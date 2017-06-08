12 секретов, о которых молчат работники отеля

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Гостиница — это одна из самых главных составляющих путешествия. Ведь даже такая мелочь, как сломанная кровать или грязный номер, может испортить впечатления от всей поездки. Поэтому чтобы заранее подготовиться, AdMe.ru делится с вами маленькими хитростями, которые помогут вам сэкономить деньги и приятно провести время в отпуске.

Бронируйте номер за 1–2 дня до того, как собираетесь заселиться

Цены на отели могут меняться каждый день, все зависит от сезонности и наличия мероприятий. Поэтому бронируйте номер в отеле ближе к дате заезда, так вы можете сэкономить до 50 %.

Если вам не нравится номер, вы можете поменять его на другой совершенно бесплатно

Например, если вы забронировали комнату с видом на море, а вам предоставили с видом на стройку, вы вправе потребовать тот номер, который изначально заказывали. Если комната вам не нравится по субъективным причинам (находится на самом верхнем этаже или, наоборот, на первом), то вы можете попросить, но не требовать смену номера. При наличии свободных мест вам покажут комнаты. Никаких дополнительных плат за смену номера с вас брать не должны.

Оценивайте гостиницу не по звездности, а по рейтингу на сайтах

Отель с 3 звездами может быть намного лучше, чем отель с 5 звездами, поэтому прежде чем забронировать номер, прочитайте отзывы на сайтах. Помните, что посетители пишут негативные комментарии намного охотнее, и, чтобы не быть сбитым с толку, обращайте внимание на те нюансы, которые пишет большинство.

Вы можете забрать одноразовый шампунь, гель для душа и другие косметические средства с собой

Не думайте, что вы сделали что-то плохое. Ведь именно для этого работники отеля и кладут одноразовые средства вам в номер. Но полотенце и халат лучше оставить в комнате.

Консьержи со значком «Золотые ключи» ответят на любые вопросы

А также могут достать билет на концерт и помогут организовать экскурсию. Консьержи с таким значком входят с особую общественную организацию «Золотые ключи консьержей». Они приняли обязательства помогать постояльцам отелей во всем.

Номера со скидкой бронируйте напрямую

Отели хотят продать как можно больше номеров в день и поэтому платят разным сайтам комиссию, чтобы они предлагали определенные номера, а вы не получили лучшие комнаты со скидкой. Поэтому позвоните в отель напрямую, скажите, что нашли их номер со скидкой на другом сайте и хотите забронировать жилье. Работники отеля, скорее всего, пойдут вам навстречу, ведь в этом случае им не придется платить комиссию сайту.

Фотографии гостиницы могут отличаться от реальности

Вы рассчитывали заехать в роскошный номер, а, приехав, увидели маленькую комнату с полуразвалившейся тумбочкой и маленькой кроваткой? Чтобы не оказаться в подобной ситуации, смотрите фотографии отеля в интернете. Часто посетители выкладывают реальное фото отеля и номера.

Проверяйте мини-бар

Мини-бар — это волшебный сундучок, в котором лежат разные вкусности по сумасшедшим ценам. И чтобы не платить деньги за чужие шалости, проверьте, закрыты ли бутылки в холодильнике. Ведь предыдущий постоялец мог запросто выпить напиток и налить туда воды.

Прежде чем оставлять машину на территории отеля, прочитайте договор

В договоре обычно указано, что отель не несет ответственности за оставленный на его парковке автомобиль.

Как отменить бронь номера в последнюю минуту до заселения и не платить за это штраф

Вместо того чтобы сразу отменять бронирование, попросите перенести ваше заселение на неделю позже, затем позвоните на следующий день и отмените бронь.