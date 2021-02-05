13 фактов о Казахстане — стране, благодаря которой весь мир знает вкус яблок
Готовы поспорить, что многие из вас даже не подозревали, что Казахстан — это родина яблок и что именно здесь людям удалось приручить лошадей. Жители 9-й по площади страны в мире, на территории которой построен самый первый и самый большой космодром на планете, гордятся своим прошлым и с уверенностью смотрят в будущее. В Казахстане родилось много талантливых людей. А один из них даже одевает Илона Маска в джинсы своего бренда, но об этом — в бонусной части статьи.
Мы в AdMe.ru даже не подозревали, насколько эта страна многогранна и впечатляюща.
1. Казахстан — родина яблок
Не так давно британские ученые сделали сенсационное открытие: современные домашние яблони (Malus domestica) родом из Казахстана. Торговля по Великому шелковому пути принесла яблоки из Казахстана в Европу, затем в Китай и оттуда — в Северную Америку.
2. Казахи очень любят пить чай
Казахстан занимает 11-е место по количеству потребляемого чая на душу населения. Без чая в этой стране не обходится ни одно застолье. Казахи предпочитают пить преимущественно черный чай с молоком. Подается напиток в специальных пиалах. Чай в пиалу не положено наливать до краев: чем меньше напитка наливают, тем больше демонстрируется забота о госте, так как в процессе чай подливают. Таким образом напиток у гостя остается всегда горячий.
Ну а пить чай казахи предпочитают с жентом, который изготавливают из жареной пшенной крупы, сушеного толченого творога, топленого масла, меда, изюма и орехов.
3. В Казахстане живет очень гостеприимный народ
Если вы придете в гости к казахам, то точно не уйдете от них голодными. Они уверены: вместе с гостем в дом приходит благодать, так что и отношение к нему соответствующее. Известный поэт XIX века Адольф Янушкевич, долгие годы проживавший в Казахстане, писал, что если расселить казахов вдоль экватора, то можно будет с легкостью обойти земной шар, не заботясь о ночлеге и еде.
4. Постоянные опоздания — отличительная черта казахов
Не так давно был выпущен юмористический ролик о менталитете казахов. «Казахи никогда не опаздывают, это мир спешит», — так в нем обыграли привычку постоянно опаздывать. Согласно одной из версий, эта особенность передалась современным казахам «по наследству». Ведь для их предков-кочевников понятие времени было размытым, а в опозданиях никто не видел ничего плохого. Так что большинство торжеств в Казахстане начинается через 1,5–2 часа после оговоренного времени.
5. Раньше их называли киргиз-кайсаками
По мнению ученых, формирование казахов как этноса относится к XIII–XV векам, к эпохе Золотой Орды. Интересно, что сами казахи называют себя «қазақтар» (если много человек) и «қазақ» (если один человек). С 1734 по 1925 год этот народ называли киргиз-кайсаками. «Кайсак» — русифицированная версия произношения слова «казак».
6. Предки казахов стали первыми, кому удалось приручить и одомашнить лошадей
Изначально считалось, что лошади были приручены примерно 4 тыс. лет назад на территории современного Башкортостана. Не так давно в Казахстане ученые нашли доказательства, свидетельствующие о том, что это животное было одомашнено 5 500 лет назад.
7. Нур-Султан — самая молодая и одна из самых холодных столиц мира
10 декабря 2021 года Нур-Султан (ранее Астана) будет отмечать 24-летие с того момента, как стал столицей Казахстана, что делает этот город самой молодой столицей мира.
Нур-Султан находится на 2-м месте после Улан-Батора в рейтинге самых холодных столиц мира: температура зимой здесь варьируется от —30 до —35 °C.
8. Казахстан — родина тюльпанов
Вопреки расхожему мнению, родина тюльпанов не Нидерланды, а Казахстан. В Нидерланды эти цветы попали 400 лет назад, тогда как в степях на территории современного Казахстана они произрастали еще более 10 млн лет назад. Самые известные из всех видов казахстанских тюльпанов — тюльпаны Грейга, Кауфмана, которые считаются «прадедушками» современных цветов. В мае в Казахстане отмечают День тюльпанов, проводятся республиканские фестивали, посвященные этим цветам. В апреле—мае, в период бурного цветения тюльпанов, казахстанские степи превращаются в огромную тюльпанную клумбу.
9. Каждый казах должен знать всех своих предков по отцу до 7-го колена
Еще в XV веке лекарь казахского жуза Отейбойдак Тлеукабылулы издал труд «Исповедь целителя», в котором указал на нежелательность родственных браков до 7-го колена, мотивируя это тем, что такой брак может привести к бесплодию, выкидышам и появлению на свет слабоумных детей. Еще при жизни Тлеукабылулы казахский хан Жанибек издал указ о запрете родственных браков до 7-го колена.
Сегодня этот запрет на законодательном уровне не закреплен, однако нередко и сейчас при знакомстве юноши и девушки можно услышать вопрос: «Из какого ты рода?» Если собеседник оказывается ближайшим родственником, то в качестве мужа или жены этот человек уже не рассматривается.
10. Саукеле — один из главных предметов одежды невесты
Непременный атрибут невесты на свадьбе в Казахстане — саукеле. Этот высокий головной убор делается вручную. Обычно его украшают драгоценными камнями, серебром, золотом, поэтому он является чуть ли не самым дорогим элементом в наряде невесты. Считается, что чем выше у невесты этот головной убор, тем большее уважение она проявляет к семье жениха. Так что некоторые экземпляры достигают высоты 70 см.
11. Казахстан дорожит своими традициями
Одна из самых интересных традиций — көрімдік («вознаграждение, подарок за радостную весть»). Родственники дарят деньги за ваши успехи, будь то рождение ребенка, хорошие оценки в школе, покупка мебели и так далее.
Не менее любопытен и обряд тұсау кесер («разрезание пут»). Он посвящен малышу и проводится для того, чтобы тот поскорее встал на ноги. Родители перевязывают ножки ребенка веревкой и приглашают близкого человека перерезать ее.
12. Почет и уважение старших
«Дом с пожилыми людьми — это дом с сокровищем», — так любят говорить казахи. Уважение к старшим прививается детям еще с колыбели. Так, самый младший, сидящий за столом, должен поприветствовать старшего человека, встав со своего места и сопроводив гостя на почетное место или уступив свое. Затем уже сесть по разрешению старшего. Также непозволительно окликать человека взрослее тебя — к нему нужно подойти.
13. Казахи любят демонстрировать свое благосостояние
Нередко казахи готовы взять долг на пышное празднование свадьбы или юбилея, многие скупают «красивые» автономера. Представитель компании SQI в Казахстане Джосая Блэр поведал, что в Казахстане большое внимание уделяется внешнему виду и, чтобы получить ту или иную встречу, нужно выглядеть безупречно.
Бонус
Джинсы казахстанского дизайнера Назима Палташева носит Илон Маск и другие миллионеры
Среди казахов немало талантливых и известных людей — например, бизнесмен Назим Палташев. Он основал бренд Soul of Nomad (в переводе с англ. — «душа кочевника»), который специализируется на производстве джинсов, чемоданов, сумок, кошельков и ремней. Джинсы Soul of Nomad носит не только Илон Маск, но и бывший вице-президент Apple Кенжи Ямамото, владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks Марк Кьюбан и другие успешные люди.
Ну а фильмы еще одного знаменитого казаха Тимура Бекмамбетова смотрит весь мир
Тимур Бекмамбетов стал первым казахом, покорившим Голливуд. Как-то он поделился своей формулой успеха, сказав, что жил по девизу своих дедов: «Иди туда, где трава зеленая». Он не объяснил, как понимает эту фразу, но добавил: «Я добился того, чего добился, благодаря тому, что следовал этому принципу». Ну а успеха, по его мнению, добивается тот, кто думает о других.
Вам приходилось бывать в Казахстане? Если да, то, может быть, вы подметили для себя какие-то интересные детали о жизни в этой стране?