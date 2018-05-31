12 сладостей, ставших визитной карточкой родного города

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Сегодня, чтобы попробовать большинство известных сладостей, не обязательно куда-то ехать: в любом более или менее крупном городе есть кафе и рестораны, дающие представление о популярных десертах со всего света. Но вот бывают все-таки вкусности, которые за пределами своего родного города напрочь лишаются очарования. Будто особая гордость, которую испытывают за них местные жители, входит в состав основных ингредиентов. Неудивительно, что такие «локальные» сладости становятся обязательным пунктом в виш-листе путешественника, ведь без них гастрономическое впечатление о городе будет неполным.

AdMe.ru выбрал для вас 10 сладостей, каждая из которых стала визитной карточкой своего родного города. Тем, кто на диете, смотреть с осторожностью: риск сорваться максимален!

Ленинградские пышки

Да-да, именно ленинградские, ведь нотка ностальгии — такой же обязательный ингредиент этой выпечки, как мука и сахарная пудра. Первые пышки появились здесь в далеких 1960-х годах и с тех пор пользуются заслуженной популярностью вот уже у нескольких поколений местных жителей и гостей города. Их рецептура тщательно бережется, а высшей похвалой пышечной считается отзыв о том, что там «те самые пышки» и «тот самый кофе» (с цикорием и сгущенкой). В наши дни ленинградские пышки из просто любимого десерта превратились в гастрономический бренд города, привлекательный для туристов. Где купить: По мнению жителей города, аутентичные пышки продаются в исторической пышечной на Большой Конюшенной, где их рецепт и технология приготовления не менялись с прошлого века.

Сицилийские канноли

Хотя Сицилия и не город, а целый остров, мы не могли не написать про канноли — традиционный сицилийский десерт из жареного теста. Чтобы канноли оставались хрустящими, их наполняют начинкой перед самой подачей или глазируют изнутри растопленным шоколадом и присыпают измельченными фисташками. В начинку помимо цукатов и шоколада добавляют различные сиропы, ликеры или вино. В древности этим десертом лакомились только во время проведения карнавала, но трубочки оказались настолько вкусными, что их стали готовить в течение всего года. Где купить: В кафе с говорящим названием La Pignolata Guinness Cannoli, в котором продаются не только самые вкусные, но и самые свежие сицилийские канноли — в этом заведении их готовят прямо перед подачей.

Линцский торт

Линцский торт, названный так в честь австрийского города Линца, который считается его родиной, готовят из ореховых песочных коржей с джемом, а сверху украшают решеткой или фигурками из теста. Этот десерт один из самых древних, ведь ему уже более 350 лет! И все это время он не теряет своей популярности. А в 1944 году линцский торт был даже прославлен в музыке: известный немецкий композитор прошлого века Людвиг Шмидседер посвятил ему одноименную оперетту. Где купить: В кафе Cafe Jetschke, куда ходит много местных, а это уже о многом говорит.

Пражский трдельник

Трдельники — знаменитые пражские булочки из сдобного теста с ароматной посыпкой из корицы, орехов и сахара. Их начали выпекать на городских ярмарках еще в первой половине XIX столетия, но и сегодня без этого лакомства в Чехии не обходится ни одно народное гулянье. Для местных жителей это до сих пор обязательное угощение на свадьбах, крестинах и церковных праздниках, а для туристов — «локальный» десерт. Обычно его наполняют кремом, сливками или мороженым. Где купить: Трдельники готовят и продают в Праге буквально повсюду, но самые вкусные и самые большие — в кафе Good Food.

Брюссельские вафли

Брюссельские вафли отличаются своей воздушной и мягкой текстурой. Традиционно они имеют прямоугольную форму и подаются с различными топингами: шоколадом, карамелью, мороженым, взбитыми сливками, да еще и посыпаются сахарной пудрой, свежими ягодами и кусочками фруктов. В результате получается аппетитнейшая многослойная конструкция, перед которой просто невозможно устоять! Где купить: В кафе Waffle Factory, в котором вафли (кстати, по отзывам туристов, самые вкусные в городе) пекут прямо на глазах у посетителей, а не разогревают заранее приготовленные, как в уличных лавочках.

