12 особенностей такси в разных странах, зная которые вы сохраните деньги и нервы

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Заказ такси — привычное дело, и мы редко задумываемся о том, насколько сильно различается этот сервис по всему миру. Решились бы вы на бесплатную поездку в беспилотной машине или разорились бы ради маршрута по венецианским каналам? Узнайте об особенностях национальных такси в этой статье.

AdMe.ru расскажет вам о ценах, способах заказа и деталях поездки в самых необычных такси разных стран планеты.

1. ОАЭ, женское такси

Помимо рядовых такси в ОАЭ существует особое такси для дам. Если вам некомфортно ехать в компании незнакомого мужчины, это идеальный вариант. Вы легко отыщете такое такси даже в самом оживленном месте: ярко-розовый цвет крыши машины и униформа водителей сразу привлекают внимание. Кстати, полное название этого сервиса — Ladies And Families Taxi. Таким образом, и мужчина может воспользоваться услугой дамского такси, сопровождая жену, мать или сестру. Как поймать : чаще всего паркуются у аэропортов, больниц и торговых центров. Возможен заказ по телефону.

чаще всего паркуются у аэропортов, больниц и торговых центров. Возможен заказ по телефону. Средняя цена по городу: $ 4–5 (Дубай). Цена посадки — $ 1. Оплата по счетчику, примерно $ 0,5 за 1 км.

2. Лондон, черный кеб

Черные кебы — сервис более высокого уровня, сильно отличающийся от рядового такси. Такой транспорт ездит по особым полосам, а сами кебмены учатся 2–3 года, чтобы получить право водить такую машину. На экзамене помимо водительских навыков они должны продемонстрировать безупречное знание города, не пользуясь при этом картами или навигатором. Уровень качества черных кебов настолько высок, что ими не постыдятся воспользоваться и члены британской аристократии. Нужно учесть, что стоит такое такси дороже обычного. Как воспользоваться: предзаказ, редко — поймать «с руки». Средняя цена по городу: 10 км пути днем обойдутся вам примерно в $ 25. За это же расстояние ночью придется заплатить $ 35. Ценообразование зависит от километража, времени суток, выходных и праздничных дней. Оплата по счетчику.

3. Венеция, водное такси

Средневековые узкие улочки Венеции подразумевают исключительно пешие прогулки. Те, кто устал ходить пешком и хотят испытать новые ощущения, могут воспользоваться услугами водного такси. Правда, цена за поездку на персональном катере кусается: кругленькую сумму придется отдать всего за 10 минут восторга. К тому же стоимость может возрасти из-за сложности маршрута и количества мелких каналов на пути. Правда, если вы одинокая сеньорита, вам галантно предложат 10%-ю скидку. Как воспользоваться: стоянки с желтыми знаками Water Taxi. Средняя цена по городу: $ 18–25 + 10 % чаевых.

4. Камбоджа, рикши

Яркие расписные рикши, называемые также тук-тук (tuk-tuk) или реморк (remorque), здесь можно увидеть буквально на каждом углу. Это один из самых распространенных местных видов транспорта, обожаемый туристами. Водитель часто может выступать в роли экскурсовода. Здесь очень любят торговаться, а туристам не стесняясь называют завышенную раза в 2 цену. Небольшой совет: договаривайтесь о стоимости поездки до того, как сесть в тук-тук, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Как воспользоваться: поймать на улице. Средняя цена по городу: $ 3–7.

5. Сингапур, роботакси

В 2016 году в Сингапуре появились первые роботакси с беспилотным управлением. Изначально территория их действия была ограничена деловым парком, но уже в этом году планируется полноценный переход таксопарка на «умные» такси. Пока система тестируется, поездки абсолютно бесплатны. Первые пассажиры беспилотников остались довольны необычным опытом, но признаются, что изрядно перенервничали. Многие не понимают, как машина определяет сигналы светофора, нужные моменты для поворота и торможения, но безупречность работы системы производит впечатление. Как воспользоваться: заказ через приложение. Средняя цена по городу: бесплатно.

6. Канада, экокеб

Экокеб — миниатюрное трехколесное велотакси, которым теперь можно воспользоваться в Торонто. Передвигаются на нем, крутя педали, однако транспорт также оснащен батареей, позволяющей немного развить скорость и облегчить подъем в гору. Пользуются таким такси в основном туристы: его нельзя поймать «с руки», только оставить или забрать со специальных парковок; они рассчитаны на поездки на небольшие расстояния. Главные преимущества в том, что они экологичны, безопасны и бесплатны. Плата за проезд взимается в случае, если вы предпочитаете воспользоваться услугами водителя-велосипедиста. Как воспользоваться: искать спецпарковки. Средняя цена по городу: бесплатно.

