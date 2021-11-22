13 доказательств того, что будущее уже наступило, и оно в Южной Корее

О южнокорейском кинематографе в последние месяцы говорит весь мир: сериал «Игра в кальмара» побил рекорды Netflix по просмотрам. В свете этих событий азиатскую страну называют культурным гигантом современности. Именно Южная Корея диктует моду на одежду, музыку, технические новшества.

Мы в AdMe.ru разузнали еще больше о стране, название которой сейчас гремит на весь мир. А бонусом обсудим южнокорейский кинематограф, все чаще выпускающий настоящие шедевры.

В Южной Корее сортировка мусора — целая наука

За выброс мусора в пластиковом пакете, как часто принято у нас, в стране предусмотрен штраф — около $ 1 000. Все отходы необходимо строго разделять по типу материала, из которого они изготовлены: бумага, пластик, стекло, целлофан, ткани. Отдельно собирают коробки, предварительно очистив их от остатков скотча и прочих лишних предметов. Кроме того, прежде чем выбросить предметы, их полагается помыть, а в некоторых случаях и рассортировать по цвету. Пищевые отходы нужно выбрасывать в специальный бак, который устанавливает их вес и в зависимости от результата списывает деньги со счета владельца мусора. Более экономно в таком случае смывать остатки еды в раковину с измельчителем.

Здесь почти везде электронные замки

Чтобы попасть домой, корейцам нужны не ключи, а специальные карточки или пин-коды, ведь замки здесь в большинстве случаев электронные. К слову, если в доме отключат электричество, на работе замков это никак не скажется: они функционируют на батарейках. О том, что их нужно заменить, дверь оповестит своего владельца заблаговременно.

Чипирование домашних животных в стране обязательное

В Корее владелец животного обязан его чипировать. В случае пропажи питомца служба отлова его найдет и поместит в приют, откуда в течение 10 дней хозяева могут его забрать. А еще здесь есть обязательная вакцинация домашних четвероногих.

Роботы — обычное явление

Южная Корея — одна из ведущих стран мира в области роботизации. Здесь роботы используются во многих областях и изготавливаются для других государств. В общественных местах и на производстве в корейских городах можно увидеть роботизированных бариста, поваров, водителей и электронных работников многих других сфер.

Здесь продукты продаются наборами

Если вы решите, будучи в Корее, заняться готовкой, вам не нужно будет бегать по магазинам в поисках всех ингредиентов. Там продают наборы продуктов для конкретных блюд. На упаковке указывают состав и способ приготовления еды.

Переезжая, корейцам не нужно собирать свои вещи

В Корее не принято при переезде самостоятельно собирать свои вещи. Для этого существуют специальные фирмы, которые занимаются организацией перевоза имущества из одного жилья в другое. В их обязанности входит сбор вещей и мебели и расположение их на новой жилплощади. При въезде в новое жилье арендаторам выдают специальные наклейки, которыми они должны отметить царапины, поломки и прочие недочеты, которые хозяин недвижимости должен устранить.

Южнокорейцы обожают умную технику

Корейцы любят многофункциональную бытовую технику. В дверь холодильника, к примеру, может быть встроен экран, который выполняет функции планшета, таймера, блокнота для заметок, а также отображает продукты на полках в режиме онлайн. Умный унитаз одновременно может служить и как биде. Вода в таком случае в нем будет подогреваться, как и ободок.

В школах заботятся, чтобы всем было комфортно

У каждого ученика здесь свой ящик для вещей, чтобы не приходилось носить тяжелые учебники. Классы оснащены кондиционерами, телевизорами, проекторами и прочей техникой. Заботятся в местных школах и о том, чтобы все здесь чувствовали себя комфортно. К примеру, такую ткань, как на фото, вешают на бок письменного стола, чтобы девочки в коротких юбках могли свободно сидеть за партой, не беспокоясь, что юбка задерется.

Корейцы проверяют чистоту воздуха, как мы погоду

По данным НАСА, Сеул входит в число городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Причиной тому быстрорастущая индустриализация. Поэтому, собираясь выйти из дома, южнокорейцы проверяют сводки синоптиков. Если уровень пыли превышен, родители даже не выходят гулять с детьми в этот день, а ждут благоприятных условий.

У еды здесь бывает неожиданный вкус

В Южной Корее в магазинах продают такие продукты, о которых мы в большинстве своем и не слышали. Например, шоколад со вкусом чесночного хлеба, луковый сок или арбузная лапша.

В Южной Корее собираются выпускать одежду-хамелеон

Южнокорейские исследователи придумали искусственную кожу, по функционалу похожую на кожу хамелеона. Материал с помощью специальных чернил меняет цвет в зависимости от температуры и контролируются крошечными гибкими нагревателями. Такие технологии планируется использовать в изготовлении одежды и украшения автомобилей.

Общественные туалеты отапливают здания

В 2021 году в одном из университетов Южной Кореи открыли экологические общественные туалеты, которые соединены с лабораторией. Новая технология позволяет перерабатывать отходы жизнедеятельности человека в биогаз, которым отапливают здания. Более того, за пользование такими уборными посетителей награждают специальной виртуальной валютой. Ею можно расплатиться в студенческом кампусе и купить все что угодно: от свежесваренного кофе, фруктов и лапши быстрого приготовления до книг.

Дом корейца продуман до мелочей

Корейцы строят жилые комплексы, продумав их до мельчайших деталей. К примеру, во дворах домов часто можно увидеть приборы для подкачки колес велосипедов и питьевые фонтанчики, а на балконах квартир часто располагается душ, с помочью которого можно помыть здесь полы. Возле входной двери в некоторых квартирах есть пульт, с помощью которого можно перед выходом из дома выключить в жилье свет, газ и вызвать лифт.

Бонус: корейский кинематограф — достойный конкурент Голливуду

В 2019 году главным обладателем премии «Оскар» стал продукт южнокорейской киноиндустрии — фильм режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». А в 2021-м об «Игре в кальмара» только ленивый не говорит. Проект стал самым популярным сериалом в истории Netflix. И корейцы не планируют на этом останавливаться. Уже стало известно, что нашумевший сериал получит продолжение.