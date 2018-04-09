13 фактов об Израиле, которые я узнала, прожив там больше полугода

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Меня зовут Анна. Я студентка и уже 7 месяцев живу в Израиле. Я открыла для себя страну с другой стороны, когда впервые приняла участие в ярком маскараде и наконец привыкла приветствовать всех вопросом «Как дела?». Я часто подмечаю что-то неожиданное и непривычное для людей другой культуры. Именно о таких вещах я и расскажу в этой статье.

Специально для AdMe.ru я собрала самые странные, забавные и удивительные наблюдения об Израиле. Часть заметок скорее впечатления, чем факты, так как я не приобщена к религиозной культуре.

В Израиле служат и женщины и мужчины, а тем, кто не служил, сложно найти работу

В Израиле служит каждый гражданин. С 18 лет молодые люди призываются в армию, служат там в течение 5 лет и затем год путешествуют. После этого израильтянин может искать себя и профессию, определяться с будущим. Мне 24 года, но по местным меркам я ребенок. Тем, кто не проходил здесь службу, потом сложно найти работу. Здесь служат как мужчины, так и женщины, в том числе религиозные. Сейчас в правительстве партия от религиозных просит освободить верующих от армии, но пока такой закон не принят.

Местные жители очень любят акции и скидки

Израильтяне не любят, когда что-то пропадает даром. Поэтому в пятницу все овощи на рынках падают в цене в 2–3 раза, особенно перед самым закрытием. Также каждую пятницу жители Тель-Авива выносят ненужные вещи из дома. Я живу в комнате с 5 студентами, где 50 % мебели и техники найдено на улице. Здесь этим не брезгают, наоборот, это считается абсолютно нормальным. Израильтяне очень любят акции и скидки. Когда идешь по улице, каждая лавочка зовет: «Возьми 5 шоколадок по цене одной!» И продавцы очень удивляются, если ты не пользуешься таким выгодным предложением.

Традиции и праздники составляют большую часть жизни каждого гражданина

В Израиле религиозные праздники и еврейские традиции занимают большую часть жизни каждого гражданина. В этом есть особая прелесть. К тому же это дополнительные выходные. Я приехала почти 7 месяцев назад, за это время здесь отпраздновали: Йом-Киппур (Судный день). Он проходит несколько дней, в течение которых перекрываются все автомобильные дороги и даже отменяются все авиарейсы! В эти дни светские израильтяне пользуются велосипедами.

(Судный день). Он проходит несколько дней, в течение которых перекрываются все автомобильные дороги и даже отменяются все авиарейсы! В эти дни светские израильтяне пользуются велосипедами. Рош ха-Шана (Голова года) — еврейский Новый год. По еврейскому календарю сейчас 5578 год. Мне понравилась традиция, согласно которой принято есть яблоки в меде — считается, так год будет сладким.

(Голова года) — еврейский Новый год. По еврейскому календарю сейчас 5578 год. Мне понравилась традиция, согласно которой принято есть яблоки в меде — считается, так год будет сладким. Суккот , или Праздник кущей. Празднуется несколько дней, в течение которых сооружают небольшие шалаши для трапез с крышами из соломенных или пальмовых листьев, которые украшают различными игрушками из цветной бумаги.

, или Праздник кущей. Празднуется несколько дней, в течение которых сооружают небольшие шалаши для трапез с крышами из соломенных или пальмовых листьев, которые украшают различными игрушками из цветной бумаги. Ханука — самый сказочный праздник. Проходит 8 дней. В это время все едят пончики, на окнах в домах и на улицах зажигают ханукальные светильники. Каждый день добавляют одну новую свечу.

— самый сказочный праздник. Проходит 8 дней. В это время все едят пончики, на окнах в домах и на улицах зажигают ханукальные светильники. Каждый день добавляют одну новую свечу. Пурим . Трехдневный весенний маскарад. Это выходной только для школьников, однако в Тель-Авиве люди приходят в костюмах даже на работу. Это городское шествие, где наряжаются все: и дети, и взрослые, и религиозные, и светские.

. Трехдневный весенний маскарад. Это выходной только для школьников, однако в Тель-Авиве люди приходят в костюмах даже на работу. Это городское шествие, где наряжаются все: и дети, и взрослые, и религиозные, и светские. Песах. Единственная традиция, которая мне была знакома в детстве. Один из самых светлых праздников года. Обычный хлеб на прилавках города сменяется мацой.

В Тель-Авиве есть сильное обратное течение

В Тель-Авиве очень сильное обратное течение в море, из-за этого почти на всех пляжах есть волнорезы, а там, где их нет, купаться запрещено. Однако спасатели работают всего до 16:00! В 16:00 часа также закрываются и раздевалки, поэтому все идут переодеваться в туалеты, что очень неудобно.

Израиль — страна кошек и собак, при этом все животные привиты

Тель-Авив — город собак. Здесь для них даже есть специальный пляж. Он находится прямо между gay beach и datiim (закрытым пляжем для религиозных) — такое необычное соседство. В Израиле есть определенный налог на содержание собаки, в зависимости от ее изначальной стоимости. Таким образом, выгоднее взять домой дворнягу. Все животные в стране с чипами. Городские коты также отмечены и привиты.

