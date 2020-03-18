12 вещей, которые точно не пригодятся в отпуске, но вы все равно кладете их в чемодан

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Люди, собирающиеся в отпуск, обычно делятся на 2 типа: те, кто упаковывает чемодан за несколько недель до долгожданного путешествия, и те, кто в панике запихивает свои вещи в сумку накануне или, хуже того, в день вылета. И у тех и у других зачастую складывается одинаковая ситуация: то, что казалось жизненно необходимым в момент сборов, весь отдых пролежало нетронутым на дне чемодана.

AdMe.ru составил список вещей, которые часто берут с собой в поездку, хотя их со спокойной душой следует оставить дома. И речь не о банальных полотенце и фене. Бонусом к статье будет правило, запомнив которое вы будете брать на отдых только самое необходимое.

1. Множество головных уборов

Чтобы не занимать добрую половину чемодана различными панамами, кепками и платками, активным путешественникам советуем присмотреться к баффу. Эта универсальная вещь легко стирается, быстро сохнет и трансформируется в маску, бандану, шарф. Пригодится на экскурсиях, в пеших прогулках и поездках на байке: защитит лицо и шею от солнечных ожогов, пыли и ветра. Всего существует 12 официальных способов использования баффа.

2. Сумки на все случаи жизни

Ни к чему везти с собой несметное количество сумок на разные случаи, будь то романтический ужин, экскурсия или морская прогулка. Сейчас на пике популярности находится компактная сумочка three in one, которая заменяет сразу 3: поясную, клатч и на длинном ремешке. Такая универсальная вещь будет актуальна для каждой женщины, собирающейся в путешествие.

3. Солнцезащитные средства

Если дома осталось что-то с прошлых поездок — берите. А если нет, то это как раз то, что всегда можно купить на месте. Либо возьмите лосьон или крем в удобном для путешествия мини-формате. Например, для защиты лица и шеи большой популярностью сейчас пользуются средства в виде стиков.

4. Туалетная бумага

Эту, без сомнения, необходимую в быту вещь до сих пор можно найти в чемоданах многих наших соотечественников. Причем очень часто незаметно внедрить туалетную бумагу в наши с вами сумки пытаются заботливые и переживающие мамы. Со словами: «Мало ли где пригодится» — они незаметно кладут рулон между стопками ваших вещей, как только вы отвернетесь. Но, как показывает практика, в большинстве случаев бумажный путешественник возвращается нетронутым, напрасно занимая место в багаже. Тогда, может, и не стоит его брать?

5. Детские игрушки

Путешествие для ребенка — это захватывающее и веселое приключение. Малыши с интересом глазеют по сторонам и исследуют все вокруг, а заботливые родители покупают своему чаду множество новых безделушек, чтобы развлечь его в дороге. Стоит присмотреться к развивающим дорожным бизикубикам, которые и места много не займут, и подойдут детям вплоть до школьного возраста. Также сейчас большинство авиакомпаний дарят маленьким путешественникам наборы с занимательными игрушками, что очень выручает в полете.

6. Российский паспорт

Те, кто берет с собой в путешествие и российский, и заграничный паспорта, очень рискуют. Сумка, в которой они лежат, может быть украдена или утеряна, поэтому не создавайте себе лишних проблем в случае непредвиденных обстоятельств, ведь восстанавливать оба документа будет куда проблематичней. Будет лучше, если вы оставите российский паспорт дома, предварительно сфотографировав его либо сняв с него копию.

7. Книга в твердом переплете

Судя по результатам опросов в интернете, большинство людей, которые взяли бумажную книгу в отпуск, так и не притронулись к ней. Во-первых, ее неудобно носить с собой из-за габаритов и веса. Во-вторых, плавание в море, активные игры на пляже, познавательные экскурсии и вечерние романтические прогулки — все это оказалось намного приятнее и увлекательнее во время отдыха. Для личного успокоения всегда можно скачать на телефон электронную версию.

8. Большая соломенная шляпа

Для начала нужно довезти ее целой до пункта назначения, что весьма проблематично. Соломенная шляпа — вещь хрупкая и зачастую подходит лишь к одному наряду из вашего летнего гардероба. Для единичной фотосессии лучше купить ее на месте или, в крайнем случае, попросить у кого-нибудь на пляже.

9. Объемная косметичка

В отпуске кожа лица хочет отдохнуть от ежедневного макияжа, поэтому не стоит брать слишком много декоративной косметики. Оптимальное содержимое косметички для легкого летнего мейкапа — минеральная пудра, гигиеническая помада и тушь для ресниц.

10. Туалетная вода

Приезжая к солнцу и морю, находясь в беззаботном счастливом состоянии, так не хочется утяжелять воздух липкими приторными ароматами. Пусть ваше тело напитается солнечными лучами, теплым ветром и соленым бризом. Вряд ли вам понадобятся 5 пузырьков с духами: одного легкого аромата в компактном флаконе будет более чем достаточно.

11. Необычный купальник

Бесспорно, такие купальники очень красиво смотрятся и привлекают внимание. Но помните, что со спиной в полоску, кругом на животе и неравномерно загорелыми участками тела жить в дальнейшем вам. И срок этот — полгода, а может, и год. В общем, до тех пор, пока загар не сойдет полностью.

12. Дорогие украшения

Если не хотите постоянно переживать, как там ваши золотые кольца и колье, оставленные в номере, лучше и вовсе не брать драгоценности на отдых. Это не стоит ваших нервов на протяжении двух недель. Присмотритесь к бижутерии, актуальной в этом сезоне: и средства сэкономите, и в тренде будете.

Бонус

У опытных путешественников существует негласное правило: если при упаковке той или иной вещи ты задался вопросом: «А вдруг мне это понадобится?» — смело оставляй ее дома!

А с чем из этого списка вы не согласны? Расскажите про ненужные вещи на отдыхе, которые так и остались лежать на дне вашего чемодана.