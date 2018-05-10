13 доказательств того, что Япония — страна с другой планеты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Япония — многогранная страна. Здесь сочетаются богатые вековые традиции и невероятный технический прогресс. Неудивительно, что японская жизнь не похожа на привычную нам. Порой кажется, будто эта страна вообще расположена в другой галактике — настолько она удивительна.

AdMe.ru собрал некоторые факты из жизни в Японии, которые поразят неподготовленного туриста.

1. Забастовка водителей, которая на руку пассажирам

Водители автобусов в японском городе Окаяма устроили забастовку. Во всем мире такая ситуация неизменно влечет за собой неудобства для обычных пассажиров. Но только не здесь. В Окаяме автобусы по-прежнему ходят по привычным маршрутам, вот только водители... не берут плату за проезд. Компания-работодатель несет убытки, а пассажиры счастливы.

2. Специальный работник охраняет неработающий эскалатор

В одном из торговых центров города Саппоро сломался эскалатор. Его тут же огородили, повесили таблички с предупреждениями и извинениями за неудобство. А еще поставили специального служащего. Его работа — просто стоять за оградой у сломанного эскалатора. Так, на всякий случай.

3. Организованные очереди на поезда

Это очередь на поезд в Токио. Люди стоят в организованной очереди примерно на уровне каждой открывающейся двери. Конечно, о личном пространстве говорить не приходится, но зато никто не лезет вперед тех, кто пришел раньше.

4. Котацу даже в кинотеатрах

Котацу — традиционный предмет мебели в Японии. Недавно в городе Токородзава открылся кинотеатр с местами повышенной комфортности. Здесь можно почувствовать себя как дома, ведь эти места оборудованы столами-котацу с источником тепла под ними.

5. Котик на голове

Японцы — те еще любители котиков. Вот такой аксессуар для волос носят те, кто не хочет расставаться с пушистиками никогда.

6. Две цены у товаров

В японских магазинах на ценниках часто можно увидеть две цены. Дело в том, что к цене на товар автоматически прибавляется налог на добавленную стоимость (НДС), который, в отличие от нашей и других стран, японцы привыкли считать отдельно.

7. Ожидание и реальность в Японии

Когда заказываешь блюдо, чаще всего можно быть уверенным, что получишь именно то, что изображено на картинке в меню.

8. Одноразовые зонты

В Японии очень популярны одноразовые пластиковые зонтики. Стоимость их довольно низкая, и можно не переживать из-за поломки. А погодные условия здесь зачастую такие, что зонты долго не живут. После сильных ливней у станций метро часто можно увидеть горы «использованных» пластиковых зонтов.

9. Дружественная конкуренция

Японский термальный курорт Бэппу провел рекламную кампанию... в пользу своего главного конкурента — курорта Кусацу. Кусацу недавно пострадал от землетрясения. Естественно, поток туристов туда значительно сократился. Слоган на рекламном плакате Бэппу гласит: «Сейчас надо ехать не в Бэппу, а в Кусацу». И в комментариях на официальном сайте курорта Бэппу: «Мы продолжим соперничать, когда у вас все будет хорошо. Сейчас — мы с вами».

10. Паркующиеся тапочки

Японский отель стал предлагать своим гостям тапочки, которые умеют сами парковаться на место, когда их не носишь. Каждая тапочка оснащена двумя колесиками, моторчиком и сенсорными датчиками. Разработала эту чудо-новинку компания Nissan.

11. Макеты еды в японских ресторанах

Японские рестораны выставляют в своих витринах макеты еды из меню. Выглядят они как настоящая еда — просто слюнки текут. И, кстати, как мы уже отмечали, готовое блюдо по виду и его макет совпадают точь-в-точь.

12. Сакура из Lego

Леголенд в Японии установил мировой рекорд: здесь построили цветущую сакуру — символ Японии — из более чем 800 тыс. деталек Lego.

13. И все же с самой природой ничто не сравнится

Весна в Японии.

А вы бывали в этой чудесной стране? Учитывая многообразие Японии, ваш опыт знакомства с ней может отличаться от описанного в этой статье. Тем интереснее нам будет узнать о ваших любопытных наблюдениях. Расскажите о них!