12 вещей, которые я поняла о Новой Зеландии, прожив здесь полтора года

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Здесь снимали фильм «Властелин колец» и находится эта страна где-то ну очень далеко — вот что большинство из нас знает о Новой Зеландии. А нашей героине известно об этой далекой и загадочной стране гораздо больше: она ведет свой блог и с удовольствием согласилась рассказать об особенностях жизни в этом потрясающем месте.

AdMe.ru спешит поделиться ее рассказом и предупреждает: после прочтения возникает острое желание как можно скорее отправиться в далекое-предалекое путешествие!

Меня зовут Софи, и вот уже полтора года я живу в Новой Зеландии. Я поселилась в Крайстчерче, втором по величине городе страны, который уютно раскинулся на Южном острове среди ферм и овечек. Сложно не влюбиться в эту удивительную страну, а особенно в ее природу. День за днем я узнаю что-то новое и необычное о местной культуре, традициях, бытовых привычках. И вот лишь некоторые их них.

1. Многие ошибочно полагают, что Новая Зеландия — тропическая страна, в которой не то что зимы не бывает, а стоит такая же жара, как в центральной Австралии. Но на самом деле здесь преобладает субтропический климат с явно выраженными сезонами, так что зимой здесь тоже можно увидеть снег. Из-за повышенной влажности и отсутствия центрального отопления в холодное время года здесь довольно зябко. Пока киви разгуливают по улицам в шортах и майках, я натягиваю шерстяные носки и кутаюсь в пальто, а по прибытии домой сразу включаю обогреватели. К слову, сезоны у нас тут обратные, так что, когда в Европе вовсю греет летнее солнце, нас обдувает зимними антарктическими ветрами. 2. В отличие от соседки Австралии, с которой часто путают Новую Зеландию, здесь ничто не пытается вас убить. В Новой Зеландии нет змей, слишком ядовитых пауков и крупных хищников, а единственные коренные млекопитающие — это безобидные летучие мыши. Когда-то просторы Новой Зеландии бороздили в основном птицы, причем лапами: за неимением естественных врагов многие из них полностью или частично утратили способность летать. Но «благодаря» колонизаторам с мушкетами и кораблями, нагруженными собаками, кошками, хорьками и прочей хищной живностью, сотни местных видов оказались истреблены, а многие находятся на грани исчезновения.

3. Хотя с фразой «здесь вас убить ничто не пытается» я погорячилась. Из-за своего местоположения и тонкого озонового слоя страна находится на 1-м месте по частоте заболеваний раком кожи в мире. К тому же местные жители — в основном обладатели тонкой белой кожи, унаследованной от британцев. Из-за этого на полках магазинов можно найти солнцезащитные кремы с фактором защиты 100, а на крупных мероприятиях устанавливаются специальные диспенсеры с кремами. Правда, в силу своей пофигистичности многие новозеландцы все равно пренебрегают средствами защиты, надеясь на авось.

4. Новозеландские аборигены зовутся маори, и составляют они примерно 15 % населения страны. Из языка маори происходит огромное количество топонимов в стране, включая самое длинное обозначение в мире: Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, в переводе звучащее как «Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной». Забудьте французский, маори — настоящий язык любви.

5. Многие, конечно же, знают, что птица киви — один из главных символов Новой Зеландии. Однако для меня стало сюрпризом, что местные жители тоже называют себя «киви». Вот такая вот милота. 6. Новая Зеландия — сугубо аграрная страна, основными экспортными товарами которой являются молочные продукты, мясо и шерсть. Овец живет здесь больше, чем людей. Согласно статистике, на каждого человека приходится примерно 6 овечек! Да и что уж там, только 5 % населения Новой Зеландии составляют люди, остальные ее обитатели — животные.

7. Киви придумали любимый во всем мире кофейно-молочный напиток flat white. Здесь настолько его любят, что передвижные кофейни можно найти даже посреди горных перевалов! 8. Новозеландцы помешаны на экологии и стремятся уберечь свою уникальную природу от пагубного влияния человека. Помимо сортировки мусора и использования авосек вместо пакетов многие киви закапывают биоразлагаемые упаковки в саду, а остатки пищи пускают на компост.

9. В связи с удаленностью Новой Зеландии от всего остального мира одним из самых главных событий в жизни любого киви является так называемый OE — overseas experience, то есть поездка за границу на долгий промежуток времени. Обычно это случается после окончания школы и перед началом учебы в университете, когда румянолицый выпускник собирает походный рюкзак и покидает отчий дом примерно на год, проезжая автостопом через Азию или Европу, подрабатывая в хостелах и набираясь житейского опыта. При этом многие после такого опыта на родину возвращаются лишь за вещами, впоследствии оседая где-нибудь в Великобритании или Австралии. В последней, на минуточку, проживает 3/4 обладателей новозеландского паспорта! 10. Новая Зеландия — страна, живущая в будущем, так как мы первые встречаем новый день и первые отмечаем наступление года.

11. Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей женщинам право голоса. Но на этом достижения феминизма в стране не закончились, ведь в 2006 году Новая Зеландия стала первой и единственной нацией в мире, где все высшие позиции власти одновременно занимали женщины: королева, премьер-министр, генерал-губернатор, спикер Палаты представителей и председатель Верховного суда. К слову, на данный момент премьер-министром снова является женщина, которая, уже будучи в статусе главы страны, успела родить ребенка и вернуться к исполнению служебных обязанностей.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и певец Эд Ширан.

12. Ну и напоследок. Если вы, соблазнившись прочитанным, уже пакуете чемоданы, закидывая пуховик вместе с солнцезащитным кремом и Blu-ray-коллекцию «Властелина колец», то хочу вас предостеречь. Первое: ни в коем случае не берите с собой фрукты, так как за ввоз «биологической опасности» штраф составит 400 новозеландских долларов. Второе: придется набраться терпения, ведь дорога предстоит неблизкая. Кстати, в Новую Зеландию выполняется один из самых длинных рейсов в мире без пересадок: от Дохи до Окленда путь занимает 17 часов 40 минут — как раз хватит времени, чтобы перечитать «Хоббита» и настроиться на путешествие.