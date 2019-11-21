13 особенностей гигиены в разных странах, из-за которых приезжие могут попасть в неловкую ситуацию
Утро у каждого из нас начинается примерно одинаково: мы встаем, идем в туалет, принимаем душ и чистим зубы. Эти действия настолько привычны и рутинны, что, лишь оказавшись в другой стране, мы понимаем, что кто-то может выполнять их по-иному. Например, жители Китая или Южной Кореи, переехав в США, удивляются тому, что американцы принимают душ утром, а не перед сном. А путешественники из арабских стран при бронировании отелей на Западе просят номер с биде, так как знают, что не во всех комнатах оно может быть.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, чем отличаются особенности гигиены в разных странах. Мы прошерстили тематические форумы и делимся наиболее неожиданными фактами с вами.
- Во Франции не принято мыть руки перед едой, после туалета и после захода с улицы. В ванной комнате многих квартир может не оказаться мыльницы, что непривычно для людей, переехавших в эту страну.
- Бразильцы тщательно следят за гигиеной зубов. Их чистят после каждого приема пищи: дома, на работе, в общественных местах. Жители этой страны могут забыть что угодно, только не зубную щетку.
- Если в парикмахерской Китая вы попросите помыть вам голову, вас посчитают обеспеченным человеком. Жители этой страны любят приходить для получения только этой услуги, без стрижки или укладки. Здесь это целый ритуал, приятная процедура с массажем, которая длится 15–20 минут. В парикмахерских есть четкое разделение для мастеров: одни стригут и делают укладку, другие моют голову.
- В Сингапуре поддерживают чистоту на государственном уровне. Если в общественном туалете вы забыли за собой смыть и это обнаружила полиция, вам грозит штраф до $ 500.
- Японцы принимают ванну в одной воде по очереди. Для них это ритуал расслабления, поэтому перед этим люди моются в душе. Первым в ванну идет главный мужчина в семье, затем — все остальные в порядке старшинства. В некоторых домах использованная вода уходит в стиральную машину, где применяется повторно.
- В Швеции люди заботятся об экологии. Посуду моют не под краном, а в раковине с предварительно набранной в нее водой. Также шведы пользуются натуральным мылом, несмотря на то что оно выглядит и пахнет не так привлекательно, как то, которое вредит окружающей среде.
- В Южной Корее любят сауну и скрабирование. В общественных саунах проводят много времени: люди натирают себя и друг друга скрабами, кто-то делает зарядку, кто-то спит, кто-то читает газету.
- В США большинство людей принимает душ только по утрам, что, например, вызывает у приезжих из стран Востока недоумение. Они не понимают, как можно лечь спать, не смыв с себя пыль и грязь, накопившиеся за день.
- В Великобритании традиционная ванна оборудована двумя раздельными кранами, и в ней нет душа. В нее нужно набрать воды с пеной, вымыться, а затем выйти, не ополаскиваясь. Во многих гостиницах сантехника заменена на современную и привычную для туристов из разных стран, но такие отели пользуются меньшим спросом у местных жителей.
- В Новой Зеландии экономят воду не из-за того, что она дорогая, а чтобы сберечь природу. Душ принято принимать с перерывами: намочиться, закрыть кран и намылиться, затем ополоснуться. В частных домах огороды поливают не из шланга, а из ведра, чтобы расход воды был меньше.
- В Индии моются дважды в день. Не у всех есть душ, поэтому некоторые пользуются ведром: наливают в него воду и затем опрокидывают на себя. Это также помогает сэкономить время или освежиться в жаркий день, если нет кондиционера.
- В Южной Корее с трепетом относятся к большой и малой нужде человека, а в пригороде Сеула даже есть парк, посвященный «туалетной» культуре. В стране много общественных туалетов, они чистые и бесплатные. За границей корейцы удивляются, когда за это приходится платить. Они считают, что естественных потребностей не нужно стесняться, поэтому вместо «Как дела?» вы запросто можете услышать «Как ты ел сегодня?» или даже «Все ли хорошо у тебя со стулом?». Это у корейцев в порядке вещей.
- Если вы придете в гости к кому-нибудь в Бразилии, вас с порога спросят, не хотите ли вы принять душ. Там очень жарко, люди освежаются по 2–3 раза в день, поэтому такой вопрос соответствует правилам хорошего тона.
Сталкивались ли вы со странными особенностями гигиены в других странах во время путешествий?
Фото на превью 施利ShiliTV / Youtube