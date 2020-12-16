13 особенностей семейной жизни норвежцев, которые оставили весь мир в недоумении

В Норвегии проживает на 41 000 больше мужчин, чем женщин. Местные представители сильного пола могут показаться существами с другой планеты. Они те самые парни, которые по собственной инициативе разделят пополам со своей женщиной обязанности по дому и уход за детьми. Мужчины тут выглядят уверенными в себе и невозмутимыми. Но, как правило, за внешним безразличием скрывается ранимая натура, которая трепетно относится к традициям и порядку в собственном шкафу.

Мы в AdMe.ru выяснили, как строят отношения в этом северном государстве и почему семейная жизнь может выбить неподготовленных девушек из колеи.

1. Женщины для местных — партнеры, а не слабый пол

Здесь процветает равноправие, поэтому проявление джентльменства не приветствуется. На свидание приходить с цветами не принято. Мужчина здесь вряд ли поможет даме с тяжелым чемоданом. Он не подаст ей руку, выходя из транспорта, не распахнет перед ней дверь и не будет галантно придерживать ее. Это будет восприниматься скорее как неуместный намек на преимущества сильного пола над слабым. «Я знаю парня, который женат на женщине из Перу. Она всегда требует, чтобы он открывал перед ней дверь, когда она садится в машину. Для местных это совершенно нелепо, и, если их увидят, эта пара станет объектом для смеха. Да и мужчины-иностранцы, которые встречаются с норвежскими женщинами, не должны настаивать на оплате всего счета. Можно предложить это один раз, но если она захочет заплатить за себя, то будет большим неуважением продолжать настаивать. Женщина — независимая личность, и она имеет право на соответствующее обращение», — рассказал мужчина из Норвегии.

2. Одного отказа достаточно, чтобы норвежец больше не показался на горизонте

Культурная норма тут — быть терпеливым, контролировать личные эмоции на публике и ожидать этого же от всех остальных. После одного «нет» местный мужчина решит, что девушке без него действительно лучше будет. Так они воспитаны. Норвежец не будет останавливать женщину, если она, разозлившись, хлопнет дверью и убежит в ночь с чемоданом. Такое яркое проявление эмоций для него может означать лишь одно: раз уж девушка на это решилась, значит, ей так лучше. И с уважением отнесется к такому решению. Местный парень поделился своими культурными ориентирами: «Ну, моя мама всегда говорила, что я не должен злиться на других людей. Конечно, я могу раздражаться на некомпетентность, но никогда не буду устраивать сцены. В Норвегии не принято шуметь. Вот почему мне так странно видеть людей из южных частей Европы, которые громко разговаривают, гневно спорят на публике, машут руками».

3. Мужчины рано становятся самостоятельными

В Норвегии 18-летние парни покидают отчий дом и начинают самостоятельную жизнь. Учеба, ведение хозяйства, первые большие покупки, пусть даже иногда неоправданные или откровенно глупые, — все делается им самим, на его собственные средства, родителям остается смотреть на все это издалека. Зачастую к 25 годам у местного мужчины есть жилье, машина, навыки ведения хозяйства собственными руками.

4. Любовь не повод идти под венец

Норвежские девушки до 30 лет не ждут предложения руки и сердца и тем более кольца с огромным бриллиантом. Во-первых, тут не женятся в таком молодом возрасте, а во-вторых, не покупают то, что в 3 раза превышает их зарплату. Обычно достаточно самого простого обручального кольца. Пары прекрасно себя чувствуют в гражданском браке, и зачастую на свадьбах присутствуют уже совершеннолетние дети. В стране принято долго проверять свои чувства, прежде чем решиться на такой серьезный шаг, как замужество. Здесь не редкость, если люди вступают в первый брак, а у них уже по нескольку детей от предыдущих партнеров и несколько совместных. «Норвежки не боятся менять мужей — даже с кучей детей. И ведь находится мужчина, который принимает ее детей, а она, в свою очередь, его детей, еще и общего для полноты счастья рожают. И я вижу, что дети в таких семьях вырастают абсолютно нормальные и самодостаточные, более толерантные даже в чем-то. Меня и мою дочь от первого брака семья мужа встретила очень хорошо. Нас постоянно приглашали в гости и развлекали, как могли. Дочке отдали кучу Барби с одежками и домиком, батут и много чего другого», — рассказала блогер, которая переехала в Норвегию.

5. Обязанности по дому и уходу за ребенком без проблем делятся пополам

Здесь предусмотрен декретный отпуск для мамы, для папы и «совместный» период, когда отец может сидеть с ребенком, а мать должна работать или учиться. В любом случае отец принимает непосредственное участие в жизни детей с их самого раннего детства. Он меняет подгузники, играет с ними, обеспечивает досуг, занимается их развитием. Женщина в Норвегии обычно работает наравне с мужчиной и получает равную зарплату, поэтому и в домашних делах участие принимают оба. Муж считает незазорным для себя постирать и погладить белье, помыть посуду, убрать со стола. И в то же время оба партнера могут отремонтировать что-то, починить, прибить, отпилить.

