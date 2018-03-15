12 секретов авиакомпаний, которые позволят путешествовать за смешные деньги

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Львиная доля бюджета в путешествии уходит на перелеты. Но не все знают, что есть возможность летать за половину цены, а то и за треть или вообще бесплатно. Достаточно потратить лишь немного больше времени при подготовке к путешествию.

AdMe.ru делится с вами основными способами уменьшить расходы на авиаперелеты. Если вы легки на подъем, умеете планировать и быстро принимаете решения, то полеты по смешным тарифам для вас вполне реальны.

Поиск идеальных билетов

Самый простой и очевидный способ сэкономить — выбрать билет подешевле. Для поиска авиабилетов существует масса сайтов-агрегаторов и метапоисковиков. Цены на один и тот же рейс могут отличаться в разных источниках, поэтому стоит поискать билет сразу на нескольких ресурсах и сравнить. Иногда на менее популярных сайтах можно найти самые удивительные предложения.

Очень полезная функция сайтов-агрегаторов — это составление сложных маршрутов. И дальше мы расскажем, как из этого можно извлечь выгоду. Небольшая хитрость: если распродажная цена действует до определенного часа и вы в этот срок не уложились, попробуйте перейти на версию сайта для другой страны. Поменяйте язык и повторите поиск. Из-за разницы часовых поясов вы можете успеть воспользоваться распродажей.

Билет на самолет по цене билета на автобус

Тарифы обычных авиакомпаний — это, по сути, «все включено». Лоукостеры же предлагают только полет, а дополнительные опции вы можете оплатить отдельно. Лоукостеры не содержат разномастный авиапарк: дешевле обслуживать пару

надежных марок самолетов. В аэропортах они находятся в самое неудобное время, вылеты бывают и ночью, и рано утром. Кресла в салонах расположены настолько плотно, насколько это возможно. Билеты продают без посредников, поэтому многие сайты-агрегаторы их не видят. Самые недорогие перелеты предлагают ультра-лоукостеры. Именно у них бывают просто шокирующе низкие цены. Места пассажиры занимают как в автобусе: кто первым поднялся на борт, тот и сидит у окошка. Правда, цены на дополнительные услуги могут быть высоки, и если вы оплатите багаж, право первым подняться на борт (да, и это они тоже продают), питание и напитки, то стоимость билета может вырасти в несколько раз. И всегда выгоднее оплатить дополнительные услуги заранее на сайте авиакомпании, чем на стойке регистрации в аэропорту. Такие авиаперелеты — находка для тех, кто путешествует налегке и не боится спартанских условий. Список лоукостеров мира можно найти здесь.

Посетите сайт аэропорта перед путешествием

Полезно посмотреть сайт того аэропорта, куда вы планируете прибыть. Во-первых, можно узнать, какие дополнительные услуги вы можете получить совершенно бесплатно. Например, аэропорт Сингапура предоставляет бесплатную экскурсию по городу для транзитных пассажиров. А в аэропорту Амстердама есть большая бесплатная библиотека с удобными креслами и доступом в интернет. А во-вторых, там можно найти список авиакомпаний, в том числе и лоукостеров, которые обслуживает аэропорт, и уже на сайтах этих авиакомпаний поискать билеты. Ведь самые бюджетные из них могут не отражаться в поисковиках. Узнать, какие авиакомпании летают из нужного вам аэропорта, можно и на странице аэропорта в «Википедии» — как правило, там достаточно полная информация.

Также карту маршрутов и рейсов можно посмотреть на этих ресурсах, выбрав

нужный аэропорт: Skyscanner, WhichBudget.

Отслеживайте акции авиакомпаний: вас может ждать приятный сюрприз

Подпишитесь на рассылку от авиакомпаний, которые летают в нужном вам направлении. Подружитесь с авиакомпаниями в соцсетях. Так вы сможете одним из первых узнать о возможных акциях и распродажах и поймать соблазнительный рекламный тариф. Мониторьте тематические форумы и блоги: люди часто делятся крутыми находками и промокодами. Например, на форуме Flyertalk масса интересной информации, а на сайте Vandrouki выкладывают сведения о распродажах и интересных предложениях.

Выбирайте длинную стыковку вместо прямого авиаперелета: так и интереснее, и дешевле

Выбирайте маршруты с пересадкой. Обычно они дешевле прямого рейса. Узнайте, есть ли возможность бесплатного пребывания в стране для транзитных пассажиров. И если да, то выбирайте длинную стыковку вместо короткой. Лейовер (layover): позволяет находиться в транзитном городе сутки. Чаще всего бесплатно. В ожидании рейса вы можете получить новые впечатления и увидеть другую страну. Неплохо прилететь рано утром, например, в Стамбул, погулять по городу, купить сладости, а поздно вечером продолжить полет. Стоповер (stopover): пребывание в транзитном пункте более 24 часов. Бывает и

платным, и бесплатным. Провести 4 дня в Дубае, Сингапуре или Пекине, задержаться на пару дней на Мальдивах — согласитесь, это неплохой бонус к путешествию!

Простой переход по ссылке позволит сэкономить пару тысяч на авиабилете

Существует масса партнерских программ, которые предлагают скидку на авиабилет или деньги за то, что по вашей ссылке на их сайт придет покупатель. Обычно этим пользуются тревел-блогеры и владельцы сайтов о путешествиях. Они

зарабатывают комиссионные на том, что посетители их сайта переходят по ссылке на сайт партнера и покупают билет. Но и обычному пользователю это может быть полезно. Регистрируясь в такой программе, вы получаете свою уникальную ссылку и покупаете билеты для себя, друзей и родных, пользуясь ею. И часть стоимости билета вам возвращается в виде вознаграждения. Вот одна из таких программ: Travelpayouts.

