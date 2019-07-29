12 вещей, которые не стоит делать перед полетом (Спойлер: лучше не упаковывать чемодан)

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Перелет — это всегда стрессовая ситуация, причем даже для тех, кто не боится и любит летать. Еще бы, нужно все предусмотреть заранее, правильно упаковать багаж, вовремя приехать в аэропорт и пройти все предполетные «процедуры». А их столько, что порой закружится голова даже у опытных путешественников.

Мы в AdMe.ru любим путешествовать и потому собрали список ошибок, которые каждый хотя бы раз совершал в аэропорту. В конце вас ждет бонус, полезный для всех тех, кто собирается в путь.

1. Складывать документы в маленькую сумочку

Некоторые путешественники складывают деньги и документы в маленькую сумочку, чтобы все необходимое было под рукой. Но чем больше единиц багажа и ручной клади вы с собой берете, тем сложнее за ними уследить. Неприметная сумочка может остаться на сиденье общественного транспорта или в кафе аэропорта. Паспорт лучше убирать в карман одежды, которая всегда на вас, а деньги разбить на небольшие суммы и положить в разные места.

2. Не выяснять заранее, как добраться в аэропорт

Полагаясь на автобус или метро до аэропорта, не забудьте заранее узнать расписание городского транспорта. Бывает, что ночные рейсы отсутствуют, поэтому своего автобуса вы так и не дождетесь, а заодно и упустите самолет. С другой стороны, транспортные сети некоторых городов имеют аэроэкспрессы, которые отправляются в том числе и в ночное время. Поэтому если у вас не очень тяжелый багаж и вы живете недалеко от остановки, траты на такси будут лишними.

3. Неправильно рассчитать время

По негласному правилу, приезжать в аэропорт следует за 2–3 часа до вылета. Однако порой этого времени слишком много и приходится его коротать в утомительном ожидании. С другой стороны, тот, кто любит все делать в последний момент, рискует опоздать. Если у вас проблемы с тайм-менеджментом, обратите внимание на приложения для организации полета. Эти помощники подскажут, когда открывается посадка на ваш рейс. Приедете в аэропорт за 1,5 часа до этого и тогда точно все успеете, особенно если заранее зарегистрировались.

4. Не регистрироваться на полет онлайн

Услугу онлайн-регистрации предоставляют многие авиакомпании, ведь им выгодно держать меньше сотрудников. Поэтому перевозчики не только поощряют тех, кто заранее позаботился о своем месте на борту, но и порой «наказывают» пассажиров, не зарегистрировавшихся онлайн. Особенно это касается лоукостеров. Например, Wizzair за услугу регистрации в аэропорту возьмет € 30 евро, а «Победа» на международных рейсах «попросит» € 25.

5. Решить провести ночь в аэропорту

Это худшее, что может прийти в голову туристу. В большинстве аэропортов нет мест, оборудованных для ночлега, — только жесткие стулья с подлокотниками. Расслабиться и полноценно отдохнуть в таких условиях нереально, поэтому следующий день будет вычеркнут из жизни. Вы его попросту проспите, вместо того чтобы наслаждаться отдыхом. Если перспектива спать на собственном чемодане вас не прельщает, можно заранее уточнить график работы бизнес-залов и стоимость их посещения. Порой стоимость визита туда не превышает цены обеда, зато вы проведете время с комфортом.

6. Платить за взвешивание багажа

Желательно знать вес багажа еще до поездки в аэропорт, иначе вы можете оказаться перед выбором: оплачивать перевес или переупаковывать лишние вещи в ручную кладь в последний момент. Если нет возможности взвесить сумку заранее, приходится делать это на месте. Аэропорты устанавливают весы, за использование которых порой просят достаточно большую сумму. В то время как любой пассажир может подойти к работающей стойке регистрации и взвесить там свой багаж абсолютно бесплатно.

7. Упаковывать багаж

Потратившись на услугу упаковки багажа в защитную пленку, многие путешественники обнаруживают перевес или вспоминают, что оставили внутри что-то нужное. Приходится разрезать упаковку. Получается, что деньги выброшены на ветер. Если вы хотите быть уверены в сохранности содержимого ваших чемоданов, лучше выбирать модели с замками. Переживающие за чистоту сумок путешественники приобретают многоразовые чехлы. Правда, не все считают их практичными. Порой они приходят в негодность уже после первого полета, не оправдывая своего названия. Похоже, лучший выход — чемоданы из моющихся материалов.

