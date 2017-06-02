12 сюрпризов, которые поджидают туристов в Китае

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Оказывается, Китай входит в пятерку самых популярных среди туристов стран. Как человек, живущий в Китае, могу со всей ответственностью сказать: это правда. Все больше и больше народа отваживается на самостоятельные поездки по Поднебесной.

Интернет полон подробной информации о том, как куда добраться. Но есть вещи, которые редко упоминаются, а их лучше знать и быть готовым к неприятным сюрпризам.

Мы с AdMe.ru позаботились о том, чтобы облегчить ваше путешествие в эту чудесную страну.