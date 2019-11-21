13 особенностей гигиены в разных странах, из-за которых приезжие могут попасть в неловкую ситуацию

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Утро у каждого из нас начинается примерно одинаково: мы встаем, идем в туалет, принимаем душ и чистим зубы. Эти действия настолько привычны и рутинны, что, лишь оказавшись в другой стране, мы понимаем, что кто-то может выполнять их по-иному. Например, жители Китая или Южной Кореи, переехав в США, удивляются тому, что американцы принимают душ утром, а не перед сном. А путешественники из арабских стран при бронировании отелей на Западе просят номер с биде, так как знают, что не во всех комнатах оно может быть.