В Израиле при приветствии говорят не «Привет!», а «Как дела?»

На работе меня очень удивило, что при приветствии меня спрашивали: «Как дела?» Но это вопрос, не требующий конкретного ответа. На него отвечают тем же самым вопросом. Форма приличия, принятая здесь, которую сложно понять иностранцам. А слово «веселиться» на иврите звучит как «осим хаим», что в дословном переводе значит «делать жизнь».

Быть любителем мяса и рыбы сложно и очень дорого

Также важный аспект — кошерность. Здесь ставят отдельную печать на продукте, которая говорит о раввине, который занимался конкретным продуктом. Вообще в Израиле скорее сложно найти некошерные продукты. Да и половина заведений тут также отмечены меткой «кошер», что не мешает им вкусно готовить. В Израиле очень легко поправиться, потому что вокруг много вкусной еды. Осенью и зимой я почти каждый день покупала огромные манго, после Нового года — клубнику, а недавно был сезон авокадо. Тем не менее есть и свои минусы: рыба и мясо здесь очень дорогие, и многим кафе вообще не выгодно делать блюда из них. В супермаркете кошерное мясо стоит дороже, а обычное есть не всегда. Рыбу здесь покупать просто дорого, к тому же ее почти нет. Суши считаются деликатесом, студент позволить себе такое обычно не может.

Зима длится всего два месяца, но в этот период очень холодно

Зима тут длится около 2 месяцев в году. В это время дома все утепляются в три слоя одежды, спят в носках и халатах под электрическими одеялами. Дело в том, что в домах нет центрального отопления. Летом вода подогревается благодаря солнечным батареям, установленным на домах. А зимой вся горячая вода подогревается за счет электричества. Здесь никто не стоит долго под душем, не моет подолгу посуду, потому что вода — очень дорогой ресурс. Но, несмотря на это, летом, когда безумная жара, в каждом заведении можно попросить простую воду абсолютно бесплатно. Повсюду и, в частности, в парках стоят питьевые фонтаны.

Здесь большое количество биомагазинов, где продают специальные продукты для вегетарианцев

Жить в Тель-Авиве, будучи вегетарианцем, — сплошное удовольствие. Когда я впервые побывала здесь в кафе и заказала фруктовый шейк, официант удивил меня вопросом: «На молоке, на соевом молоке, на воде или на соке?» Здесь это абсолютная норма для любого заведения. В каждом районе можно найти по несколько «зеленых» магазинов со специальными продуктами.

Страна, созданная для велосипедистов и любителей электросамокатов и электроскейтов

Сейчас я стажируюсь в бюро в Тель-Авиве, а живу в Рамат-Гане, что по меркам тельавивца примерно так же, как для человека, работающего на Манхэттене, жить в Бруклине. Поэтому для меня единственная возможность добраться до пляжа и города в Шаббат — велосипед, которым пользуется чуть ли не каждый житель. Существует определенный регламент по движению для каждого вида транспорта. Город оснащен велодорожками, тем не менее они есть не везде. Также тут популярны электровелосипеды, электросамокаты, электроскейты — на них едут прямо по дорогам!

Во время Шаббата никто не работает, закрыты магазины, не ходит транспорт

Шаббат — это прекрасное время, когда нужно отвлечься от всего мирского, провести время в кругу близких и не делать никакую работу. Шаббат начинается с заходом солнца в пятницу и заканчивается в субботу около 18:00. В это время перестает ходить весь транспорт, кроме арабских маршруток, которые появляются и исчезают без расписания.

Израильтянки позволяют себе больше свободы, чем девушки в других странах

Парк Яркон, который является огромным зеленым пятном, соединяющим Рамат-Ган, Тель-Авив и набережную, перенасыщен бегунами-мужчинами, старающимися прийти в лучшую форму для завоевания женских сердец. Так как мужчин в Израиле больше, чем женщин, то израильтянки позволяют себе немного больше свободы, чем я привыкла видеть. Женщины выглядят естественно, никто не наряжается, редко можно увидеть девушку на каблуках. Это также отражается на особенностях языка: для каждого названия профессии есть женская версия, есть множественный женский род и числительные женского рода.

Мужчины отводят детей в школу и никогда их не наказывают

Раньше я слышала, что израильтяне — хорошие семьянины. Я живу рядом со школой, где каждый день папы провожают детей в школу на велосипедах. Обычная картина в Тель-Авиве — это отец, идущий с коляской и собакой. В субботу в парке все выходят на пикник, выбираются семьями на природу. Здесь родители никогда не наказывают детей. Если кто-то увидел, что ребенка шлепнули по попе, родителя могут лишить родительских прав.

Когда-то, всего 100 лет назад, на месте Тель-Авива была дюна, а сейчас это одно из самых удивительных мест, которое мне приходилось видеть. Какое из моих наблюдений оказалось самым неожиданным именно для вас?