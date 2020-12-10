13 бытовых привычек, которые финны впитывают с молоком матери, а для приезжих это нонсенс

Хюгге, бескрайние заснеженные леса и полярная ночь длиной в 6 месяцев — казалось бы, мы знаем о Финляндии почти все. Но у этой небольшой северной страны есть секреты, о которых знают только те, кто там жил или хотя бы бывал. Могли бы себе представить, что финны не используют губки для посуды и не вытирают тарелки, дружно стирают ковры в водоемах и могут получить штраф, если вынесут чужой мусор?

AdMe.ru заглянул в блоги и на тематические форумы и выяснил, как живут в одной из самых счастливых стран мира.

1. Финны не вытирают посуду

В Финляндии просто-напросто нет такой необходимости, ведь у хозяек есть специальный шкаф, в котором посуда не только хранится, но и сушится. Внешне он ничем не отличается от привычных нам, вот только у него нет нижней стенки. Шкаф расположен прямо над мойкой. Тарелки и чашки размещаются на решетчатых полках, с которых вода стекает прямиком в раковину.

Я финн, и такие шкафы для сушки у нас в стране установлены на каждой кухне, они существенно экономят время. Когда бываю за границей, каждый раз задаюсь вопросом, как остальные обходятся без них? © perrylight / reddit

2. Древняя семейная традиция — стирать ковры на берегу водоема

У финнов, конечно, есть пылесосы, но существует традиция стирки ковров в водоемах. Это не только способ навести порядок, но и своего рода моральное очищение. Поэтому летом семьи, друзья и соседи выбираются на морской или речной берег, запасаются чистящими средствами и, удобно расположившись на пирсе, моют ковры.

Эта традиция напоминает мне о детстве. Мама стирала коврики на улице с помощью средства Mäntysuopa. Я чувствую его запах прямо сейчас. Счастливые воспоминания! © Santafio / reddit

3. Здесь непопулярны губки для мытья посуды

Чтобы перемыть большую (или не очень) гору посуды, здесь не принято брать в руки губку. Вместо нее на финских кухнях можно увидеть щетки с длинной ручкой — именно ими отмывают тарелки, чашки, сковородки, кастрюли и другую утварь.

4. Спрашивать о зарплате знакомых — дурной тон, но ее размер можно запросто выяснить в налоговой инспекции

В Финляндии считается неприличным задавать другу, коллеге или просто знакомому вопрос о том, сколько он зарабатывает. Финансовую тему рекомендуется не обсуждать, иначе есть все шансы прослыть невоспитанным. Несмотря на это, любой желающий может позвонить в региональную налоговую инспекцию и узнать ежегодный доход своего соседа, родственника, а то и вовсе незнакомого гражданина.

5. Хозяйка не накладывает еду каждому

На финском столе едва ли можно обнаружить тарелки с готовыми порциями. В этой стране каждый взрослый сам решает, сколько он хочет съесть в тот или иной прием пищи. Как правило, на стол ставится кастрюля, сковорода или другое блюдо, откуда все участники трапезы накладывают себе еду. Если до блюда тяжело дотянуться, можно попросить передать его. Кстати, предложения добавки также ждать не стоит: если хотите угоститься еще, смело кладите себе вторую порцию. Старайтесь точно рассчитать, сколько сможете съесть. Оставлять блюдо недоеденным не приветствуется. Считается, что такой человек не заботится об окружающей среде, а это вызывает недоумение у местных.

6. Жители Финляндии обожают лайфхаки

Возможно, финны — самые большие фанаты всевозможных хитростей по экономии времени и денег. На финском для лайфхаков придумали свой термин — niksi («никси»). Чтобы узнать, что это такое, достаточно зайти в Instagram и вбить соответствующий хештег. Например, один из пользователей придумал употребить упаковку от колбасы для хранения ручек и карандашей. А чтобы быстрее высушить лесные грибы, достаточно поставить рядом с ними вентилятор!

7. Финны — фанаты молока и молочных продуктов

Финны употребляют больше молока, чем кто-либо еще: в среднем каждый житель страны выпивает 130 литров полезного напитка в год. В местных магазинах литровый пакет стоит совсем недорого — около 60 центов, а детей приучают к молоку с раннего детства. Кроме того, в Финляндии есть уникальные молочные продукты. За обедом или ланчем выпивают стакан молока или пийма — напитка, напоминающего пахту. Еще один популярный напиток — виили, нечто среднее между йогуртом и простоквашей. Здесь очень много молочных продуктов на любой вкус, но есть кое-что, чего не найти больше нигде, — лейпяюусто («хлебный сыр»). Это мягкий сладковатый сыр, который поскрипывает на зубах. Его принято есть с морошковым вареньем, добавлять в салат вместо феты, а некоторые (по примеру соседей-шведов) опускают прямо в чашку с кофе.