Чартерные рейсы могут предложить очень интересные направления и цены

Чартерные рейсы выкупаются туристическими компаниями, и билеты на такой рейс

входят в турпакет. Но бывают ситуации, когда туры не распроданы, места в самолете еще есть и билеты продаются по цене на 20–50 % ниже, чем на аналогичные регулярные рейсы. Чаще такие билеты появляются в низкий, непопулярный сезон. Купить их можно в турагентствах и иногда на сайте авиакомпании. Например, сайт TourDom специализируется на поиске таких билетов. Бывает, что чартерные рейсы организуют в места, куда не предусмотрено регулярных

рейсов. Из минусов здесь только неудобное время вылета и возможные рокировки в последний момент.

Полет можно оплатить бонусными милями, не потратив ни копейки

Многие авиакомпании предлагают копить мили, пользуясь их перелетами. Бывает, что при покупке билета вы практически получаете второй билет на следующий полет бесплатно — за полученные мили. Выбирая маршрут, обращайте внимание на начисляемые мили. Иногда небольшая корректировка маршрута позволит получить вдвое, а то и втрое больше миль. Накапливать мили можно не только за полеты. Многие банки предлагают кредитные карты, где определенный процент от покупок превращается в мили. Сайты GOBankingRates, MileCards и The Points Guy отслеживают карты, по которым можно получить достаточно солидные бонусы. Некоторые туристические сайты поощряют пользователей писать отзывы, перечисляя им мили в качестве вознаграждения. Подобные акции были у Tripadvisor и TravelTipz. У многих авиакомпаний есть свои онлайн-магазины. Покупки там могут приносить мили. Изучите бонусные программы авиакомпаний, летающих из вашего города. Возможно, накопить мили на бесплатный билет для вас не составит особого труда.

Маршрут «туда-обратно» можно сделать интереснее

Билет «туда-обратно», как правило, стоит дешевле, чем два билета — один «туда»,

второй «обратно». И если вам нужно совершить два авиарейса, где в маршрутах совпадает один аэропорт, попробуйте объединить эти рейсы в один «туда-обратно». Open-jaw (в переводе с английского «открытая пасть») — так называют

разновидность авиамаршрута, когда пассажир возвращается не в тот аэропорт, из

которого вылетел. Например: туда «Казань — Париж», обратно «Париж — Москва».

Либо возвращается в аэропорт вылета не из того аэропорта, куда прибыл.

Например: туда «Казань — Париж», обратно «Лондон — Казань». То есть рейс «Казань — Бангкок — Казань» будет стоить столько же, сколько «Казань — Бангкок» + «Хошимин — Казань». Или, например, маршрут «Казань — Пекин — Казань» обойдется в ту же сумму, что и «Казань — Пекин» + «Пекин — Москва».

Два плюс один равно один



Fuel Dumping: эта хитрость позволяет значительно урезать топливные сборы, которые могут занимать более половины суммы от цены билета. Добавляете к своему маршруту лишний перелет — и цена волшебным образом падает. Например, вам нужно в Москву. Ищем билеты «Казань — Москва» и видим одну цену. Добавляем перелет в Лондон. И видим, что цена билета «Казань — Москва — Лондон» оказалась гораздо ниже. Приобретаем этот билет и выходим в Москве. Иногда разница в цене достигает 50 %. То есть взять билет А — B — С и сойти в пункте B обойдется дешевле, чем взять этот же билет А — B. Такие комбинации можно составлять на сайтах-агрегаторах, добавлять лишний перелет и смотреть на разницу в цене. Или вот на этом ресурсе: Matrix.

Matrix удобен тем, что подходящий лишний перелет можно искать в области радиусом до 2 000 миль и сравнивать сразу сотни предложений.

Поймайте тариф, выставленный авиакомпанией по ошибке

Иногда встречаются цены на билеты настолько низкие, что кажется, будто это какая-то

ошибка. Возможно, это действительно ошибка. В любом случае такие соблазнительные цифры живут пару часов. На раздумья времени нет. Нужно быть достаточно легкими на подъем, чтобы позволить себе воспользоваться таким замечательным предложением. И, как ни странно, такие цены появляются чаще, чем можно подумать. На этом форуме люди делятся лакомыми находками: Flyertalk.

Здесь можно найти удивительные цены: Fly4free и HolidayPirates.

Этот ресурс специализируется на поиске низких тарифов: Secret Flying.

Воспользуйтесь компенсацией, если попадете на перебронированный рейс

Авиакомпании продают билетов на рейс чуть больше, чем может вместить самолет.

Таким образом компания страхуется от неявки пассажиров на регистрацию. А если

на регистрацию приходят все, то авиакомпания ищет добровольцев на снятие с рейса. Соглашайтесь быть таким добровольцем. Вы без проблем улетите более поздним рейсом, плюс получите ваучер на бесплатный перелет в качестве компенсации от авиакомпании. Как правило, он действует в течение года и позволяет сэкономить до 100 % стоимости билета. Правда, некоторые авиакомпании дают ваучер на отель или обед в ресторане или компенсируют снятие с рейса деньгами. Что, в общем-то, тоже неплохо. Вероятность попасть на перебронированный рейс выше в праздники и фестивали.

Как видите, способов сэкономить на авиаперелетах более чем достаточно. Главное — иметь терпение, уметь быстро принимать решения и легко корректировать планы. И быть всегда готовым к новым восхитительным путешествиям. А вам когда-нибудь доводилось летать за один евро? Или вы считаете, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой?