13 фактов о Казахстане — стране, благодаря которой весь мир знает вкус яблок

Готовы поспорить, что многие из вас даже не подозревали, что Казахстан — это родина яблок и что именно здесь людям удалось приручить лошадей. Жители 9-й по площади страны в мире, на территории которой построен самый первый и самый большой космодром на планете, гордятся своим прошлым и с уверенностью смотрят в будущее. В Казахстане родилось много талантливых людей. А один из них даже одевает Илона Маска в джинсы своего бренда, но об этом — в бонусной части статьи.

Мы в AdMe.ru даже не подозревали, насколько эта страна многогранна и впечатляюща.

1. Казахстан — родина яблок

Не так давно британские ученые сделали сенсационное открытие: современные домашние яблони (Malus domestica) родом из Казахстана. Торговля по Великому шелковому пути принесла яблоки из Казахстана в Европу, затем в Китай и оттуда — в Северную Америку.

2. Казахи очень любят пить чай

Казахстан занимает 11-е место по количеству потребляемого чая на душу населения. Без чая в этой стране не обходится ни одно застолье. Казахи предпочитают пить преимущественно черный чай с молоком. Подается напиток в специальных пиалах. Чай в пиалу не положено наливать до краев: чем меньше напитка наливают, тем больше демонстрируется забота о госте, так как в процессе чай подливают. Таким образом напиток у гостя остается всегда горячий. Ну а пить чай казахи предпочитают с жентом, который изготавливают из жареной пшенной крупы, сушеного толченого творога, топленого масла, меда, изюма и орехов.

3. В Казахстане живет очень гостеприимный народ

Если вы придете в гости к казахам, то точно не уйдете от них голодными. Они уверены: вместе с гостем в дом приходит благодать, так что и отношение к нему соответствующее. Известный поэт XIX века Адольф Янушкевич, долгие годы проживавший в Казахстане, писал, что если расселить казахов вдоль экватора, то можно будет с легкостью обойти земной шар, не заботясь о ночлеге и еде.

«Стол был полон еды, будто они пригласили в гости человек 10. Я спрашивал, в честь чего такой стол и все ли казахи так обедают. Они ответили, что к ним пришел гость, то есть я, и что в большинстве случаев другие казахи тоже так же встретили бы меня. Обед, к слову, был просто шикарный, и я чуть не лопнул». Nu*** / Pikabu

4. Постоянные опоздания — отличительная черта казахов

Не так давно был выпущен юмористический ролик о менталитете казахов. «Казахи никогда не опаздывают, это мир спешит», — так в нем обыграли привычку постоянно опаздывать. Согласно одной из версий, эта особенность передалась современным казахам «по наследству». Ведь для их предков-кочевников понятие времени было размытым, а в опозданиях никто не видел ничего плохого. Так что большинство торжеств в Казахстане начинается через 1,5–2 часа после оговоренного времени.

«Это как раз идет исторически от нашего образа жизни: пусть мы уже не скачем на конях, не живем в юртах, все превратилось в один большой симулякр и приятное воспоминание, но ментальность осталась. И в этой ментальности у нас прежнее отношение ко времени. Время у нас в бессознательном канале, и мы не паримся из-за этого. Потому что это не ценность. Есть народы, для которых это ценность, им надо всегда быть вовремя». Айман Кодар, тюрколог-востоковед

5. Раньше их называли киргиз-кайсаками

По мнению ученых, формирование казахов как этноса относится к XIII–XV векам, к эпохе Золотой Орды. Интересно, что сами казахи называют себя «қазақтар» (если много человек) и «қазақ» (если один человек). С 1734 по 1925 год этот народ называли киргиз-кайсаками. «Кайсак» — русифицированная версия произношения слова «казак».

6. Предки казахов стали первыми, кому удалось приручить и одомашнить лошадей

Изначально считалось, что лошади были приручены примерно 4 тыс. лет назад на территории современного Башкортостана. Не так давно в Казахстане ученые нашли доказательства, свидетельствующие о том, что это животное было одомашнено 5 500 лет назад.

7. Нур-Султан — самая молодая и одна из самых холодных столиц мира

10 декабря 2021 года Нур-Султан (ранее Астана) будет отмечать 24-летие с того момента, как стал столицей Казахстана, что делает этот город самой молодой столицей мира. Нур-Султан находится на 2-м месте после Улан-Батора в рейтинге самых холодных столиц мира: температура зимой здесь варьируется от —30 до —35 °C.

8. Казахстан — родина тюльпанов

Вопреки расхожему мнению, родина тюльпанов не Нидерланды, а Казахстан. В Нидерланды эти цветы попали 400 лет назад, тогда как в степях на территории современного Казахстана они произрастали еще более 10 млн лет назад. Самые известные из всех видов казахстанских тюльпанов — тюльпаны Грейга, Кауфмана, которые считаются «прадедушками» современных цветов. В мае в Казахстане отмечают День тюльпанов, проводятся республиканские фестивали, посвященные этим цветам. В апреле—мае, в период бурного цветения тюльпанов, казахстанские степи превращаются в огромную тюльпанную клумбу.

9. Каждый казах должен знать всех своих предков по отцу до 7-го колена

Еще в XV веке лекарь казахского жуза Отейбойдак Тлеукабылулы издал труд «Исповедь целителя», в котором указал на нежелательность родственных браков до 7-го колена, мотивируя это тем, что такой брак может привести к бесплодию, выкидышам и появлению на свет слабоумных детей. Еще при жизни Тлеукабылулы казахский хан Жанибек издал указ о запрете родственных браков до 7-го колена. Сегодня этот запрет на законодательном уровне не закреплен, однако нередко и сейчас при знакомстве юноши и девушки можно услышать вопрос: «Из какого ты рода?» Если собеседник оказывается ближайшим родственником, то в качестве мужа или жены этот человек уже не рассматривается.

Незнание 7 предков — признак сиротства. Казахская пословица

10. Саукеле — один из главных предметов одежды невесты

Непременный атрибут невесты на свадьбе в Казахстане — саукеле. Этот высокий головной убор делается вручную. Обычно его украшают драгоценными камнями, серебром, золотом, поэтому он является чуть ли не самым дорогим элементом в наряде невесты. Считается, что чем выше у невесты этот головной убор, тем большее уважение она проявляет к семье жениха. Так что некоторые экземпляры достигают высоты 70 см.

11. Казахстан дорожит своими традициями

Одна из самых интересных традиций — көрімдік («вознаграждение, подарок за радостную весть»). Родственники дарят деньги за ваши успехи, будь то рождение ребенка, хорошие оценки в школе, покупка мебели и так далее. Не менее любопытен и обряд тұсау кесер («разрезание пут»). Он посвящен малышу и проводится для того, чтобы тот поскорее встал на ноги. Родители перевязывают ножки ребенка веревкой и приглашают близкого человека перерезать ее.

12. Почет и уважение старших

«Дом с пожилыми людьми — это дом с сокровищем», — так любят говорить казахи. Уважение к старшим прививается детям еще с колыбели. Так, самый младший, сидящий за столом, должен поприветствовать старшего человека, встав со своего места и сопроводив гостя на почетное место или уступив свое. Затем уже сесть по разрешению старшего. Также непозволительно окликать человека взрослее тебя — к нему нужно подойти.

«Бабушка была нашим главнокомандующим и, посадив нас, 4 внучек, в кружок, учила жизни. И первое, что она говорила: нельзя переходить дорогу аксакалу или бабушке, даже если торопишься, ни в коем случае нельзя идти впереди старших. Еще одно правило: всегда надо здороваться первым с аксакалом. Подойти, уважительно поговорить, ответить на все вопросы, предложить помощь. Бабушка с особым внушением говорила нам, что в этом и заключается степень нашей воспитанности и выражение особого почтения к старикам. И нужно сказать, что у всех сверстников были такие бабушки и дедушки, слова которых были законом не только для нас, детей, но и для наших родителей». Жанат Токтарова

13. Казахи любят демонстрировать свое благосостояние

Нередко казахи готовы взять долг на пышное празднование свадьбы или юбилея, многие скупают «красивые» автономера. Представитель компании SQI в Казахстане Джосая Блэр поведал, что в Казахстане большое внимание уделяется внешнему виду и, чтобы получить ту или иную встречу, нужно выглядеть безупречно.

«Казахи любят демонстрировать свое материальное благосостояние. Я часто бываю в Европе, там много состоятельных людей. Но ни один миллионер среди тех, кого я встречал, не будет приходить в обычный бар в своем самом дорогом костюме и самых дорогих часах. Тут это повсеместно». Владимир Яанич, сербский шеф-повар

Бонус

Джинсы казахстанского дизайнера Назима Палташева носит Илон Маск и другие миллионеры

Среди казахов немало талантливых и известных людей — например, бизнесмен Назим Палташев. Он основал бренд Soul of Nomad (в переводе с англ. — «душа кочевника»), который специализируется на производстве джинсов, чемоданов, сумок, кошельков и ремней. Джинсы Soul of Nomad носит не только Илон Маск, но и бывший вице-президент Apple Кенжи Ямамото, владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks Марк Кьюбан и другие успешные люди.

Ну а фильмы еще одного знаменитого казаха Тимура Бекмамбетова смотрит весь мир

Тимур Бекмамбетов стал первым казахом, покорившим Голливуд. Как-то он поделился своей формулой успеха, сказав, что жил по девизу своих дедов: «Иди туда, где трава зеленая». Он не объяснил, как понимает эту фразу, но добавил: «Я добился того, чего добился, благодаря тому, что следовал этому принципу». Ну а успеха, по его мнению, добивается тот, кто думает о других.

Вам приходилось бывать в Казахстане? Если да, то, может быть, вы подметили для себя какие-то интересные детали о жизни в этой стране?