6. Местные мужчины не любят лежать на диване

Выходные дни часто проводят на свежем воздухе. Еще только первый снег за окном, а норвежец уже «парафинит» лыжи. Здесь популярны походы и рыбалка. Летом вы всегда увидите людей на велосипедах или на пешей прогулке в горах. Собственно, далеко ехать не нужно — горы здесь повсюду, повсюду и любители гор. Норвежцы — романтики в душе. Они очень любят море, природу и бережно относятся ко всему живому. «Муж будет удивляться, если вы не займетесь каким-то любимым делом помимо работы, если таковая у вас есть. Будь это фотографирование фьордов или скалолазание. Времени для этого будет предостаточно. Поскольку скандинав всегда разделит с вами работу по дому и охотно займется играми с детьми», — рассказывает жена норвежца в своем блоге.

Любовь к путешествиям может обернуться поистине комичными ситуациями: «Поехали как-то мы в тур по Норвегии со своим трейлером. Вот наступила ночь. Я за рулем, а жена спит на кровати. Вдруг приспичило в кустики. Остановился у обочины — и в лесок. Сделал все, вернулся, еду дальше. Через 5 минут нагоняет мотоциклист, за спиной которого сидит какая-то баба. Волосы распущены, орет и машет руками. Думаю, что этой сумасшедшей надо? Остановился, а это жена моя! Оказалось, когда в кустики ходил, жена решила тоже выйти. А я не заметил и уехал».

7. Спортивные привычки они сохраняют в любом возрасте

И неважно, сколько в семье детей, разница будет лишь в том, что у велосипеда появится специальный прицеп, в лыжном туре и в горах они будут тягать на спине дополнительный рюкзак с чадом. Ну а когда дети вырастут и появится больше свободного времени — заниматься спортом и туризмом сам бог велел. Активный образ жизни откладывает отпечаток на состояние здоровья людей и их внешность. И эта история доказывает это: «Моей бабушке 72, она очень активная, начала учить английский на досуге, хоть все над нею и подшучивали. 2 года назад она познакомилась с мужчиной ее лет из Норвегии. Он приезжал к ней один раз, но с семьей она его не познакомила, боясь насмешек. Еще через год они поженились, и она уехала. А вчера они приехали к нам, и мы обалдели: спортивный симпатичный мужчина, которого даже стариком не назовешь, похудевшая, подтянутая, загорелая бабушка в джинсах и модной блузке, с прической, глаза сияют, держатся за ручки. Неплохо говорит по-английски, учит норвежский, путешествуют. Посидели час и ушли по музеям. А мы с мамой, совершенно обалдевшие, молчали весь день».

8. Норвежцы педантичны

В домах здесь невероятная чистота — это хорошо видно в окна, так как они никогда не зашторены и комнаты просматриваются с улицы. Интерьер каждого дома выглядит так, как будто с минуты на минуту в комнаты нагрянет съемочная группа, которую очень ждут. Блеск натертых поверхностей, продуманное свободное пространство и невероятная аккуратность — национальные традиции Норвегии. Кроме того, мужчины самостоятельно поддерживают идеальный порядок в шкафу.

9. Часто норвежский мужчина предоставляет женщине право начать отношения

Женщины тут сильные и самостоятельные и могут себе позволить первыми проявить к мужчине интерес. Это страна победившего феминизма, гендерная разница в значительной степени размыта. Девушки смело проявляют инициативу — знакомятся с мужчинами, пишут и звонят им. Права мужчин и женщин в этой стране уравнены. Поэтому девушки вовсю пользуются возможностью выбирать парня на свой вкус, а не ждать, когда тебя заметят. Грубый отказ тут неприемлем, норвежцы — вежливые люди и в любом случае разговор поддержат.

10. Норвежцы поддерживают хорошие отношения со своими бывшими

Тут настолько принято сожительствовать, что до свадьбы очень немногие доходят. Дома строят вместе, детей растят, а официально не зарегистрированы. Но даже если пара решает разойтись, то папа не исчезает из жизни ребенка. Даже наоборот — он будет требовать проводить время со своим ребенком. Тут считается, что лучше взять себя в руки, освободиться от эмоций и сохранить хорошие отношения. С бывшими партнерами они стараются быть честными, несмотря ни на что, и эта история ярко иллюстрирует этот факт: «Когда на меня обратил внимание очень красивый и умный парень из Норвегии, я, дурнушка с комплексами и сильным заиканием, не могла поверить своему счастью. Он был писателем, готовил вторую книгу. Спустя месяц попытался свести меня с другим, потом оплатил день в дорогом салоне красоты и пропал. Я звонила, писала — ничего. Объявился через неделю, написал из дома; оказалось, наш роман был материалом для его книги а-ля Бриджит Джонс: он записывал мое поведение».

