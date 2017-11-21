12 историй с таинственных островов, от которых бросает в дрожь

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Многие в детстве мечтали очутиться на таинственном острове с множеством кладов и тропических фруктов. Однако с загадочными атоллами все далеко не так просто. Например, на одном из них приходится около 5 змей на квадратный метр — и он, пожалуй, еще самый милый. AdMe.ru собрал 12 по-настоящему странных островов, окруженных вековыми тайнами. А в конце статьи вас ждет бонус, который показывает, насколько удивительными бывают и обитатели островов.

1. Атолл Пальмира

Атолл расположен южнее Гавайев и является собственностью США. Говорят, что это место «одержимо демонами». За несколько столетий остров приобрел дурную славу из-за множества кораблекрушений близ его берегов. Один из инцидентов послужил источником слухов о спрятанном кладе, который проклят душами умерших моряков. Кроме кораблекрушений, это место богато слухами и о пропавших кораблях. В 1855 году с одного судна было доложено о столкновении с рифом, однако прибывшие на место спасатели не обнаружили ни судна, ни людей. Во время Второй мировой этот остров использовался в качестве плацдарма. Говорят, что солдаты, которые работали там, были подвержены паническим атакам неизвестного происхождения, несколько из которых закончились самоубийством.

2. Змеиный остров

На этом привлекательном острове близ Бразилии не просто много змей — их очень много. Настолько, что кроме них (и редких птиц), там никто не может жить. Вид, населяющий остров, официально признан самым ядовитым — от одного укуса начинается полное разрушение тканей. Туда даже редко наведываются экскурсии — только экспедиции Nat Geo с целью изучения и съемок. Однако за последнее время есть несколько несчастных, которые стали жертвами этого острова. Рыбак, который не знал об опасности, высадился на берег. Когда его обнаружили, он лежал в луже крови, весь в змеиных укусах. И семья, которая решила переселиться на этот остров, также не зная о всех его превратностях. По слухам, они выбежали из дома, когда змеи заполнили все помещение, вползая через окна. А уже по факту они были найдены по всему острову по кускам.

3. Остров «Пойдешь — не вернешься»

На казахском языке остров называется Барса-Кельмес, что в дословном переводе — «Пойдешь — не вернешься». Его название берет начало из древних легенд, в которых рассказывается о беглецах, которые пробыли на острове около года, а возвращались домой порой через десятки лет. Кроме того, на острове пропадали целые группы людей — казахи винили в этом летающего ящера, который пришел из доисторических времен. Остров официально открыли в середине XIX века. В XX веке на его территории было охотничье хозяйство. Однако довольно скоро остров был объявлен заповедником, который стал одним из самых закрытых в СССР. После обмеления Аральского моря остров официально является урочищем.

4. Остров Миякедзима

Находиться на нем можно только с противогазом под рукой, чтобы в случае опасности сразу же надеть его. На Миякедзиме расположен действующий вулкан. Однако большую опасность представляют не извержения, а ядовитый газ, который просачивается из недр земли. В 1962 году после особенно сильного извержения все жители были эвакуированы, однако уже в 2000 году пожелали вернуться на родину — ныне там проживает около 2 415 человек.

5. Остров Повелья

История этого острова в Венеции может поразить хотя бы логикой использования его людьми. Во время эпидемии черной чумы остров являлся последним пристанищем для около 160 тысяч больных, его почва на 50 % состоит из пепла сожженных трупов. В 20-е годы прошлого столетия правительство Италии открыло на острове больницу для душевнобольных. Пациенты бесконечно жаловались на головные боли и на то, что остров полон духами, умершими в страшных мучениях. Кроме того, говорят, что главный врач проводил ужасающие эксперименты над больными. Неясно, что стало конечной причиной, однако он сошел с ума и покончил с собой, прыгнув с островной колокольни. После чего больницу закрыли. На данный момент остров пустует — в сети есть много фотографий заброшенных больничных комнат и той самой колокольни.

6. Остров погибших кукол

Довольно известный остров среди любителей специфичных ощущений. На этом острове жил отшельник по имени Хулиан Сантана Баррера. Легенда гласит, что в один из дней у берега близ его дома утонула девочка, и с этого времени к острову стало прибивать множество поломанных и выброшенных кукол. Отшельник счел, что это знак, и стал наряжать их и развешивать на деревьях, таким образом защищаясь от зла и стараясь задобрить дух девочки. Он собирал свою жуткую коллекцию около 50 лет, после чего был найден утопленным в том же самом месте, где и девочка.