Краковский обважанек

Обважанек представляет собой небольшой бублик, посыпанный солью, кунжутом или маком. Он внесен в европейский список охраняемых региональных продуктов и считается одним из символов Кракова. Где купить: Повсюду. Обважанек — традиционная уличная еда с простой рецептурой, нетребовательная к условиям хранения и без особенностей подачи, поэтому в Кракове его продают буквально на каждом шагу.

Чикагский пончик

Пончики — любимое лакомство всех американцев, но именно в Чикаго в 1938 году впервые был проведен День пончика. С тех пор этот праздник приобрел общенациональный масштаб, а пончик занял особое место и в сердцах жителей США, и в ряду основных символов Чикаго. Где купить: В пончиковой Doughnut Vault, где закупаются пончиками не только туристы, но и местные жители, да так рьяно, что к обеду обычно уже ничего не остается.

Гонконгский яичный тарт

Яичные тарты продаются в Гонконге буквально повсюду: в престижных ресторанах и отелях, в обычных булочных и даже просто в палатках на улицах. Сочетание воздушного песочного теста и невероятно нежной яичной начинки настолько полюбилось и местным жителям, и туристам, что эти скромные на вид тарталетки сумели стать гастрономическим символом огромного города. Где купить: В маленькой лавочке Hoover Cake Shop на окраине Гонконга. Кафе находится в нетуристическом районе, выпечка продается только на вынос, но великолепный вкус самых лучших в городе яичных тарталеток с лихвой оправдывает все трудности пути и внешнюю скромность заведения.

Нагасакский бисквит

Лаконичный вид и тающий во рту нежный бисквит с ароматом меда — таков знаменитый нагасакский десерт кастелла, или касутэра, как называют его сами японцы. В Японию это лакомство попало еще в XVI веке: вместе с другими товарами его завезли туда португальцы, а поскольку торговать европейцам можно было лишь в Нагасаки, то первыми попробовали и полюбили необычный бисквит жители именно этого города. Постепенно лакомство распространилось по всем островам, но до сих пор оно считается традиционным нагасакским десертом. Где купить: В небольшом кафе Shooken, которое находится в стороне от туристических троп, но радует вкуснейшим бисквитом и отличным чаем.

Нью-йоркский чизкейк

Нью-Йорк и чизкейк немыслимы друг без друга. В этом городе даже другие десерты маскируются под знаменитый торт, чтобы перехватить себе хоть немного внимания туристов-сладкоежек! Где купить: В крошечном кафе Eileen’s Special Cheesecake, которое по вкусу, качеству и разнообразию подаваемых чизкейков даст фору любому ресторану.

Нюрнбергский пряник

Традиционные нюрнбергские пряники известны еще со времен Средневековья. Их главное отличие от собратьев — очень высокое процентное содержание ореховой массы при незначительной доле или даже полном отсутствии муки. С 1 июля 1996 года название «нюрнбергский пряник» является патентованной охраняемой торговой маркой и может использоваться исключительно для пряников, произведенных в Нюрнберге. Где купить: На торговой площади Hauptmarkt в историческом центре города, где к традиционному лакомству бесплатно прилагаются непередаваемый колорит и радушная атмосфера.

Парижский круассан

Круассан настолько популярен, что с точки зрения географического охвата даст фору любому другому участнику нашей подборки: круассаны пекут, продают и едят во всем мире. Однако говорящее название не даст забыть о главном: исторически это французская выпечка, а значит, приятнее всего ею лакомиться в сердце Франции и городе гурманов — в Париже! Где купить: Конечно же, в настоящей парижской буланжерии! Одна из лучших — Du Pain et des Idées, в которой, по мнению многих туристов, продают самые вкусные круассаны в Париже.

А какими десертами знаменит ваш город?