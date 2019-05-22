12 животных, о которых многие никогда не слышали (Но по очаровательности они способны составить конкуренцию котикам)

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Утконос и панголин, конечно, необычные животные, но уже всем хорошо известные. А тем временем у природы заготовлено еще много творений, которые способны поразить воображение. Например, маленький лающий олень с клыками, стройная бородатая свинья, лиса с огромными ушами — и это малая часть животных, которые ждут вас в статье. А в конце вы увидите птицу, которая воскресла сама спустя сотни тысяч лет.

AdMe.ru не устает удивляться разнообразию животного мира, и с каждым разом открывать что-то новое становится все интереснее.

Какомицли

Какомицли обитают в США, в Мексике и в Центральной Америке, но из-за ночного образа жизни и чрезвычайной осторожности этот вид хищников мало изучен. Несмотря на кошачьи повадки, ближайшими родственниками какомицли являются еноты. Смотреть на этих зверьков приятно, а вот слушать не очень: вой и пронзительный визг, который они издают, могут прибавить пару седых волос тому, кто их услышит.

Пуду

Самые маленькие олени в мире обитают в Чили. Но, к сожалению, из-за миниатюрного размера пуду становятся легкой добычей хищников и браконьеров. Олень питается растительной пищей, но любимым его блюдом являются морские водоросли, которые он добывает на побережье. Правда, такой «десерт» требует определенного риска — этому крошечному оленю приходится спускаться с гор, что делает его уязвимым перед охотниками.

Земляной волк

Земляной волк — самый приятный представитель из семейства гиеновых. Зверь питается не падалью, а термитами и живет в норах, которые покинули их предыдущие владельцы. Также земляные волки моногамны и верны одному партнеру всю жизнь.

Красный волк

Красный волк — редкий обитатель гор, который способен подниматься до 4 000 м над уровнем моря. Охотится хищник на диких парнокопытных, а вот домашних животных не трогает. Также этот благородный зверь известен как «поющий горный волк» из-за издаваемого своеобразного звука, который не похож на обычный вой, а напоминает пение. Людей волк избегает и не приручается.

Харза

Харза — самая крупная и яркая представительница куниц. Эти звери обычно доживают до глубокой старости, потому как естественных врагов у них нет: хищники ими не интересуются из-за сильного запаха, а людей отталкивает мех, который, несмотря на красивую окраску, на ощупь жесткий и неприятный. Единственная опасность — сокращение ареала обитания из-за вырубки лесов. Молодые особи легко привыкают к людям и любят сладости: груши, сухофрукты, мед.

Индийский мунтжак

Индийский мунтжак — всеядный олень с душой собаки: может облаять хищника и укусить. У самцов есть клыки и небольшие рога, которые они часто используют, чтобы отвоевать друг у друга территорию и самок. Эти олени не стремятся хранить верность, а даже наоборот — предпочитают гаремы.

Американский дикобраз

Глядя на американского дикобраза, который уютно разместился на ветке, хочется вдохнуть воздух полной грудью и сказать: «Весна! Наконец-то дикобразы прилетели». Эти животные действительно живут на деревьях и спускаются только к водопою. От привычных дикобразов отличаются своей миниатюрностью и более короткими иглами, но постоять за себя тоже могут — зверьки не жадные и с удовольствием распрощаются со своими колючками, выпустив их в противника.

Африканская цивета

Африканская цивета — универсальный хищник, который может питаться мелкими животными, падалью, а также способен ловить змей и не брезгует растительной пищей. При опасности животное значительно увеличивается в размерах, поднимая шерсть. Зверь приручается, если его воспитывать с раннего возраста.

Бородатая свинья

Бородатая свинья отличается растительностью и стройным (по стандартам обычных свиней) телосложением. Эти животные активны днем и живут группами. Уникальным является их миграционное поведение — они объединяются до нескольких сотен особей и отправляются в совместное путешествие в поисках еды. В рационе у свиней почти все, в том числе корни, насекомые и падаль, а еще они часто следуют за обезьянами, чтобы подбирать фрукты, которые приматы сбрасывают на землю.

Трубкозуб

Трубкозуб — самый лучший землекоп в мире, даже в твердом грунте он способен за считанные минуты вырыть глубокую яму. Животное скрытное, но иногда его можно заметить, когда он греется на солнце рядом со своей норой. Кстати, именно норы трубкозубов становятся домом для других животных, в том числе и для земляного волка, с которым мы познакомились выше. Также волк следит за трубкозубом — без злого умысла, но с корыстными намерениями: хищник ждет, пока «землекоп» разроет термитник, и тогда он сможет полакомиться его жителями. У самих волков недостаточно сил, чтобы вскрыть термитник.

Большеухая лисица

У большеухой лисицы 48 зубов, но они маленькие, а прикус слабый. В такой особенности виновата эволюция и желание животного сменить рацион. В отличие от других лис большеухие предпочитают мясу насекомых и фрукты, и за долгие годы подобной диеты их зубы видоизменились — стали слабыми и мелкими.

Хоботковая собачка Петерса

Хоботковая собачка Петерса на самом деле прыгунчик и на собачку совсем не похожа. Единственное, что роднит зверька с его названием, — как и собаки, он не может лазать по деревьям. Хоботковые собачки живут в небольших гнездах на земле и всю жизнь занимают одну территорию. Животное не приручается.

Бонус: естественное возвращение вымершего вида

Кювьеров пастушок пропал как вид более сотни тысяч лет назад. Но благодаря итеративной эволюции произошло «воскрешение» — то есть вид вновь появился в результате развития одного или очень похожего предка. Возможно, мы станем свидетелями возвращения и других животных... лишь бы не тираннозавров.