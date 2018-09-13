Типичные ситуации на первом свидании, которых боится каждая девушка

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Первые свидания так часто бывают провальными, что их давно стоило бы назвать, к примеру, пробными. Потому что все мы (или, по крайней мере, большинство из нас) совершаем типичные ошибки, о которых в лучшем случае впоследствии вспоминаем с любимым человеком со смехом, а в худшем — в одиночестве и с сожалением.

Чтобы избежать типичных ошибок на первом свидании, нужно знать врага в лицо. AdMe.ru собрал самые распространенные из них — пользуйтесь этими знаниями с удовольствием.

1. Хотим казаться лучше, чем на самом деле

«Как я провела выходные? Конечно, в спортзале (а не с куском торта за сериалом, нет-нет!), затем побывала в филармонии, а по дороге заскочила в библиотеку. Потом нажарила котлет (посмотри, какая я хозяйственная) и до вечера переводила бабушек через дорогу». Решение: Постарайтесь меньше фантазировать. Даже если мужчина вам поверит, он может начать комплексовать из-за своей неидеальности: сам-то он все выходные провел за компьютером в компании пиццы.

2. Долго думаем, что надеть

Вывалить на диван все содержимое шкафа, 20 раз перемерить все платья и в очередной раз убедиться, что надеть-то нечего. Совершенный образ, профессиональный макияж, укладка, маникюр, аромат — все это очень важно, но далеко не самое главное в свидании. Решение: Наденьте что-то женственное, но не слишком вычурное. Нежное платьице — отличное решение. В конце концов, избранника предстоить покорить вам, а не новым туфлям на шпильке.

3. Опаздываем и тратим слишком много времени на макияж

А как не опоздать, когда на сборы нужно так много времени? Вопреки распространенному мифу о том, что опоздание девушки вызывает лишь умиление, ждать не любит никто. Решение: Уважайте вашего избранника и приходите вовремя. Есть масса других вещей, позволяющих убедиться в собственной важности. Не бойтесь показаться неидеальной. Влюбляются не в «пластик», а в милую улыбку, выбившуюся прядь волос и румянец на щеках — а как его разглядеть за тонной косметики?

4. Боимся опозориться в кафе

«Как бы не опрокинуть бокал, какой вилкой из пяти, лежащих на столе, воспользоваться, не застряла ли зелень в зубах, не громко ли я жую, не много ли заказала? И, кажется, я слишком засмотрелась на того милого парня за барной стойкой...» Подобные мысли непременно будут возникать в голове, ведь так хочется быть на высоте! Но они мешают расслабиться и отвлекают от общения. Решение: Первое свидание необязательно проводить в кафе, если, конечно, вы не проголодались после работы, учебы или во время долгой прогулки. Кофе с десертом или просто навынос — прекрасный способ избежать неловких ситуаций, связанных с едой. К тому же таким образом можно не допустить следующего неудобного момента.

5. Боимся, что парень окажется жадиной

После работы ужасно хочется есть, но неловко предложить зайти в кафе. Что делать, когда принесут счет? Предложить разделить пополам? А вдруг это обидит мужчину? Смотреть в потолок или выйти припудрить носик? Пока тысячи мыслей роились в голове, молодой человек уже оплатил ужин, а девушка все это время выглядела смешно и растерянно, теряясь в сомнениях, как поступить. Решение: Закажите что-то простое и легкое и с достоинством примите мужскую заботу.

6. Красим губы яркой помадой

Во-первых, слишком яркий макияж на первом свидании выглядит неестественно, пугающе и отталкивающе. А во-вторых, он может доставить массу неприятностей. Стойкие матовые помады часто держатся идеально на протяжении всего дня, но бесследно исчезают при соприкосновении с едой и напитками, оставляя нелепый яркий контур, от которого долго и мучительно придется избавляться в дамской комнате. Если вы не из тех девушек, которые «на первом свидании не целуются», с яркой помадой можно забыть о романтическом окончании вечера. Мы-то знаем, что наша косметическая новинка не оставляет следов, но мужчина может побояться остаться в ярко-красных пятнах. Решение: Отдайте предпочтение естественным оттенкам и легким текстурам: это нежно, красиво и практично.

7. Боимся неловких пауз

«А что, если я скажу что-то не так? Нет, лучше промолчу. Он тоже молчит. Что же делать? Не спрашивать же, как пройти в библиотеку...» Решение: Заготовьте заранее список возможных тем для разговора на тот случай, если собеседник окажется молчаливым. Подумайте, о чем можно общаться в течение долгого времени, чтобы мужчина не ограничился односложными «да» и «нет». Один из самых беспроигрышных вариантов — свободное время. А там уже подтянутся хобби, вчерашний вечер и веселые истории из жизни коллег. О политике, своих бывших или о деньгах лучше не говорить.

8. Слишком много болтаем

Такое случается, если девушка боится неловких пауз и всеми силами старается их избежать. И вот уже собеседник знает, что вы до 4 лет ходили в подгузниках, до сих пор боитесь спать без мамы и что бывших у вас было... Стоп, пора остановиться. Решение: Быстро передавайте слово мужчине. Переведите тему на нейтральную и спросите молодого человека: «А что ты думаешь по этому поводу?»

9. Забываем, как его зовут

Вот что по-настоящему неловко! Причин может быть множество: переволновались, общались в сети и запомнили лишь его аватар либо пришли на 12-е свидание за день. Шутка. Предположим, избранник у вас один-единственный, но то, как его зовут, напрочь вылетело у вас из головы. Решение: Спросите, как мама называла его в детстве. Метод может не сработать, если родители мужчины — любители прозвищ вроде «котик» или «зайчик».

10. Планируем будущее на 50 лет вперед

«У него две руки, у меня две руки — как же мы идеально подходим друг другу! Мы поженимся в теплой стране, на мне будет платье с огромным шлейфом и диадема. Я обязательно буду носить его фамилию. Кстати, надо бы ее узнать». Решение: Многие девочки любят мечтать, что, несомненно, хорошо. Но не теряйте при этом связи с реальностью. Пока это всего лишь малознакомый человек, на которого вы смотрите сквозь призму влюбленности. Не спешите искать ответы на вопросы, которые может решить только время.

11. Ждем слишком многого

Встретить – обязательно, проводить – несомненно. Повести только в дорогой ресторан, делать комплименты хотя бы как Есенин, перенести на руках через лужу, придержать дверь... Список можно продолжать бесконечно. Решение: Все это прекрасно, правил этикета никто не отменял. Но мужчина (как и женщина!) может совершить необдуманный поступок по невнимательности или из-за переживаний. Не будьте такими строгими!

12. Не умеем принимать комплименты

«Нет, волосы у меня не красивые, просто голову помыла. Да и вообще, секутся, ломаются. Нет, выгляжу не так уж и свежо. Никто просто не знает, какими усилиями я добивалась этой свежести все утро». Решение: Если мужчине что-то в нас нравится — это прекрасно. Улыбнуться и искренне поблагодарить — вот и весь рецепт.