11. Норвежцы очень консервативны в еде

Если в семье было принято есть что-то определенное на завтрак, эта традиция будет длиться годами без изменений. Например, в четверг — яичница, а в пятницу — омлет. И новым блюдам тут практически нет места. Местные предпочитают норвежскую кухню с итальянскими «нотами». Это и пицца, и паста во всем их разнообразии. А также обожаемое всеми норвежцами мексиканское блюдо тако — это уже культурная традиция. «Еще одна особенность норвежцев — доедать все до последней крошки на тарелке и дома, и в ресторане, и в гостях. Тут очень высокие цены на продукты питания. В ресторанах легко вычислить норвежцев и ненорвежцев по тарелкам после трапезы. Если тарелка полностью пустая — тут ели норвежцы! В конце еды они старательно вытирают остатки еды с ножа на вилку и отправляют вилку в рот. Привыкнуть к этому невозможно. Поначалу норвежские родственники ждали, пока я съем все, хотя я уже сложила вилку и нож, показывая, что я закончила трапезу. Потребовалось много времени, чтобы они поняли, что я не доедаю до конца каждый листочек салата и каждую крупинку. Вздыхая, норвежцы уносят мои тарелки, а я чувствую себя необыкновенной транжирой в их голубых глазах», — поделилась своим опытом девушка, которая переехала жить в эту страну. Женщина замужем за норвежцем и вот что пишет на Pikabu про разницу культур: «Сегодня муж открыл кастрюлю с постоявшими пару часов щами и захотел уйти из дома. А щи хорошие такие, со свининой на косточке и квашеной капустой. И я даже не собиралась его этим кормить, для него приготовлен стейк, картошка и брокколи. Он нечаянно заглянул туда и жалеет до сих пор... А когда я эту капусту квасила пару месяцев назад, он не мог поверить, что это реально едят люди и не травятся. Капуста при квашении смердит хорошо так. И он все подходил к ней и спрашивал, все ли русские люди выжили после употребления испорченных овощей».

12. Но в то же время они неприхотливы

Ни один муж не заставит жену каждый день готовить, лишь бы все было свежее. Напротив, они все за то, чтобы она справилась быстрее. Поэтому тут часто едят полуфабрикаты и бутерброды. Поэтому женам очень просто собрать мужа на работу. Принято приносить из дома матпакки — заботливо переложенные специальными бумажками бутерброды. Хлеб с маслом, сыр, немного паштета, нарезная салями или карбонад. Звучит тоскливо и аскетично, но привлекательно для тех, кто не любит тратить время на готовку. В Норвегии нет культа жирной и сложно приготовленной еды. Местным не хватает терпения часами варить настоящий мясной бульон, они предпочтут просто булькнуть в кастрюлю несколько кубиков растворимого полуфабриката. А готовая блинная смесь или тесто для выпечки сэкономят время и силы.

13. Но все же мужчины готовы к новым кулинарным изыскам

Про любовь русских к соленым огурцам в нашей компании ходят легенды, мой муж всем рассказывает, что у русских ни одно застолье не может пройти без огурцов, их крошат в салаты, добавляют в супы, режут на бутерброды на завтрак. Когда он увидел, как традиционную картофельную лепешку с отварным картофелем, луком, сметаной и семгой моя сестра просто засыпала солеными огурчиками, он был в таком шоке, что это сфотографировал и на фейсбуке выложил — с комментом о необъяснимой русской любви к этому продукту. Но поперхнуться кофе, да так, что тот носом пошел, его заставила картина утреннего распития рассола. Он и представить не мог, что ЭТО можно пить без последствий для здоровья! © norskrodyr / pikabu

— с комментом о необъяснимой русской любви к этому продукту. Но поперхнуться кофе, да так, что тот носом пошел, его заставила картина утреннего распития рассола. Он и представить не мог, что ЭТО можно пить без последствий для здоровья! © norskrodyr / pikabu Как-то появился у меня кусочек подкопченного сала. Муж сказал, что пахнет ничего так, но есть соленый сырой жир свиньи он не готов. «Ну ок, — подумала я, — мне больше достанется». И через несколько дней случайно к нам заехали друзья-шведы, организовалась спонтанная вечеринка. Естественно, я накрыла что-то на стол, и всем было интересно попробовать что-то русское, необычное. И тут — опа! — я достаю сало. Сделала все как положено: черный хлеб слегка натерла чесноком, сверху тонко наструганное сало... Они съели за вечер граммов 800, и это если учесть, что стол был полон, а гостей было всего 3. Очень оценили, теперь мой муж при открытии посылок из России караулит, не отправили ли свиного жира. © norskrodyr / pikabu