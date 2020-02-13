12 стран и городов, которые туристы напрасно считают скучными (И теряют массу впечатлений)

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Помните, как в фильме «Залечь на дно в Брюгге» (In Bruges) герой Колина Фаррелла сравнивал бельгийский городок с адом? А его старший товарищ, напротив, был рад оказаться в таком живописном уголке Европы. Есть города, которые не всегда удается раскрыть при первом посещении, поэтому они получают ярлык унылых.

AdMe.ru бросает вызов туристическим стереотипам и доказывает: каждый город или страна могут очаровать, если знать, как правильно провести в них время.

1. Брюссель

Туристы жалуются, что Брюссель — скучный город, в котором нечего делать. Мусор на тротуарах, множество иностранцев и официозная атмосфера из-за того, что здесь расположены штаб-квартиры международных организаций. Чтобы полюбить Брюссель, следуйте главному правилу: делайте то же, что и местные, и, пожалуйста, побывайте в жилых районах. Там самый сок: красивые церкви и просто домики, лучшие блюда из шоколада. В центре тоже есть чем заняться: в районе Саблон работает один из лучших антикварных рынков, где можно прикупить симпатичную гравюру в гостиную. А еще можно увидеть, как переодевают «писающего мальчика» — одежду мальчугану меняют несколько раз в неделю, поэтому вам, скорее всего, повезет стать свидетелем этого действа.

2. Хошимин

Самый крупный город Вьетнама (в нем живет более 8 млн человек) называют скучным мегаполисом, где совершенно нечего смотреть. Но чтобы проникнуться бывшим Сайгоном, достаточно отойти от центра — все самое интересное находится либо за его пределами, либо на высоте. В топе достопримечательностей — смотровая площадка Финансовой башни Bitexco (Bitexco Financial Tower) и туннели Ку-Чи. Последние настоятельно рекомендуют увидеть путешественники: «Нам сказали, что ездить туда не нужно, мол, мы зря потеряем день и не увидим ничего интересного. Поэтому ехали без особого энтузиазма, но в итоге это оказалась одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Про Вьетнамскую войну я до этого знала мало — то, что видела в фильмах. Когда оказываешься в этих туннелях шириной 40–50 см и высотой 60–80 см, очень живо представляешь, что там происходило 50 лет назад. Ходишь, смотришь на все эти ловушки с шипами, как в фильмах про Индиану Джонса, танки, гранаты, пулеметы, осколки — становится не по себе».

3. Кипр

Многие бывалые (и не очень) путешественники уверены, что на острове нечего смотреть, или считают его курортом для пенсионеров. Но дело в другом: до кипрских достопримечательностей сложно доехать без машины, а железной дороги там нет. До северной части острова тоже можно добраться только на авто. Главная фишка Кипра — береговая линия. Чтобы выбрать наиболее живописный вид, расспросите местных. «Я живу на Кипре, у нас много бухт и пляжей с рекламных плакатов. Один из них — Paphos Coral Bay — на фото выглядит как райский уголок. На деле мы с мужем проехали мимо раза три, пока нашли, и пляж оказался унылым. Для сравнения — фото другой бухты, куда иногда езжу: место почти секретное, там очень мало людей, и виды действительно шикарные».

4. Пекин

Отзывы про Китай всегда противоречивы. Чаще всего негатив вызывают огромные скопления людей, из-за которых невозможно что-либо увидеть, непривычные туалеты а-ля «дырка в полу» и стремление нажиться на туристах. Если от последних двух вещей никуда не деться, первое поправимо. «Из-за негативных отзывов у меня не было цели попасть в зоопарк — мол, панду увидеть нереально. Но я прилетела рано утром, отель был в шаговой доступности, но заселяли только в полдень. Чтобы скоротать время, я пошла в зоопарк и успела попасть в то время, пока народ еще не подтянулся. Так что удалось посмотреть на панду с близкого расстояния — это одно из самых милых существ, что я видела в жизни! Питаться лучше в небольших забегаловках — там вкуснее, аутентично и никто не хочет содрать лишнее».

5. Хельсинки

Недавно Хельсинки был признан самой скучной европейской столицей. Когда люди едут в Европу, то ожидают увидеть средневековые улочки с пряничными домиками, величественные замки, дворцы и соборы — в столице Финляндии нет ничего из этого. Хельсинки стал столицей только в начале XIX века, до этого там мало что строили, это была обычная деревня. Вот что говорят о финской столице путешественники: «Этот город невероятно крут. Поэтому сегодня Хельсинки — город для любителей современной архитектуры, скандинавской лаконичности и стиля модерн, в которые вы можете влюбиться после посещения». А еще здесь рай для фанатов музыки (особенно тяжелой): регулярно проводятся фестивали, а в музыкальных магазинах можно найти классный винил по демократичной цене.

6. Стокгольм

Стокгольм и Швецию в целом некоторые бывалые туристы считают унылой. Им кажется, что шведская столица если и может удивить, то только в первый визит. В остальном же она мало чем отличается от стереотипного европейского города. Чтобы не думать, что Стокгольм скучный, вам просто нужно поболтать с его жителем. Жизнь в столице бьет ключом — просто нужно знать, где искать. Вы узнаете город с другой стороны, если покатайтесь на воздушном шаре или отправьтесь в круиз по островам (есть даже ночные!).

