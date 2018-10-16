13 блюд из яиц со всего света, после которых вы забудете об обычной глазунье

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Традиционный завтрак для многих из нас — это яичница. Такое начало дня не только обеспечивает нам долгое чувство сытости, но и предотвращает развитие многих болезней. Правда, мало кто из нас согласится есть 3 дня подряд глазунью или омлет. А если это будет орсини или хуэвос хабанерос? Или какое-нибудь другое оригинальное блюдо из яиц, которое готовят, например, в ЮАР?

AdMe.ru подсмотрел, как готовят яйца в разных уголках мира, и с удовольствием делится рецептами, которые никогда вам не наскучат.

13. Шакшука, Израиль

Шакшука — это типичный израильский омлет из яиц и помидоров, но это совсем не то же самое, что яичница с помидорами. Настоящую шакшуку готовят в чугунной сковороде. Сначала готовят основу — соус матбуха из лука, болгарского перца, перца чили, чеснока, помидоров и специй. Затем в соус просто разбивают несколько яиц и доводят до готовности. Блюдо подают прямо в сковороде или в подогретой керамической посуде, чтобы оно не осело и не потеряло свой яркий вкус.

12. Тортилья, Испания

Тортилья — один из символов испанской кухни наряду с паэльей и гаспачо. Только не путайте испанскую тортилью с мексиканской лепешкой тортильей! Классический рецепт состоит из яиц, обжаренного картофеля и лука. Согласитесь, совсем нехитрый набор продуктов. Возможно, поэтому авторство этого блюда, по одной из версий, приписывается находчивой крестьянке, которая просто не знала, чем накормить вставшего к ней на постой известного генерала Сумалакарреги. Сейчас готовую тортилью можно найти в любом супермаркете Испании, а в местных кафе популярен бутерброд из багета с тортильей и соусом внутри.

11. Тамагояки, Япония

Тамагояки означает «жареные яйца». Но этот сладковатый рулет из тонких яичных блинчиков не имеет ничего общего с яичницей ни по вкусу, ни по способу приготовления и оформления. Традиционно этот омлет из яиц, соевого соуса, сахара и мирина (рисового вина) жарится в квадратной сковороде. Но обычная блинница и рисовый уксус тоже подойдут. Рулет сворачивается прямо на сковороде во время жарки: едва схватившийся тонкий блинчик надо свернуть так, чтобы один край остался свободным. На него вливается новая порция теста, которую надо еще раз свернуть. И так до тех пор, пока не кончится вся яичная масса. Готовому рулету нужно придать прямоугольную форму с помощью коврика для роллов и нарезать на порционные куски.

10. Яйцо по-шотландски, Великобритания

Обычно Шотландия ассоциируется у нас с волынками, килтами, виски и лох-несским чудовищем, на худой конец. Но у этой страны есть еще один символ, кулинарный, и это известное на весь мир яйцо по-шотландски. Этому блюду по меньшей мере 2 века. По одной из версий, впервые его приготовили в лондонском универмаге Fortnum & Mason еще в 1738 году. Вы можете легко повторить этот кулинарный шедевр у себя на кухне. Достаточно сварить куриное яйцо, обернуть его фаршем, обвалять в панировке и пожарить во фритюре.

9. Куку сабзи, Иран

Иранский омлет с большим, просто огромным количеством зелени. Традиционно куку сабзи готовится накануне Навруза — персидского Нового года. Но этим блюдом вполне можно побаловать свою семью и в обычный будний день. Во время готовки вы почувствуете, будто вы вернулись в лето, ведь в ход пойдет много свежей зелени: кинза, укроп, петрушка, шпинат, зеленый лук. По мнению иранцев, куку сабзи — это не яйца с зеленью, а именно зелень с яйцами. Рубленую зелень надо смешать с яйцами, добавить соль и специи, выпечь до готовности — и можно наслаждаться этим красивым, радующим глаз блюдом.

8. Запеченные яйца, Италия

Потрясающе вкусный итальянский вариант завтрака. Основа для этого блюда — соус маринара из томатов, лука, чеснока и пряных трав. Если сделать его заранее, то на приготовление завтрака по-итальянски уйдет буквально 10 минут. Надо будет лишь разбить яйца на подушку из соуса, покрыть натертым сыром и выпекать до готовности. Есть рекомендуем со свежим хрустящим хлебом.