7. Остров Буве

Пожалуй, этот остров — самая изолированная точка на земле. Вокруг на 3 146 000 квадратных миль (а это чуть меньше площади Европы) не найдется никакой другой земли. Несмотря на это, с островом связана довольно интересная история. Остров был открыт в 1739 году и забыт практически на 60 лет. Спустя это время на остров прибыла экспедиция и обнаружила странную находку — на острове кормой в воде лежал заброшенный корабль. На нем не было найдено ни каких-либо серьезных неисправностей, ни названия, ни других опознавательных знаков. В 10 метрах от судна лежали весла. Подумали, конечно, о кораблекрушении, однако ни человеческих останков, ни жилья вблизи корабля не нашли. Кроме того, в 1979 году на острове произошло 2 ядерных взрыва, в которых не признается ни одна страна.

8. Остров Хендерсон

Ныне этот остров известен лишь невероятным количеством мусора у его берегов. Однако у него есть и более красивая, таинственная сторона. Одной из ярких загадок острова является пещера с родником, в которой обнаружены человеческие скелеты. Там были найдены петроглифы на окрестных скалах, земляные печи, каменные орудия и другие поделки. Никто не знает, откуда прибыли эти люди и носителями какой культуры являлись. Согласно археологическим данным остров был населен в XII–XV веках. Неясно, откуда взялась эта миниатюрная культура и куда исчезла. Дополняет загадочности тот факт, что пресной воды на острове катастрофически мало, а скелеты в пещерах сложены невероятно аккуратно.

9. Остров Норт-Бротер

1904 год

2006 год

История этого острова в некоторой степени зеркальна его венецианскому двойнику. В конце XX века на острове была открыта больница, которая специализировалась на лечении оспы и изоляции больных. В 1904 году близ берегов Норт-Бротера потерпел крушение пароход «Генерал Слокам», в результате которого погибло более тысячи человек. Спустя 40 лет на острове открыли клинику для реабилитации наркоманов, однако она прославилась коррупцией и жестокостью персонала. Кроме того, процент пациентов, которые начинали употреблять наркотики с большей силой после пребывания в клинике, был очень высок. Поэтому в 1963-м ее закрыли. По данным на 2017 год, остров необитаем — клиника разрушена, ее территория поросла лесом.

10. Остров Пор-Бажын

Пор-Бажын (что в переводе с тувинского означает «глиняный дом») — исторический памятник, построенный на небольшом острове посреди озера Тере-Холь в Республике Тыва. Самой актуальной на данный момент является версия о том, что постройка представляла собой летнюю резиденцию для отдыха. Кроме того, исследователям удалось установить, что озеро вокруг острова исчезало несколько раз — из-за перекрывания подземных источников. Вполне вероятно, что крепость была построена именно в такое время, о чем говорят дороги на дне водоема. Однако ни точной причины разрушения постройки, ни точных исторических лиц, которые ей пользовались, не установлено.

11. Остров Роанок

Так выглядит Роанок в 2016 году

Этот остров прославился исчезнувшей на нем колонией поселенцев. В 1587 году губернатор Джон Уайт оставил на нем более 100 мужчин и женщин, а сам отплыл в Англию с целью доставить необходимые припасы. Однако в стране шла война и он смог вернуться лишь спустя 3 года. Перед его отъездом колонисты дали обещание, что если будут вынуждены покинуть остров, то оставят на видном месте знак. По прибытии Джон Уайт обнаружил на дереве у ворот вырезанное слово «КРОАТОН» и на другом, у дороги, ведущей к причалу, всего три буквы — «КРО», что, по всей вероятности, было сокращением того же слова. Кроатон — название соседнего индейского племени, однако там их найдено не было. Кроме того, Кроатон — это индейский бог, который переводится как «Жнец Душ», возможно, колонисты пали жертвами обряда этому божеству. Этот эпизод стал основанием для некоторых литературных произведений: выдвигались теории, что «кроатон» — это неизлечимый вирус.

12. Остров Гоцо на Мальте

Одними из самых загадочных мест на земле являются древнейшие сооружения Мальты. Храмы, катакомбы, обсерватории на 1 000 лет старше египетских пирамид. Скорее всего, постройки имели культурное назначение. Как и в Египте, перемещение глыб весом в несколько тонн является сложной задачей даже для современного уровня техники. Неясным является и то, как построены эти сооружения, и то, кто их построил, и почему эта цивилизация покинула свои земли. Кроме того, весь остров исполосован большими колеями, похожими на сеть рельсов или дорог, однако ни одного колеса — деревянного или из другого материала — найдено не было.

+ Бонус: остров плавающих свиней на Багамах

Этот остров под названием Пиг-Бич интересен тем, что на нем проживает сообщество одичавших свиней, которых регулярно подкармливают специально нанятые для этого багамцы и туристы, приплывающие полюбоваться на чудо природы. Можно приехать на остров, снять номер в небольшой гостинице, взять в аренду лодку — и свинки обязательно подплывут к ней и начнут выпрашивать угощение. Однако будьте бдительны: если ваше судно сядет на мель, то один из поросят может смело запрыгнуть на борт и съесть ваш обед!

Уже хотите поехать на какой-то из них?