Понятия не имею, как люди пьют какао с маршмеллоу, мне нравится другое сочетание: делю лейпяюусто на маленькие кубики, наливаю горячий кофе и кладу туда. Нужно дать настояться несколько минут, после чего вынуть сыр чайной ложкой и съесть. Такой сыр похож на творог, но чуть жирнее, у него эластичная текстура. Вместе с кофе это 11 баллов из 10. © damagement / reddit

8. Душевые без занавесок

«Что естественно, то не безобразно» — финны следуют этой логике на 100 %. Если вы придете в фитнес-клуб или бассейн и увидите в душевой перегородки (хоть и узкие!), считайте это везением. Обычно в бассейнах или спортзалах нет ни занавесок, ни перегородок. Жители не испытывают дискомфорта или стыда, намыливая тело у всех на виду. В этой северной стране развит культ принятия человеческого тела, а нагота не считается чем-то, что нужно скрывать. Кстати, в медицинских кабинетах (в частности, гинекологических) также не предусмотрено ширм или уголков, где можно переодеться.

Недавно несколько женщин сделали замечание моей знакомой эмигрантке за то, что она надела купальник в сауну. Думаю, для большинства финнов это не является чем-то плохим, но есть и те, кто может высказать свое непонимание. © GrumpyFinn / reddit

9. Для автомобилистов есть ноу-хау по борьбе с холодом

Чтобы отогреть машину, автовладельцам не нужно выкраивать дополнительные 10–20 минут. Спасти автомобиль от холода куда проще: достаточно лишь подключить его к розетке. Розетки расположены на специальных столбах на парковках. Обычно электричество подается к двигателю 2 часа, но при необходимости устройство можно запустить снова. Расходы на электроэнергию уже включены в стоимость парковки. Для этого в двигателях устанавливается специальное оборудование, позволяющее с помощью электричества гонять горячий воздух. Некоторые также устанавливают дополнительную розетку в салоне, куда подключают воздушный обогреватель. Когда электричество начинает поступать, он запускается и прогревает еще и салон.

10. Финны могут прихлопывать комаров на скорость

Про чемпионат по метанию сотовых телефонов или переноске жен не слышал только ленивый. Но в Финляндии есть и более необычные соревнования — кто быстрее хлопнет комаров. Правила предельно просты: участникам дается 5 минут, чтобы прихлопнуть как можно большее количество комаров. Проводятся такие состязания летом и приобретают международные масштабы — так, в 2018 году победителем стал швед, который шлепнул 135 насекомых за 15 минут.

Наши комары не слишком хардкорные, у нас нет малярии или чего-то подобного, к счастью. Но обычно в одном месте их собирается целая куча. Вы ничего не можете делать, потому что слишком заняты тем, чтобы прихлопывать их. © Arttukaimio / reddit

11. У них есть Национальный день неудач

Он отмечается ежегодно 13 октября, и за этим скрывается нечто большее, чем странный праздник. В стране существует культ успеха, а провалы воспринимаются неодобрительно. Смысл Дня неудач в том, чтобы донести до общества: провалы — это нормально и без них невозможно движение вперед. Каждый год в этот день телеведущие, музыканты, спортсмены и другие известные люди публично рассказывают о собственных поражениях.

12. В Финляндии нельзя убирать чужой мусор

Финны уделяют много внимания заботе об экологии, экономят воду и сортируют мусор. Однако, если кому-то вздумается по доброте душевной прибрать мусор на общественной территории, он может получить штраф. Так, один из жителей страны увидел на обочине дороги мусор и хотел выбросить его в бак возле своего дома. Мусора оказалось слишком много, поэтому он поинтересовался у городских властей, куда может доставить оставшийся хлам. Оказалось, что дорога принадлежит государству, а жители не могут самовольно убирать мусор. Для этого нужно пройти специализированный курс и получить документы об этом.

13. Любят сочетать несочетаемое в еде

В финской кухне можно найти блюда с, казалось бы, несочетаемыми ингредиентами. Например, в печеночную запеканку добавляют сироп, яйца, лук и изюм, блюдо подают с брусничным вареньем. А по поводу лососевого крем-супа до сих пор не утихают дискуссии, стоит ли использовать в качестве ингредиента молоко.

А вы бывали в Финляндии? Какие привычки местных показались вам самыми оригинальными?