15 доказательств того, что каждая выброшенная бутылка из пластика может стать приговором для животных

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В настоящее время человечество производит около 300 млн т пластика каждый год, половина из которых предназначена для одноразового использования (пакеты, упаковка товаров и продуктов). Перерабатывается всего 10 %, остальное попадает на свалки и в реки. И, как показало исследование, всего 10 рек (2 в Африке и 8 в Азии) переносят 90 % всего пластика, попадающего в Мировой океан. Масштабы загрязнения на самом деле ужасающие, многие даже не представляют насколько.

AdMe.ru собрал 16 фотографий, которые сильнее всяких слов покажут, как мы загадили нашу планету. Сказать, что мы испытали шок от увиденных снимков, — значит ничего не сказать. А после просмотра бонусного видео вы точно потеряете дар речи.

1. За 10 последних лет мы произвели больше пластика, чем за весь ХХ век

2. Альбатрос погиб из-за пластика, который он принял за еду

3. Эта черепаха в молодом возрасте застряла в куске пластмассы

4. А эта бедная черепаха застряла в остатках пластикового ведра

5. Черепахам совсем не позавидуешь

6. Аист запутался в полиэтиленовом пакете

7. Утка застряла в куске пластика

8. Птица свила гнездо из пластиковых отходов

9. Пляжи настолько загрязнены пластиком, что для многих живых существ он становится домом

10. Рыба застряла в этикетке от бутылки

11. Этот микропластик попадает в рыбу, которую мы потом едим

12. Посмотрите, сколько ненужного полиэтилена предлагается нам в супермаркетах

13. Филиппины, один из пляжей

14. Как вам купание в такой воде?

15. Серфинг в Индонезии

Бонус: британский дайвер снял шокирующее видео, плавая в море пластикового мусора у побережья индонезийского курорта Бали

Существуют и другие фотографии ужасного воздействия пластика на животный мир, но по этическим соображениям мы решили не включать их в подборку. Надеемся, человечество доживет до того момента, когда весь произведенный пластик будет перерабатываться.