6. Франкфурт

У Франкфурта репутация криминального и неинтересного города. Чтобы избежать встречи с сомнительными элементами, по возможности обходите стороной окрестности вокзала. Чтобы город оставил приятное впечатление, сходите в Английский театр (The English Theatre Frankfurt), где ставят хорошие спектакли. Если любите природу, посетите местный зоопарк — это очень классное место, где можно и потусоваться, и посмотреть на животных. Тем, кто любит готовить и общаться, путешественники советуют побывать в местных кулинарных школах: в двух из них регулярно проводят групповые уроки, в итоге вы получите отличную еду в приятной компании. Если любите старинные вещички, обязательно загляните на один из самых известных блошиных рынков в Германии — Frankfurter Flohmarkt.

7. Дублин

Кейси Нейстат (Casey Neistat) в своем блоге не очень хорошо отозвался о Дублине, посчитав, что там нечего делать. Туристы вторят ему, называя его обыденным и недружелюбным. Попробуйте поймать позитивную волну и отправляйтесь гулять по извилистым мощеным улочкам района Темпл-Бар (Temple Bar) — кстати, вечером он становится центром ночной жизни, поэтому можно запросто повеселиться с местными жителями. Если любите гулять по крышам, вам нужно на автостоянку Brown Thomas Car Park, откуда открывается необычный вид на город. Не забудьте посетить Музей лепреконов (National Leprechaun Museum) и Дом № 29 (No 29) — в нем мастерски воссоздана атмосфера жизни типичного ирландца прошлых веков.

8. Париж

Еще один город, от которого мы ожидаем слишком многого. Но стоит туда попасть, как впечатление портится сразу: по некоторым линиям метро нежелательно ездить, на улицах грязь и попрошайки, а Эйфелева башня не такая уж величественная. Да и стоит ли тратить время, стоя в километровых очередях? Вместо этого зайдите в легендарный магазин Shakespeare and Company Bookstore. Более 50 лет здесь собираются поклонники литературы, по воскресеньям проводят чаепития, а еще здесь живут котики. Если любите прогулки, отправляйтесь в Булонский лес: там есть парк аттракционов, живописный сад с гротами, озерами и другими красотами, зоопарк, регулярно проводятся спортивные состязания. Делать это лучше днем, ведь ночью лес по-прежнему кишит сомнительными личностями, как и в старые времена.

9. Лондон

Некоторые называют британскую столицу уродливой и отталкивающей. Другие говорят, что Лондон — один из самых дисгармоничных городов в мире. Возможно, он, как и многие другие города, подходит не всем. Сюда стоит ехать тем, кто любит футбол и интересуется фанатской культурой: здесь сосредоточено более десятка клубов, а их болельщики устраивают на стадионах яркие перформансы. А если захотите перекусить, посетите The Breakfast Club, где английский завтрак подают даже вечером. В одном из кафе сети, которое находится на Spitalfields, есть холодильник — через него вечером можно попасть в секретный бар. Но сначала придется сказать пароль: «Мы здесь, чтобы увидеть мэра».

10. Стамбул

Кто-то не любит Стамбул за то, что на рынках и в уличных лавочках нужно торговаться (иначе цены будут слишком высокими), другие думают, что он ничем не отличается от «пакетной» Турции. Чтобы по-настоящему проникнуться городом, приезжать сюда стоит не в высокий сезон, а, например, в феврале или ранней весной, когда туристов еще совсем немного. Стамбул ничем не напоминает турецкие туристические городишки — в этом можно убедиться, прогулявшись по историческому району Фатих. Здесь можно полюбоваться традиционными домами местных жителей и величественными мечетями, а ходьба по узким улочкам поможет сбросить несколько килограммов, ведь район расположен на холме. Если побродить подольше, можно наткнуться на интересные примеры стрит-арта.

11. Мехико

Мехико характеризуют как шумный, надоедающий и эклектичный. Одна из причин, по которым сюда не советуют приезжать, особенно с детьми, — обилие красок, от которых малыши устанут. Мексиканская столица — это не бесконечный карнавал, в ней есть и другие виды досуга. Например, если пойти в северную часть города, можно попасть в старейший планетарий в Латинской Америке. Внутри — необычные иллюстрации звездного неба и настоящие летательные аппараты. Для релаксации подойдет парк Чапультепек (Chapultepec): в одной из его частей, Аудиораме, играет успокаивающая музыка, а в другой, изолированной, стоит пагода.

12. Осло

Главные причины нелюбви к Осло — высокие цены, неприветливые норвежцы, которые не горят желанием помочь туристу, общий депрессивный фон города. В Осло точно стоит побывать поклонникам ретро: в районе Грюнерлёкка (Grünerløkka) активно развито соответствующее комьюнити. В этой части города расположены винтажные магазины, где продают все — от украшений до книг, а также можно получить индивидуальные консультации по стилю ушедших лет. А еще в столице Норвегии есть нетривиальная сауна: там можно не только помыться и погрузиться в раздумья, но и посмотреть фильм, послушать музыку или попробовать местные деликатесы.