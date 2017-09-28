Эти 12 пугающих вещей считались красивыми в разных странах

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Красота имеет множество лиц, одно из ярких тому доказательств — традиции народов мира, которые диктовали модницам и модникам, как им выглядеть. AdMe.ru решил написать о самых интересных, загадочных, а иногда и пугающих проявлениях красоты, которые когда-либо возникали на земле.

1. Замысловатые брови, Древний Китай

В Китае было принято удалять брови и рисовать вместо них новые, часто причудливой формы: абсолютно круглые или прямые, как начерченные по линейке. Названия фасонов бровей были исполнены лирики: «отдаленные холмы», «листья ивы» и «антенны шелкопряда». При этом в разные годы господствовала мода на различные брови — прямо как у нас.

2. Татуировка в виде улыбки, народность айны

На территории Японских островов и частично России некогда проживали загадочные айны. У их женщин было принято делать татуировки в виде, как бы мы сегодня сказали, «улыбки Джокера». Считалось, что такие тату помогали удачно выйти замуж, а после жизни обрести покой в загробном мире. Делали такую татуировку в несколько этапов, начиная с семилетнего возраста.

3. Длинные головы, ряд народов по всему миру

Удивительно, но искусственно удлиненные головы были распространены сразу у нескольких неродственных народов в разные времена: у гуннов, итальянцев и сарматов в Евразии, индейцев майя в Америке, у некоторых народов Африки и даже во Франции аж в ХХ веке. Что здесь красивого — до сих пор не ясно. Чтобы деформировать ребенку черепную коробку, было достаточно уложить его в специальную кроватку или перевязать ему голову лентой.

4. Черные зубы, Древняя Япония

Охагуро — японская традиция чернить зубы, которая продержалась до конца XIX века. Сегодня черные улыбки можно встретить лишь в традиционных театрах. Эта темная краска имела не только декоративную функцию — она защищала зубы и восполняла недостаток железа в организме. Она состояла из раствора железа в уксусной кислоте и чернильных орешков сумаха.

5. Отсутствие ресниц, Средневековая Европа

Волосы на голове были не в почете в Европе: выбривались лбы, выщипывались не только брови, но и ресницы. Вероятнее всего, такая мода появилась из-за бушевавшего в Европе рахита, от которого, бывало, выпадали волосы. Просто кто-то из знати сделал отсутствие волос своей фишкой, и другие последовали его примеру.

6. Длинные ногти, Древний Китай

В Китае у знати было модно отращивать ужасающе длинные ногти. Они символизировали богатство и праздность обладателя (еще бы, с таким «украшением» не поработаешь). К тому же считалось, что с длиннющими ногтями легче общаться с божествами. Для ногтей делались специальные чехлики из золота, украшенные драгоценными камнями.

7. Тату на лице, народность маори

Маори — жители Океании, известные своей любовью к татуировкам. Помимо тел, мужчины покрывали свои лица узором полностью, а женщины наносили рисунок на подбородок, верхнюю часть шеи и губы. Рисунок делался специальным зубилом, а не иглой, как в наше время. Можно представить, что нанесение татуировки было не самым приятным занятием.

8. Накачанные мужские икры, Европа

В средние века, а также в течение XVIII века, пока женщины прятали ноги под длинными юбками, мужчины, наоборот, выставляли свои напоказ. Они носили чулки, чтобы всячески подчеркнуть икры. Те, кого природа не наградила выпирающими икрами, надевали специальные накладки.

9. Языческие татуировки, Балканы

Не удивляйтесь, если вы приедете на Балканы и встретите татуированных бабушек. Кое-где в Боснии, Хорватии и Албании женщины издревле носили на руках татуировки с солярными символами. Эти узоры восходят к языческому прошлому балканских славян и имеют значение оберегов. Наносили их в дни весеннего равноденствия. Дополнительным плюсом таких тату было то, что девушек, украшенных ими, турки не угоняли в гаремы.

10. Пирсинг носа, Индия

В Индии с незапамятных времен и до наших дней существует традиция прокалывать нос, и часто одним проколом дело не ограничивается. Обычно кольцо в носу соединяется цепочкой с украшениями, продетыми в ухо. Как правило, такой пирсинг делается перед свадьбой. Помимо прочего, в аюрведе считается, что пирсинг в носу с левой стороны способен облегчить роды и улучшить репродуктивное здоровье.

11. Мужской конкурс красоты, племя водабе, Нигерия

В племени водабе все наоборот — красивыми надо быть не женщинам, а мужчинам. Тут даже проводится мужской конкурс красоты — горевол, на который приходят женщины и выбирают себе мужа. Парни подчеркивают белизну белков глаз и зубов, крася глаза и губы черным, надевают замысловатые шляпы, наносят на лица краску — красавчики! Кстати, женщины этого племени тоже не отстают — их считают одними из самых красивых в Африке.

12. Длинные волосы, народность яо, Китай

В китайской деревне Хуанло (Huangluo) живут женщины, которые славятся невероятно длинными волосами. Они стригутся лишь раз в жизни — во время обряда инициации в 16 лет. В стародавние времена было правило — если мужчина увидит распущенные волосы девушки яо, он должен будет на ней жениться. Сейчас это правило отменили и женщины могут показывать свои шевелюры кому угодно.

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