7. Боботи, ЮАР

Этому блюду в виде пряной мясной запеканки уже немало лет: впервые его приготовили еще в XVII веке. Сегодня каждая семья готовит боботи по-своему. Базовые ингредиенты везде одни и те же: мясной фарш, яйца, молоко, карри, изюм и лавровый лист. А вот на основе классического рецепта рождается множество экспериментов. В это южноафриканское блюдо часто добавляют курагу, орехи и даже фруктовый джем. В результате получается пряный деликатес с удивительной гармонией сладости и остроты.

6. Бибимбап, Корея

Бибимбап входит в рейтинг 50 самых вкусных блюд мира по версии CNN, занимая в списке 40-е место. Название блюда дословно переводится как «смешанная с рисом еда». И эта еда очень разнообразна, питательна и красочна. В составе блюда, помимо вареного риса, есть морковь, шпинат, ростки сои, латук, кунжут, паста чили, масло, специи и, разумеется, яйца.

5. Хуэвос хабанерос, Куба

Для многих блюд на Кубе используются соусы. Вот и излюбленный завтрак на Острове свободы, хуэвос хабанерос, готовится, собственно, из яиц и соуса софрито. Жареные лук, перец, чеснок, сыр, пряные специи и много-много томатов нужно потушить на сковороде. Готовый соус разлить по порционным формочкам, затем добавить туда яйца, кусочек масла и натертый сыр.

4. Яйцо пашот, Франция

Яйцо пашот отличается от обычного вареного яйца как небо и земля между собой. Нежный желток в этом блюде приобретает кремообразную структуру, его окутывают легкие хлопья белка, и, кажется, даже специи будут тут лишними... Яйцо пашот — это яйцо, сваренное без скорлупы специальным методом: оно прогревается в горячей, но не сильно кипящей воде. Часто в воду добавляют небольшое количество уксуса, чтобы улучшить свертываемость белка, а перед тем как разбить яйцо в воду, в кастрюле делают воронку. А для тех, кто боится, что с первого раза ничего не выйдет, есть небольшой лайфхак. Просто используйте пищевую пленку или полиэтиленовый пакет, которые заменят скорлупу и не дадут яйцу растечься.

3. Орсини, Италия

Из-за оригинальной подачи эта обычная, по сути, яичница получила название «яйца в облаке». Родиной орсини, по разным версиям, является Италия или же Франция. Если верить интернету, такие запеченные яйца часто подавали в доме великого художника Клода Моне. В любом случае блюдо вкусное, готовится из простых ингредиентов, и этот рецепт вполне можно опробовать у себя дома. Надо лишь отсадить взбитые до крепких пиков белки на противень, запечь в течение пары минут, чтобы они держали форму. А после положить в каждое углубление по желтку и выпекать до готовности.

2. Яйцо хоппер, Шри-Ланка

На Шри-Ланке любят готовить на завтрак вот такое красивое блюдо из яиц в традиционной лепешке хоппер (аппа), которую едят на острове вместо хлеба. Эту лепешку готовят из рисовой муки и кокосового молока на специальной круглой сковороде с выпуклым дном, придающей блинчику форму миски. В готовый блинчик добавляют яйцо и специи и выпекают до тех пор, пока яйцо не схватится.

1. Квек-квек, Филиппины

Уличная еда на Филиппинах отличается большим разнообразием. Есть тут и вполне обычные карамелизированные бананы, и жутковатое вареное утиное яйцо со сформировавшимся эмбрионом... Но нам больше по душе другое национальное филиппинское блюдо из яиц — квек-квек. Ярко-оранжевые шарики на деревянной шпажке — это сваренное вкрутую перепелиное яйцо в хрустящем кляре, которое подают с пряным уксусным соусом. А свой яркий цвет закуска получает благодаря куркуме.

Какие блюда впечатлили вас больше всего? Возможно, вы уже пробовали что-то из этого списка? Расскажите нам об этом в комментариях.