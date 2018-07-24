Как спасаются от жары люди в знойных странах (Они знают в этом толк)

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В странах с жарким климатом людям приходится сражаться со зноем не только 3 летних месяца в году. К тому же лето здесь значительно горячее, чем, например, в средней полосе России. Как же они справляются? Ответ есть в нашей статье. Некоторые гениальные идеи можно позаимствовать.

AdMe.ru рассказывает о том, как люди из жарких стран приспосабливаются к непростому климату.

1. Мьянма

В Мьянме широко распространена самодельная косметика танатхар. Здесь растет дерево танака. Люди берут опилки этого дерева, растирают их в пыль и смачивают водой — получается своеобразная паста. Женщины и дети наносят ее на лицо, и она застывает на коже. При этом не стягивает ее, а, наоборот, охлаждает. Такая маска защищает от солнца и от пересушивания кожи. К слову, опилки эти продаются на каждом шагу.

2. Таиланд

Здесь пользуются спросом природные дезодоранты-кристаллы. Их можно купить в аптеке. А также есть специальная пудра Lola: тайцы наносят ее на лицо в качестве защиты от палящего солнца. А еще в жару тайцы любят выпить освежающий холодный кофе.

3. Танзания

Как и всюду в жарких странах, первое правило здесь — пить много воды. Жители Танзании также пьют тростниковый сок. Ночью никто не спит в пижаме или ночной сорочке в привычном нам понимании — здесь спят в традиционной одежде под названием «канга» (или «ханга»). Это очень легкий и тонкий хлопковый платок.

4. Шри-Ланка

Одним из главных методов борьбы с летним зноем во многих средиземноморских, латиноамериканских и азиатских странах является сиеста — послеобеденный отдых. В Шри-Ланке, например, ориентировочно с 12 до 16 часов закрыты все магазины. В пищу используют арбузы, дыни, огурцы, мяту, кабачки, капусту и другие «охлаждающие» продукты. В воду добавляют лайм, а вот лед не используется. В обеденное время ланкийцы употребляют кокосовый сок: он хорошо освежает. Во многих домашних хозяйствах здесь можно увидеть кокосовые пальмы.

5. Индия

Индийская кухня славится обилием специй: такая еда помогает интенсивному потоотделению. Люди здесь носят легкую хлопчатобумажную одежду и покрывают голову белыми платками — даже мужчины, хоть и смотрится это для стороннего наблюдателя весьма забавно. От жары хорошо спасает манго. Так, в индийских семьях популярен домашний освежающий манговый коктейль, который готовят из неспелого фрукта. Этот коктейль особенно подходит для стран с высокой влажностью.

6. Вьетнам

В дневное время вьетнамцы стараются меньше двигаться, подолгу сидят в кафе, ходят неспешно. О физических упражнениях и речи не идет — их стоит отложить до вечера или до утра. Внутри кафе устанавливают кондиционеры или вентиляторы, а на террасах — вентиляторы с распылителями воды. Мужчины любят задирать майки и рубашки и оголять живот для лучшего охлаждения. И, конечно, в ход идут вееры.

7. Йемен

Лаймовый или лимонный сок, который можно найти на каждом углу, помогает жителям этой страны справляться с жарой. Люди носят с собой небольшие полотенца, которые они регулярно смачивают водой, а затем протирают ими лицо и зону декольте.

8. Италия

Летом итальянцы стараются есть больше рыбы, чем мяса, и по возможности не появляться на улице с 11 до 16 часов. В каждом итальянском доме вы обязательно найдете алоэ: сок этого растения спасает жителей от солнечных ожогов.

9. Китай

Кроме вееров и зонтиков, побороть жару китайцам помогает зеленый чай, который употребляют здесь в больших количествах. Повсеместно можно найти специальные стаканы-контейнеры для этого напитка, чтобы можно было всегда носить его с собой. В жару в Китае едят сорбеты и желейные десерты, из зеленого чая в том числе.

10. Бразилия

Жители Бразилии советуют носить в жару белую одежду. В этой стране везде пьют фирменный алкогольный напиток — кайпиринью (готовится на основе лайма, тростникового сахара, льда и крепкого алкоголя — кашасы). И, конечно, знакомый нам по сериалам кокосовый сок прямо из кокоса. А еще они замораживают этот сок и используют кокосовые кусочки льда в качестве своеобразных леденцов.

11. Кавказские страны

Здесь в жару пьют кисломолочные продукты, например айран. А калмыки советуют пить подсоленный чай с бараньим жиром. Интересно, каков этот напиток на вкус?

12. Япония

В Японии есть специальные колокольчики — фурин. Считается, что они «охлаждают разум». Это приспособление сделано из стекла, металла и керамики. К язычку прикрепляется бумажная лента, и при малейшем движении воздуха колокольчики издают тонкий и нежный звук, который ассоциируется с водой и ветром. Звук фурина на уровне подсознания ассоциируется у человека с ощущением прохлады.

Бонус: от жары страдают не только люди, но и животные

Работники зоопарков предлагают животным освежающие фрукты, например арбуз.

Лемурам в зоопарке Чанчжоу выдали арбуз на куске льда, потому что в Китае сейчас очень жарко. Судя по одному из лемуров на фото выше, это действительно так.

А как спасаетесь от жары вы? Может быть, вы живете в стране с жарким климатом и вам тоже есть что рассказать? Поделитесь с нами в комментариях.