8. Толпиться у первых двух пунктов досмотра

Как правило, очередь распределяется таким образом, что именно на первых двух лентах всегда ажиотаж. Попробуйте пройти дальше, и вы увидите, что там людей значительно меньше. Еще одна ошибка, которую допускают на досмотре, касается маленьких приборов и аксессуаров. Обычно их кладут на дно лотка, накрыв сверху пиджаками и верхней одеждой. Поступая так, вы рискуете забыть предмет гардероба или гаджет, после того как заберете куртку. Для этих мелочей лучше выделить отдельный лоток.

9. Забывать про правило для жидкостей в ручной клади

Вроде бы все заядлые путешественники прекрасно знают, что в ручной клади можно провозить жидкости объемом не более 100 мл. Однако с этим постоянно возникают загвоздки. То кто-то забудет переложить в багаж шампунь в упаковке 0,5 литра, то неправильно растолкует правило и решит, что можно наливать немного жидкости в большую упаковку. В итоге вся очередь на досмотре ждет, пока незадачливый пассажир решит эти вопросы. В ручной клади можно провозить флаконы емкостью не более 100 мл, общий объем пузырьков — не больше 1 литра, и все они должны быть упакованы в специальный прозрачный пакет. Кроме того, некоторые аэропорты ввели и вовсе драконовские меры. Например, в варшавском заставляют переупаковывать в прозрачные пакеты даже косметику: кремы, подводку, тушь и карандаш для глаз.

10. Расслабляться после прохождения досмотра

Вас может охватить приятное чувство, что все формальности с багажом, досмотром и паспортным контролем уже позади. Однако это не повод, забыв обо всем, бросаться в омут шопинга в Duty Free. Кстати, в некоторых аэропортах, например в Милане или Салониках, эти магазины находятся до пунктов паспортного контроля. В таком случае риск потерять счет времени и пропустить свой рейс еще выше. Правильная тактика — заранее найти свой выход на посадку и подойти к нему. На табло рядом с гейтом должен быть указан пункт вашего назначения. И даже когда вы нашли свой выход, периодически отрывайтесь от интернет-серфинга и смотрите на электронное табло. Выход на посадку могут внезапно изменить, и вы попросту не успеете добежать до нового, если увидите объявление в последний момент.

11. Пробовать непривычные блюда перед полетом

Находясь за границей, вы, безусловно, захотите попробовать местную кухню. Однако увлекаться экзотикой накануне вылета не стоит. Непонятно, как организм отреагирует на непривычные блюда. Расстройство желудка может не только испортить путешествие, но и нанести серьезный вред здоровью, в случае если отравление вызвано опасными возбудителями.

12. Паниковать

Даже если что-то пошло не так, например ваш рейс перенесли или вовсе отменили, вы заблудились или потеряли документы, то паника только ухудшит ситуацию. Вам стоит глубоко вздохнуть и обратиться к сотрудникам авиакомпании или аэропорта. Они проинструктируют вас в сложившейся ситуации.

Бонус: если ваш рейс задержали

Если у вас билет российской авиакомпании, но рейс задерживается более чем на 2 часа, вам положены бесплатные напитки. При задержке более чем на 4 часа вы можете рассчитывать на питание за счет авиакомпании. Бесплатную гостиницу с трансфером до нее и обратно предоставят в случае, если рейс откладывают на 6 и более часов ночью и более чем на 8 часов днем. По закону, вам положена компенсация в размере 25 рублей за каждый час задержки. Европейские компании предоставляют гостиницу, если рейс перенесен на следующий день. В случае задержки рейса вы можете сдать билет даже с невозвратным тарифом. Вам также положена компенсация при опоздании самолета более чем на 3 часа. Ее размер зависит от дальности полета.

Надеемся, эта информация поможет вам избежать неприятных ситуаций в аэропорту. Какие советы вы бы добавили в нашу статью?