроме того, Исландия является лидером на мировом книжном рынке, там выпускается за год больше книг, чем в любой другой стране.

3. Одно из самых продвинутых законодательств в плане прав человека

В стране действуют одни из самых лояльных законов касательно гендерного равенства, свободы выражения мнений, прав сексуальных меньшинств и уровня демократии. Так, в 1980 году Исландия стала первой страной в Европе, где президентом была избрана женщина, а в 2010 году в поддержку феминизма на всей территории страны был введен запрет на стриптиз-клубы. Гарантия религиозной свободы и законы, строго запрещающие дискриминацию по любому признаку, сделали Исландию мировым лидером в области прав человека.

4. Бесплатное образование

Школы и колледжи в стране бесплатные, плата же за университет очень низкая, что делает высшее образование доступным для всех. Кроме того, в Исландии уровень грамотности населения выше, чем в любом другом месте мира.

5. Частных медицинских учреждений нет

Исландское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию системы здравоохранения. Исландия обладает одними из самых высоких показателей жизни. При этом государственная медицина полностью справляется с обслуживанием населения, в частных учреждениях здравоохранения просто нет надобности.

6. Централизованное теплоснабжение бесплатно

90 % домов в Исландии обогреваются за счет горячих вод, поступающих из геотермальных источников. Горячая вода подается из скважин, а геотермальные станции обеспечивают все потребности страны в отоплении, за которое гражданам платить не надо.

7. Каждый гражданин Исландии имеет доступ к генеалогической базе данных

Сайт Íslendingabók — база данных, содержащая информацию о родственных связях всех исландцев начиная с XVIII века. Составлена она была благодаря тому, что население страны невелико (чуть более 300 тыс. человек). Многие исландцы используют этот сайт, чтобы проверить, не является ли им новый возлюбленный родственником.

8. Отсутствие армии

Помимо того, что в стране нет постоянной вооруженной силы, даже у полицейских или у сотрудников береговой охраны нет оружия. Преступность практически нулевая, поэтому оружие не выдается за ненадобностью. Если кто-то из граждан захочет пойти на военную службу, он может присоединиться к армии Норвегии в рамках договора между этими странами.

9. Почти нет курящих и пьющих граждан

В Исландии ученые выяснили, какие биохимические процессы вызывают зависимость, что позволило сократить число курящих и пьющих людей в стране до 3–5 %. Различные вещества, содержащиеся в алкоголе и сигаретах, вызывают биохимические процессы в мозге, от которых потом и становится зависим организм. Ученые решили найти виды деятельности, стимулирующие такие же процессы в мозге естественным образом. К ним относятся танцы, музыка, рисование или спорт.

10. В Исландии верят в троллей и эльфов

Согласно местному фольклору, тролли живут в камнях округлой формы. Если исландец увидит такой камень на своем пути, то ни в коем случае не будет к нему прикасаться и обойдет его, чтобы не тревожить духа. А если «дом тролля» необходимо перенести в другое место, то приглашается специальный человек, который договорится с духом, чтобы тот ушел. Даже прокладывая новую автостраду, проектировщики всегда советуются со специалистами по фольклору, чтобы ненароком не затронуть места обитания троллей.

11. Мэр Рейкьявика был стендап-комиком, панк-рок-музыкантом и водителем такси

До того как быть избранным на пост мэра, Йон Гнарр успел поиграть в панк-группе, поработать таксистом, медбратом в психиатрической больнице, рабочим на заводе «Вольво» в Швеции и стендап-комиком. Результатом правления его партии было полное реструктурирование финансов, строительство десятков километров велосипедных дорожек, а также реорганизация школ и рост туризма в Рейкьявике.

12. Место съемок множества знаменитых фильмов и сериалов

Инопланетный пейзаж Исландии привлекает сюда не только путешественников, но и режиссеров. В стране есть специальная компания, которая занимается организацией съемок в Исландии, а среди фильмов и сериалов, снятых здесь, можно отметить «Игру престолов», «Звездные войны», «Тора», «Интерстеллар» и многие другие.

13. Как назвать ребенка, решает комитет

Комитет в Исландии состоит из 6 человек: 3 назначаются министром юстиции, еще 3 — высшими учебными заведениями страны. Сделано это потому, что страна в борьбе с иностранными заимствованиями в первую очередь отстаивает родной язык. Новые разрешенные имена добавляются в список достаточно часто. Так, например, были приняты имена Геймар и Бримтоур для мальчиков и Гудна, Иселин и Льоуней для девочек. А вот имя Андрей отклонили, так как его написание не соответствует правилам исландского языка.

Захотелось ли вам срочно собрать чемоданы и отправиться в Исландию? А может, вы уже были там или проживаете в этой стране?