12 сюрпризов, которые поджидают туристов в Китае
Оказывается, Китай входит в пятерку самых популярных среди туристов стран. Как человек, живущий в Китае, могу со всей ответственностью сказать: это правда. Все больше и больше народа отваживается на самостоятельные поездки по Поднебесной.
Интернет полон подробной информации о том, как куда добраться. Но есть вещи, которые редко упоминаются, а их лучше знать и быть готовым к неприятным сюрпризам.
Мы с AdMe.ru позаботились о том, чтобы облегчить ваше путешествие в эту чудесную страну.
Толпа пассажиров у ж/д вокзала в Чжэнчжоу в первый день «Золотой недели»
- НИКОГДА, слышите, НИКОГДА не планируйте поездку на время китайских национальных праздников. В Китае нет официальных отпусков, и единственная возможность путешествовать для жителей Поднебесной — это государственные выходные дни. И... они путешествуют. Все одновременно! Это зрелище не для слабонервных.
- Все туристические места в это время буквально кишат людьми. Даже если вам удастся забронировать гостиницу, нет никакой гарантии, что вы разглядите что-то за толпой, которая умеет толкаться лучше вас. Поэтому сначала выясните, выпадают ли на запланированные даты какие-нибудь праздники. Поскольку китайский календарь лунный, то 4 из 6 главных праздников все время сдвигаются по времени. Однако сразу можете вычеркнуть первую неделю мая (Первомай) и первую неделю октября (День независимости Китая), которую еще называют «Золотой неделей».
Бизнес-класс высокоскоростного поезда Пекин — Шанхай
- Поезда в Китае — хороший способ добраться до нужной вам точки, однако и тут есть свои нюансы. Билеты лучше покупать заранее (как минимум за месяц), иначе у вас есть все шансы не уехать. В быстрых поездах разница в цене между 1-м и 2-м классом может быть незначительной, а комфорта гораздо больше, поэтому 1-й класс всегда раскупается быстрее. В плацкарте по 3 полки с каждой стороны, без боковых мест. Бояться не надо. Третья полка — это очень удобно. Если вам очень надо уехать, а обычных билетов нет, всегда есть опция «без мест». Пару часов можно и на полу посидеть. Местное население будет страшно довольно.
- И еще одна важная вещь. В здание вокзала впускают только при наличии билета и паспорта. Вам придется сначала выстоять очередь, чтобы у вас проверили билеты, а потом пройти через службу безопасности. Планируйте достаточно времени до поезда.
Пассажирский поезд среди цветущего рапса, окрестности города Гуйлинь
- И да, постельное белье между конечными станциями не меняют. Если вы, скажем, едете на поезде Шанхай — Чунцин и сели в Шанхае, то у вас свежезастеленное белье. А если вы сели на этот же поезд где-нибудь посередине, например в Сиане, то вас ждет аккуратно сложенная постель, но с тем же бельем, которое постелили в Шанхае. В общем, есть вещи в Китае, о которых лучше не задумываться для собственного душевного спокойствия.
- В Китае отличная система общественного транспорта. Практически в любое место можно добраться на автобусе. У вас должно быть точное количество мелочи, поскольку сдачу вам не дадут. Единственный минус — обычно автобусы и метро заканчивают работать довольно рано. Например, в Шанхае метро закрывается около 22:30. Приличные китайцы по вечерам спят, а для всех остальных существует такси — относительно недорогое.
Отличная идея: пешеходный переход с автоматическими турникетами в городе Ухань, чтобы отучить людей перебегать на красный
- Хорошая новость: в Китае нигде не оставляют чаевые. Вообще. Никогда. Ни в такси, ни в ресторанах, ни в отелях. Это не принято. Если вам очень понравился сервис, то вы можете попробовать оставить какую-то сумму, но если после 5-й или 6-й попытки вручить у вас отказываются ее брать, значит, не судьба.
- Если китайцы приглашают вас пообедать или поужинать, с вероятностью 99 % за вас заплатят, это работает и в обратную сторону. Если вы приглашаете китайцев в ресторан, они ожидают, что вы за них заплатите. А еще имейте в виду, что поскольку тут едят строго по часам, у вас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы найти «едальню» вне обычного расписания.
- Будьте готовы к тому, что НИКТО не говорит по-английски. Никто. Даже в отелях. И ради бога, не тратьте свое время и деньги на китайские разговорники. Самое сложное в китайском языке — это произношение: звуки и тоны. Без грамотной постановки речи вас никто не поймет. Лучше потратить время на заучивание основных иероглифов (в основном связанных с едой), чтобы хоть как-то ориентироваться в меню. И загрузите на свой телефон приложение, которое может переводить на китайский.
Кафе Robot Dinning Hall в Нинбо, где роботы «служат» официантами. Роботы могут принимать заказы, понимать и отвечать на простые фразы
- Фейсбука в Китае нет. Как и всех сервисов Google, то есть поисковика, Gmail, Google Maps, YouTube. У владельцев телефонов на основе Android будут проблемы с загрузкой приложений. Поэтому либо приготовьтесь к некоторой социальной изоляции, либо позаботьтесь заранее о доступе через VPN.
- Не все отели имеют право принимать иностранцев. В Китае есть закон об обязательной регистрации иностранных граждан, и не у всех гостиниц есть возможность вас зарегистрировать. Бронируя свою гостиницу через интернет, внимательно смотрите, не написано ли где маленьким шрифтом «Только для граждан материкового Китая».
- В Китае всегда и везде можно найти горячую воду: на вокзалах, в аэропортах, в парках, в ресторанах. Это значит, что, если у вас есть термос, вы всегда можете сделать себе чай или кофе и перекусить лапшой быстрого приготовления. Очень удобно для экономных путешественников.
- Китайцы очень дружелюбны. Это как раз может стать проблемой, особенно когда вы спрашиваете дорогу. То есть вам покажут путь, даже если сами его не знают. Просто: а) вам очень хотят помочь; б) некоторые могут расценить эту ситуацию как «потерю лица». Отнеситесь к этому с пониманием, а лучше загрузите себе в телефон карты.
Женский монастырь Чи Лин в Гонконге
Китай — страна удивительная и прекрасная. Самостоятельное путешествие потребует от вас дополнительных усилий, но взамен вы получите столько незабываемых впечатлений, что в конце концов будете уверены: оно того стоило.
Маша Пипенко специально для AdMe.ru