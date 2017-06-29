13 чертовски привлекательных стран, куда проще всего эмигрировать

Если вы решили сменить место жительства, то перед вами открывается целый мир. Способы переезда в страну схожи во многих государствах, которые лояльно относятся к эмигрантам.

Однако мы в AdMe.ru решили покопаться в изобилии и выбрать, чем особенно может привлечь страна потенциальных жителей.

Вануату

Плюсы: Одна из самых счастливых стран на Земле.

Это маленькое тихоокеанское государство охотно принимает эмигрантов, правда, для этого потребуются обладать немалой суммой. Зато Вануату неизменно попадает в первые строчки рейтинга по уровню счастья. Главные преимущества Вануату — изобилие и уединение.

Подтверждение: happyplanetindex

Австралия

Плюсы: Стабильно один из самых высоких уровней качества жизни в мире.

Способов переехать в Австралию много, но для молодых и амбициозных есть прекрасная возможность воспользоваться профессиональной иммиграцией. Здесь охотно принимают специалистов, готовых работать в стране.

Подтверждение: numbeo, economist

Чехия

Плюсы: Экономическая стабильность, бесплатное высшее образование, государство — член Евросоюза.

Эту страну можно назвать раем для тех, кому важна стабильность и благополучие, при этом хотелось бы жить в Европе. Эмигрировать в Чехию можно по большинству схем и без внушительных финансовых затрат.

Подтверждение: nationalityindex

США

Плюсы: Лучшая система высшего образования.

Более 150 ведущих университетов и одна из сильнейших экономик мира делают США особенно привлекательной страной. Оформить гражданство не так просто, но можно попытать в счастья в ежегодной лотерее Green Card. Кстати, шансы не так уж малы.

Подтверждение: topuniversities, dvlottery.state

Новая Зеландия

Плюсы: Самая процветающая страна в мире, одна из самых безопасных.

Страна идеальна не только для проживания хоббитов, но и людей. Добавьте к этому незабываемые пейзажи и то, что по всем показателям благополучия Новая Зеландия на первом месте. Сюда можно попасть по профессиональной иммиграции, а также по студенческой, получив после обучения годовую визу для поиска работы.

Подтверждение: visionofhumanity, prosperity

Доминиканская Республика

Плюсы: Удивительный климат и легкость оформления вида на жительство.

Пожалуй, каждый их нас хоть когда-то мечтал жить в стране вечного лета и пляжей с идеальных рекламных картинок. Здесь минимальны бюрократические препоны, поэтому, изучив схему, можно в течение 3–5 лет получить гражданство. Но многие останавливаются на промежуточных этапах.

Подтверждение: visasam

Канада

Плюсы: Одна из самых крутых социальных поддержек.

Миграционная программа здесь развита как нигде. И пожалуй, более высокоразвитой страны с доступным уровнем жизни и мощной социалкой не найдешь. Да и по уровню свободы Канада входит в десятку самых-самых.

Подтверждение: weforum, freedomhouse

Таиланд

Плюсы: Недорогая жизнь и минимальная безработица.

Натурализоваться здесь сложно, но, в принципе, и не нужно. Сравнительно невысокая стоимость недвижимости позволяет обзавестись своим жильем и жить по долгосрочным визам. Устроиться работать можно учителем английского — для этого достаточно среднего уровня владения языком.

Подтверждение: cia, numbeo, visasam

Израиль

Плюсы: Легко иммигрировать по национальному признаку, одна из сильнейших стран в мире.

Государство охотно принимает всех, кто имеет еврейские корни. Существует закон, где говорится о праве любого еврея поселиться в Израиле. Чтобы стать жителем страны с высоким уровнем жизни и развитой экономикой, стоит изучить свои корни.

Подтверждение: nbn, usnews

Сингапур

Плюсы: Самые благоприятные условия, чтобы начать свой бизнес, сильнейшая система здравоохранения.

Схемы для эмиграции в Сингапур похожи на остальные. Но особое внимание на страну стоит обратить тем, кто решил начать свое дело или развить существующее. По крайней мере голодным в этой стране остаться сложно — она в тройке лидеров по продовольственной безопасности.

Подтверждение: foodsecurityindex, doingbusiness, bloomberg

Аргентина

Плюсы: Простые требования для иммигрантов и недорогая жизнь.

Родина Че Гевары и Диего Марадоны — очень колоритная, хотя и не такая богатая страна. Один из способов здесь обосноваться — подтвердить, что у вас есть гарантированный месячный доход, например арендная плата за сдачу квартиры или банковский вклад.

Подтверждение: zagrandok, expatinfodesk

Черногория

Плюсы: Быстроразвивающийся рынок труда и благоприятный климат.

Похоже, сами черногорцы не стремятся много работать, и многие профессиональные ниши вакантны для тех, кто в эмиграцию едет не за бесконечными каникулами. А лучше и вовсе открыть свой бизнес — это можно сделать по загранпаспорту. Хотя как не заметить прекрасные пляжи и невероятные пейзажи?

Подтверждение: montenegroinside, honoraryconsul

Испания

Плюсы: Одна из самых красивых и доброжелательных стран.

Глядя на испанских красавцев и красавиц, так и хочется выбрать схему эмиграции посредством заключения брака с гражданином страны. Тем более это дает право на ускоренное получение гражданства. И все это бонусом к тому, чтобы обрести личное счастье.

Подтверждение: vokrugsveta, espanarusa

Фото на превью Simon_sees
По материалам immigroup, wanderwisdom

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