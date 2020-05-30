13 фактов о Санкт-Петербурге, которые не знают даже коренные ленинградцы

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Да, мы едим куру с гречей, живем в парадных, ходим по поребрикам и любим носить бадлоны. Есть еще много вещей, событий и явлений, которые делают этот город таким непохожим ни на один другой мегаполис в мире. Многие, кто хотя бы раз побывал здесь, влюбляются в Северную Венецию раз и на всю жизнь, оставляя здесь частичку своей души.

Я родился и вырос в Санкт-Петербурге и уже разгадал практически все его секреты. И специально для AdMe.ru я готов раскрыть тайны мистического города и сразу предупредить, что наш знаменитый Медный всадник на самом-то деле сделан полностью из бронзы, а Невский проспект назван совсем не в честь главной водной артерии Северной столицы, а в честь Александра Невского.

Вместо улиц были каналы

Многие улицы расположены на месте бывших рек и каналов, которые были засыпаны. Например, Лиговский проспект и улица Циолковского. Также по приказу Петра I на Васильевском острове была выкопана сеть продольных и поперечных каналов. Берега продольных каналов именовались перспективами (проспектами), а берега поперечных — линиями. Однако вскоре рытье каналов было остановлено, поскольку при наводнениях, которые происходили в городе постоянно, Нева затопляла весь Васильевский остров. Каналы были засыпаны и превращены в улицы, а названия линий дошли до наших дней.

Сокровища под корабликом Адмиралтейства

Легенда гласит, что внутри шара под знаменитым корабликом хранится кубышка с золотыми монетами. Во время ремонта 1928 года в нем действительно обнаружили ларец, внутри которого оказалось лишь несколько газет 1886 года, а также сведения о всех мастерах, которые занимались ремонтом шпиля со времени его установки. А в ходе реставрации 1977 года в шар поместили еще несколько ленинградских газет и проект новой Конституции СССР.

Настоящий цвет Зимнего дворца

Фасады императорского дворца несколько раз меняли свой цвет. Первоначально здание имело охристую окраску, а ордерные элементы были белого цвета. В 1897 году, при Николае II, фасады дворца и всех зданий на прилегающей площади стали цвета красного песчаника. Терракотово-кирпичный цвет дворца сохранялся вплоть до конца 1920-х годов, а потом здание пытались сначала перекрасить в серый, затем коричневый, а в 1934 году даже в оранжевый. Наконец, в 1947 году было принято решение об окраске стен дворца окисью хрома с добавлением изумрудного пигмента. В таком виде здание остается до сих пор, но споры о возвращении исторического цвета все еще продолжаются.

Ограда от императорского дворца на проспекте Стачек

Возможно, многие петербуржцы проходят каждый день мимо этой ограды у парка на проспекте Стачек и даже не подозревают, что раньше она находилась в императорском саду у Зимнего дворца.

Слоновий двор на месте гостиницы

Каждый, кто прибывает в Санкт-Петербург на поезде из Москвы, первым делом видит здание огромной гостиницы «Октябрьская». Это сегодня здесь центр города, а в XVIII веке на этом месте располагался слоновий двор, где содержались экзотические животные, подаренные императрице Екатерине II персидским султаном.

Не 1 здание, а целых 5

Улица Зодчего Росси проходит от Александринского театра к площади Ломоносова. На ней располагаются 5 зданий, сооруженных с единым фасадом, так что создается впечатление, что на каждой стороне улицы построено лишь по 1 зданию. Ширина улицы равна высоте расположенных на ней домов (22 метра), а ее длина ровно в 10 раз больше (220 метров).

Замок цвета перчатки

Фасады мистического Михайловского замка, который был построен для Павла I, со всех сторон абсолютно разные, чтобы, согласно замыслу зодчих, лучше сочетаться с окружающей его архитектурой. А оригинальный (розовато-оранжево-желтый) цвет стен замка, по одной из легенд, был выбран в тон перчатки фаворитки императора Анны Гагариной (Лопухиной).

Кто же такие эти чижики-пыжики

Рядом с этим крошечным, но очень популярным у петербуржцев памятником в доме № 6 по набережной реки Фонтанки до 1918 года располагалось Императорское училище правоведения. Его студенты носили особые мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами. За свою «птичью» расцветку, напоминавшую оперение чижа, а также за характерные пыжиковые шапки студентов училища в шутку дразнили чижиками-пыжиками. Именно в их честь и поставили в начале 90-х годов у Михайловского замка этот миниатюрный памятник. За его короткую историю знаменитую 5-килограммовую птичку похищали уже 7 раз, но каждый раз памятник вновь восстанавливали.

«Пасхалка» от скульптора Клодта

Если вы увидите, как кучка туристов толпится на Аничковом мосту и пытается что-то рассмотреть под конем, то это значит, что наверняка они слышали байку. Городская легенда гласит, что скульптор решил в отместку изобразить лицо любовника своей жены под хвостом одного из вздыбленных коней. Существует также версия, что между ног коня Клодт разместил портрет Наполеона. Кстати, Клодт задумал композицию моста так, что каждую скульптурную группу надо рассматривать последовательно по часовой стрелке, находясь у дома № 40 по набережной реки Фонтанки (розовое 4-этажное здание с аркой).

Единственный в своем роде памятник

Еще один известный во всем мире памятник Клодта располагается на Исаакиевской площади. Это чудо инженерной мысли, так как конный монумент имеет всего лишь 2 точки опоры — такого вы не найдете больше ни в одном другом городе Европы. Этот памятник Николаю I находится на одной оси с другим знаменитым символом города — Медным всадником, между которыми расположен величественный собор. Поэтому среди петербуржцев давно существует прибаутка про этот скульптурный дуэт: «Неумный умного догоняет, да Исаакий мешает».

Сфинксы Аменхотепа III на Университетской набережной

Домик Петра I не является самым старинным сооружением в городе, как обычно рассказывают экскурсоводы. Самые древние «жители» города — это сфинксы на набережной Невы перед Академией художеств. Они датируются XIV веком до н. э. и были найдены при раскопках храма фараона Аменхотепа III в Фивах и перевезены в Санкт-Петербург в 1832 году. Иероглифы на груди одного из сфинксов означают: «Царь Верхнего и Нижнего Египта, Небмаатра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, возлюбленный Амоном Ра».

Осколки битого хрусталя под полом театра

Знаменитый театр был назван в честь супруги Александра II, императрицы Марии Александровны, а не менее известный занавес театра, который является его эмблемой, повторяет рисунок шлейфа платья императрицы. В 1970-х годах в театре проводили капитальный ремонт и при вскрытии пола под оркестровой ямой обнаружили осколки битого хрусталя. Строители решили, что это мусор, и выбросили все, но оказалось, что эти осколки улучшали акустику в зале, которая, по мнению постоянных зрителей, стала хуже после завершения всех ремонтных работ.

Мост не для поцелуев

Небольшой мостик через реку Мойку давно облюбовали парочки, но на самом деле за его красивым названием не кроется ничего романтического. В 1790 году рядом с переправой находился трактир «Поцелуй», который принадлежал купцу 3-й гильдии Никифору Васильевичу Поцелуеву, в честь которого и назвали этот мост.