7. ОАЭ, водное такси

Абра — это не просто дешевый вид такси, позволяющий перебраться через Дубайскую бухту, но и традиционный вид транспорта в Арабских Эмиратах. Деревянные лодки-домики являются местной достопримечательностью и могут вместить до 20 человек на борту. Абра часто используются и для проведения туристических экскурсий, однако цена при этом возрастает. Как воспользоваться: искать на причалах Бар-Дубай. Средняя цена по городу: $ 0,3.

8. Бразилия, аэротакси

Если вам осточертело тащиться в городских пробках, можно просто взять и... заказать вертолет. В Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро такой вид такси становится все более востребованным. В основном их заказывают для перемещения между городами или чтобы добраться от аэропорта до гостиницы в центре города. Конечно, далеко не каждый может позволить себе услуги аэротакси, но за несколько лет заинтересованность в нем местных жителей только возросла. При вызове личного вертолета стоит учесть, что цена зависит не только от расстояния, но и от веса пассажира. Как воспользоваться: через приложение. Средняя цена по городу: $ 150–300.

9. Нью-Йорк, желтое такси

Поймать такси в Нью-Йорке элементарно: просто сойдите с тротуара и вытяните руку. Гораздо сложнее понять, почему многие таксисты проезжают мимо, как будто начисто вас игнорируя. Присмотритесь к световому сигналу на крыше: если он горит — машина свободна, если нет — такси либо занято, либо не в работе. Сесть в такси на переднее сиденье вы можете только в том случае, если заднее полностью занято. Здесь очень любят чаевые: нью-йоркский таксист рассчитывает получить от вас до 20 % чаевых. Поймать машину в дождь зачастую нереально, проще добраться на метро. Как воспользоваться: поймать на улице или заказать через приложение. Средняя цена: плата при посадке — $ 2,5. Эта же сумма платится за каждую пройденную милю. Дополнительная плата взимается за поездки в ночное время и в час пик.

10. Мадагаскар, «сельское» такси

Taxi Brousse, что грубо можно перевести с французского как «сельское такси», — это мадагаскарский аналог маршрутки, позволяющий местным и туристам путешествовать по просторам страны. Эти машины медленные, битком набитые и очень неудобные, но, если вы охотитесь за неподдельным культурным опытом, «сельское» такси определенно пополнит копилку ваших впечатлений. И еще сэкономите тонну денег, говорят бывалые путешественники. Как воспользоваться: искать на специальных стоянках. Средняя цена: 8-часовой путь из Туамасины до Антананариву (300 км) обойдется вам примерно в $ 12. А 1 000 км из Тулиары до Антананариву — в $ 18.

11. Куба, «коллективное» такси

Если вы ценитель американской классики, то на Кубе специально для вас есть прекрасная возможность прокатиться в винтажных американских авто. Старые машины здесь любовно реставрируют и перекрашивают, словно соревнуясь в яркости. Кстати, совершить колоритную поездку на «американке» можно довольно бюджетно. На Кубе существует понятие «коллективного» такси, когда водитель подбирает пассажиров, едущих в одном направлении. В итоге таксист получает неплохую выручку за одну поездку, а клиенты платят вскладчину и приятно экономят. Как воспользоваться: поймать в любом месте на улице. Особенно часто встречаются у автобусных остановок. Средняя цена по городу: поездка от Старой Гаваны до вокзала Виазул составит около $ 0,4; зачастую оплата по договоренности, так что уточняйте цену до того, как сядете в машину.

12. Ослик-такси

Ослик-такси — символ города Михаса, Испания. Это животное работает здесь в качестве очаровательного такси, возящего туристов по узким улицам. Популярность осликов обнаружилась почти случайно в 50-е годы, когда местные фермеры заметили, какой восторг длинноухие животные вызывают у туристов. Копытный таксопарк оказался гораздо прибыльнее тяжелой сельскохозяйственной работы и до сих пор пользуется большим спросом. Как воспользоваться: заказать онлайн или найти «стоянку». Средняя стоимость по городу: примерно $ 19.

Вам уже доводилось пользоваться услугами оригинального такси? Расскажите нам, как это было!