13 доказательств того, что быт в Турции отличается от нашего похлеще, чем лето от зимы

Многие из нас бывали на живописных турецких курортах, но имеют слабое представление, как устроена жизнь в стране за пределами туристических мест. А ведь Турция — уникальная страна, где вековые традиции соседствуют с прогрессом.

Мы в AdMe.ru любим узнавать про своеобразие разных уголков Земли. И вот 13 особенностей турецкого быта, которые показались нам любопытными.

Никаких бритв

Турчанки — поклонницы восковой депиляции. Даже 15–20 лет назад, когда мы, кроме бритвы, особо ничего и не знали, турчанки вовсю удаляли аналогами воска нежелательные волосы со всех частей тела.

Идеальный порядок

Турчанки обожают чистоту. Они выкладываются на 200 %, когда речь идет об уборке. Во время мытья полов стараются отодвигать мебель и технику, чтобы отмыть каждый уголок дома. А еще местные женщины привыкли убирать по принципу одной комнаты. Так, сначала они доводят до совершенства одно помещение: пылесосят, моют полы, вытирают пыль. После такой уборки кладут под дверь тряпку для того, чтобы обозначить «вход воспрещен», и потом уже приступают к следующей комнате.

Чехлы для всего

Поддерживать чистоту и уют в доме призваны многочисленные чехлы, скатерти, салфетки. Ими накрывают и предметы мебели, и даже бытовую технику.

Помощница по хозяйству

В большинстве семей, особенно если женщина работает, есть помощница по дому. Такую «роскошь» могут позволить себе даже семьи среднего класса, в Турции это обычная практика и не вызывает ни у кого удивления.

Только прокладки

Здесь сложно найти тампоны, потому что большинство женщин покупают прокладки. В то время как в западных странах тампоны предпочитают до 70 % женщин, многие турчанки не пользовались ими ни разу в жизни.

Осмотр в присутствии медсестры

В Турции много гинекологов-мужчин. Но прием пациенток обычно не проходит без присутствия медсестры. Это сделано, чтобы избавить посетительниц от неловкости, а врача — от возможных обвинений в неподобающем поведении.

Многослойность в одежде

Многие турки любят многослойность. Так, даже спать ложатся в белье или майке, а сверху — в пижаме или ночнушке. Некоторые женщины откровенно рассказывают, что никогда не снимают бюстгальтер. Даже ночью.

Хлеб всегда и везде

Турки обожают хлеб — и печь, и есть. Не зря Турцию называют хлебной корзиной мира. Для настоящего турка еда без хлеба — и не еда вовсе. А еще жители этой страны не прочь побаловать себя чем-нибудь вредным вроде газировки, сладостей и чипсов.

Многолетние разводы

Здесь мало разводов — 22 % от количества заключаемых браков. В то время как в Германии их 44 %, а в Испании — 65 %. На это влияют социальные аспекты, но еще и то, что бракоразводный процесс может длиться годами. Если супруги не смогли договориться о разделе имущества, опеке или же один супруг вовсе не желает разводиться, дело может растянуться до 5 лет. Зачастую судебные заседания переносят и назначают следующую дату только через несколько месяцев.

Во многих местах стоят привычные нам унитазы, но до сих пор можно увидеть и традиционные турецкие туалеты. Они представляют собой дырку в полу, а справлять нужду приходится на корточках. Считается, что это анатомически правильно, к тому же гигиенично — нет стульчака, на который садятся все подряд.

Укладка в салоне

У большинства турчанок густые длинные волосы, укладка такой шевелюры может быть затруднительной. Так что многие женщины ходят к парикмахеру на укладку практически каждый раз, когда пора мыть волосы. Стоит такая услуга недорого и доступна почти всем.

Имена подружек на подошве

Турецкие невесты тоже бросают букет в толпу, но есть в Турции и другая самобытная традиция: писать на подошве туфель невесты имена незамужних подруг. Чье имя быстрее сотрется, та и выйдет первая замуж.

Одно кольцо на помолвку и на свадьбу

Кольцами будущие супруги обмениваются в день помолвки, когда устраивается небольшой праздник. По традиции мужчина преподносит своей невесте украшение с бриллиантом. Кольца надевают на безымянные пальцы правой руки. А в день свадьбы их просто переодевают на левую.