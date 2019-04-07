13 достопримечательностей со всего мира, которые нужно увидеть, пока они не исчезли навсегда

18 2

98

11.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На нашей планете есть множество уникальных мест и сооружений, которые сегодня называют чудесами света. Увы, некоторые из них уже исчезли навсегда, а многим грозит опасность. Они разрушаются, размываются, уходят под воду и тают. Ученые и экологи бьют тревогу, ЮНЕСКО составляет перечень самых важных объектов культурного наследия, которым грозит опасность, но время, изменение климата и человеческий фактор вносят свои коррективы.

AdMe.ru решил выяснить, какие достопримечательности оказались под угрозой, и составил список из 13 мест, которые стоит посетить, пока они не исчезли с карты мира.

1. Колизей, Италия

Мощное землетрясение, произошедшее в 2016 году в Центральной Италии, вызвало серьезные разрушения в городах страны. В том числе пострадал один из символов Италии, римский Колизей: на его стенах появились новые трещины. До этого римские власти сообщали, что южная сторона сооружения опустилась на 40 см ниже северной. Колизей находится в одном из самых оживленных районов Рима, поэтому здание регулярно испытывает на себе вибрации подземной ветки метро и транспорта.

2. Великая Китайская стена, Китай

Один из самых крупных архитектурных объектов, созданных человеком, находится под угрозой разрушения. Активное развитие сельского хозяйства привело к эрозии, и большая часть стены приходит в упадок. В настоящий момент не сохранилось сегмента длиной более 1 км. Кроме того, сейчас стена имеет высоту около 5 м, а раньше достигала 15 м. Также в 2012-м из-за проливных дождей разрушился фрагмент стены протяженностью 36 м.

3. Петра, Иордания

«Розовый город», древняя столица Набатейского царства, — одна из основных достопримечательностей Иордании. Сильные ветра и дожди приводят к эрозии, которая постепенно уничтожает стены известного храма Эль-Хазне. Также свой вклад в разрушение вносят толпы туристов, которые постоянно прикасаются к фасадам и колоннам комплекса.

4. Мачу-Пикчу, Перу

Некоторые археологи и химики опасаются, что в скором времени древний город инков может исчезнуть. За последние десятилетия состояние комплекса резко ухудшилось, так как гранитные породы, из которого построены здания, активно разрушаются колониями микробов и бактерий.

5. Базилика Рождества Христова, Палестина

Базилика в Вифлееме находится под угрозой с 2012 года из-за отсутствия должного ремонта и реставрации. Кроме того, развитие промышленности и существенное увеличение числа транспортных средств в историческом центре привели к ухудшению экологической обстановки. Это крайне негативно сказывается на фасадах комплекса.

6. Помпеи, Италия

Руинам древнего города, который когда-то исчез под потоками лавы Везувия, снова грозит разрушение. За последние несколько лет здесь обрушилось несколько стен и зданий. Частые проливные дожди не позволяют стенам сооружений просохнуть, а грунт под ними становится очень неустойчивым. В 2014 году ЮНЕСКО заявило, что необходимо принять серьезные меры по осушению почвы.

7. Чан-Чан, Перу

Чан-Чан — это крупнейший памятник архитектуры доколумбовой эпохи, который занимает примерно 20 км территории современного Перу. Сегодня этому археологическому объекту грозит разрушение вследствие изменения климата. В последнее время участились бури из-за теплого течения Эль-Ниньо, которые размывают древние сооружения. Также в регионе высока вероятность мощных землетрясений.

8. Башня Накагин, Токио

Башня Накагин — уникальный пример особого направления в японской архитектуре: метаболизма. То есть архитектор представляет здание как живой организм. Накагин состоит из 140 отдельных капсул-модулей, внутри которых расположены квартиры и офисы. В 2007 году жильцы покинули здание из-за тесноты, а также выяснилось, что его стены сделаны из вредного асбеста. Сейчас решается вопрос, что делать с башней: ее могут снести или реконструировать.

9. Комплекс зданий Ливерпульского порта, Великобритания

Раньше Ливерпуль был крупным портом Британской империи. Сегодня комплекс зданий и корабельных доков XVIII–XIX веков может быть уничтожен из-за планируемой масштабной реконструкции исторических причалов. Согласно новому проекту, здесь планируется построить 50-этажный небоскреб. Это сподвигло защитников архитектуры внести комплекс в Список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой полного исчезновения.

10. Сейшельские острова

115 красивейших островов в Индийском океане вскоре могут оказаться под водой. Виной всему — изменение климата: повышение температуры приводит к разрушению коралловых барьеров вокруг островов, повышению уровня моря и к исчезновению целых экосистем.

11. Ледники Патагонии, Аргентина

Изменение климата коснулось и Южной Америки. Большая часть из 50 ледников Патагонии исчезает из-за повышения температуры и снижения количества осадков. Хотя эта местность не сотрется с лица земли, но ее ландшафт вскоре может быть кардинально изменен. При этом Южный Патагонский ледяной покров — третий по величине резервуар для пресной воды в мире.

12. Мальдивские острова

Мальдивы — самая низко расположенная страна на Земле. Это делает острова крайне восприимчивыми к повышению уровня моря. По подсчетам ученых, к 2100 году Мальдивы потеряют 77 % своей земли. В 2009 году президент страны даже провел совещание под водой, чтобы привлечь внимание к надвигающейся катастрофе.

13. Потоси, Боливия

Колониальный город Потоси находится на высоте 4 090 м. Это один из самых высоких городов в мире. Однако вскоре он может уйти под землю, поскольку около города расположено крупнейшее месторождение серебра, а потому на протяжении 500 лет в окрестностях Потоси роют глубокие шахты.