13 фактов о самой закрытой стране мира, от которых даже у Ким Чен Ына волосы встанут дыбом

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Многие, наверное, слышали про то, как нелегко живется людям в Северной Корее, но есть еще одна страна на карте мира, удивительные законы которой даже не пришли бы в голову Ким Чен Ыну. Государство, в которое очень трудно попасть иностранцам и из которого многим местным жителям выезд вообще запрещен. Вы не найдете снимков этой страны в социальных сетях, так как они под запретом, а выход в интернет получить даже сложнее, чем в Китае. Здесь запрещены иностранные СМИ, а ввоз из-за границы иностранной литературы считается преступлением.

Мы в AdMe.ru отыскали фотографии и шокирующие законы одной из самых закрытых стран мира — Туркменистана.

1. Жених-иностранец платил $ 50 тыс. государству за невесту

В 2001 году в стране ввели закон, по которому иностранцы должны внести на расчетный счет Туркменской государственной страховой организации $ 50 тыс., если хотят жениться на местной девушке. Постановление «О государственном калыме (выкупе)» было отменено новым президентом в 2007 году. Но и теперь условия для женитьбы являются не самыми выгодными. Для вступления в брак мужчина должен прожить с будущей супругой на территории страны минимум год. Также нужно быть владельцем местной недвижимости, то есть иностранцу необходимо купить квартиру в Туркменистане. А еще заключить брачный договор о разделе имущества на случай развода.

2. Золотые зубы вне закона

С 2004 года государственным служащим запретили вставлять золотые зубы, хотя чуть позже требование смягчили. При этом жесткий дресс-код продолжает действовать и сегодня. Так, у молодых людей не должно быть длинных волос, бороды и усов. Девушки не могут появляться в общественных местах в коротких юбках. В учебных заведениях у девушек часто проверяют наличие традиционных брюк с вышивкой под платьем. А госслужащим не разрешено пользоваться лаком для ногтей и наращивать ресницы.

3. Красить волосы разрешено только президенту

Пользоваться косметикой запрещается всем жителям, а работники телевидения не могут наносить даже профессиональный грим. Также в Туркменистане нельзя носить золотые украшения, красить волосы — это может позволить себе только президент страны.

4. Месяцы названы в честь правителя и его родни

Первый президент Туркмении, Сапармурат Ниязов (Туркменбаши), культу личности которого позавидовал бы даже сам Ким Чен Ын, был человеком не самым скромным. Он переименовал январь в свою честь, а апрель назвал именем покойной матери. Кстати, богиню правосудия Фемиду здесь часто изображали с лицом матери президента. В честь руководителя страны было воздвигнуто более 14 тыс. памятников по всей Туркмении. На строительство одного из самых знаменитых, Арки нейтралитета в Ашхабаде, было потрачено $ 10 млн. На вершине арки располагалась огромная 14-метровая золотая статуя президента, которая вращалась вслед за движением солнца.

5. СПИД, опера и балет — под запретом

В 2001 году Туркменбаши упразднил балет и оперу. Также президент объявил все инфекционные заболевания противозаконными. А любое упоминание СПИДа и холеры было вовсе запрещено.

6. Здесь царит культ личности

Нынешний президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов отменил часть законов, принятых его предшественником. Кроме того, убрал несколько золотых статуй бывшего правителя страны, заменив их на собственные.

Например, в 2015 году был открыт грандиозный монумент «Аркадаг» («Покровитель»), который изображает президента верхом на золотом коне. Многим, кто бывал в Санкт-Петербурге, этот памятник может напомнить «Медного всадника», только в 3 раза больше и из сусального золота.

7. У президента есть нелюбимый цвет

С 2015 года в стране ввели запрет на ввоз автомобилей черного цвета. По мнению президента, тот приносит несчастье, поэтому ездить было разрешено только на белых машинах. Ненависть к черному дошла до такой степени, что полиция устраивала облавы на машины с черными колпаками на дисках колес. В столице государства с улиц исчезли даже машины темных оттенков, например цвета «мокрый асфальт». Автомобилистов останавливали и заставляли перекрашивать транспортные средства.

8. Свадебные традиции тоже связаны с главой государства

А в отношении свадебных машин здесь действуют особые традиции. Их принято украшать дорого и с особым местным колоритом. Главное правило для оформителя торжественных церемоний в Туркменистане — золота мало не бывает.

Кроме стандартного фотографирования на фоне местных памятников и, конечно, использования необычного свадебного транспорта недавно появилась и новая обязательная традиция. Одно из постановлений нынешнего главы государства предписывает молодоженам во время бракосочетания обязательно делать снимки с портретом президента страны. В свадебном альбоме новобрачных нужно иметь как минимум 3 фотографии с лидером нации.

9. Женщины здесь лишены права управлять автомобилем

Так выглядит местный придорожный памятник водителю — жертве ДТП. Чтобы снизить аварийность на дорогах страны, правительство решило прибегнуть к неоднозначным мерам. С декабря 2017 года власти страны запретили женщинам управлять автомобилями, так как посчитали, что дамы чаще мужчин попадают в ДТП.

Сначала работники автоинспекции останавливали нарушительниц и просто предупреждали, что следующий постовой выпишет им штраф. Спустя несколько месяцев после запрета дорожная полиция начала изымать у женщин, находящихся за рулем, права, а машины отправлять на штрафную стоянку.

10. В интернет можно попасть только по паспорту

Распространенность интернета в стране очень слабая, хотя пару лет назад тот и вовсе был запрещен. В столице вы найдете только 5 интернет-кафе. Но, чтобы впустить пользователя во Всемирную паутину, сначала его паспортные данные перепишут, а потом зарегистрируют. Большинство сайтов, в том числе новостных, будет заблокировано. Здесь также нет доступа к популярным соцсетям и мессенджерам.

11. На границе ждет проверка фотографий

Фотосъемка многих строений в Туркменистане запрещена. Нельзя снимать аэропорты, военные учреждения, полицейские участки, правительственные здания, посольства и Президентский дворец. Сделать красивый кадр не получится на знаменитых базарах «Теке», «Русский» и «Толкучка» в Ашхабаде, а также на многих других. Например, автор этого снимка фактически нарушил закон. Если полицейские увидят, что вы фотографируете что-то запрещенное, то могут конфисковать камеру. В аэропорту пограничники также часто просят показать им все снимки на вашем фотоаппарате и ноутбуке.

12. За визит к знакомым грозит депортация

Имея туристическую визу, запрещается посещать частные дома, квартиры друзей, родственников, знакомых. Если об этом узнают сотрудники местной полиции, вам грозят штраф и депортация. Туристы обязаны проживать только в отелях и после 22:00 вечера не могут выходить на улицу. Ходить по некоторым городам страны без сопровождения гида запрещено.

13. Дверь в преисподнюю находится здесь

Около 50 лет назад возле селения Дарваза при бурении скважины советские геологи наткнулись на подземную полость. Земля провалилась, и образовалась огромная яма, наполненная газом. Чтобы вредный газ не выходил наружу, его решили поджечь. Предполагалось, что через несколько дней пожар потухнет, однако огонь горит до сих пор. Сегодня это одна из популярных достопримечательностей страны, которую туристы называют дверью в преисподнюю.