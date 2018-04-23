12 распространенных мифов о солнцезащитных кремах, в которые мы продолжаем верить

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Многие из нас относятся к солнцу легкомысленно, и с наступлением сезона пляжи переполнены людьми, которые спешат как следует загореть, уповая на защиту косметических средств с UVA- / UVB-фильтром. Солнцезащитный крем действительно может стать вашим помощником, но лишь в том случае, если вы применяете его правильно.

AdMe.ru в одной статье собрал самые распространенные мифы о солнцезащитных кремах. И их нужно развенчать как можно скорее, ведь ценой таких заблуждений становится здоровье кожи.

1. Чем выше SPF, тем лучше защита

Это утверждение справедливо лишь для средств со значением SPF до 50. Несмотря на то что производители предлагают кремы со степенью защиты от 2 до 100 SPF, фактически дополнительная защита незначительна. Сравните: SPF 50 создает барьер для 98 % лучей, SPF 100 — 99 %. Чаще всего уровень SPF выше 50 — это не более чем маркетинговый ход.

2. Защита нужна только при палящем солнце

Мы часто пренебрегаем солнцезащитными кремами, находясь в тени, и в пасмурные дни. И в этом кроется основная ошибка. Согласно исследованиям Американской академии дерматологии, 80 % ультрафиолетовых лучей способны проникать сквозь облака и воздействовать на нашу кожу.

Похожая ситуация и в тени. Она не гарантирует полной защиты от солнца. Даже находясь под зонтиком, человек получает более 30 % ультрафиолетового излучения. Просто при нахождении в тени можно пользоваться кремом с более низким уровнем SPF.

3. Защита эффективна, пока не истек срок годности крема

Обычно производители ограничивают срок годности солнцезащитных средств 2–3 годами. Однако они остаются пригодными лишь при соблюдении оптимальных условий хранения: в сухом и прохладном месте. Как поступает с кремами большинство из нас? Правильно, мы берем их с собой на пляж и оставляем под палящими лучами солнца, тем самым приближая конец срока годности. А потому все же стоит хранить крем в подходящем месте или купить к сезону новое средство, которое точно вас не подведет.

4. Для смуглой и загорелой кожи можно использовать SPF 10 и меньше

Многие уверены, что в последние дни отпуска можно использовать средства с SPF 10 и меньше, так как кожа уже выработала достаточное количество меланина, а у смуглых от природы людей кожа и вовсе не нуждается в столь высокой степени защиты. Специалисты спешат опровергнуть это заблуждение: смуглая кожа меньше подвержена ожогам, но не защищена от старения и риска меланомы. Поэтому в любом случае стоит применять средства с SPF не ниже 30.

5. Декоративная косметика способна защитить кожу от солнца

Это действительно так, например многие тональные основы с SPF 15–30 защищают кожу лица от палящего солнца. А вот пудра не может защитить от ультрафиолета, даже если на ней указан высокий уровень SPF. Дело в том, что пудра в силу своих свойств не образует на коже плотную пленку и не способна защитить от солнечных лучей.

6. SPF 30 защищает в 2 раза лучше, чем SPF 15

К сожалению, в случае с SPF не действуют правила арифметики. То есть если вы нанесете сначала SPF 10, а затем SPF 30, то не получите в итоге SPF 40. Также показатель SPF 30 не дает защиту ровно в 2 раза больше, чем SPF 15. Здесь речь идет о более широком спектре коротких волн, от которых способен оградить крем.

7. Солнцезащитный крем нужно наносить непосредственно перед загоранием

Большинство из нас совершает эту ошибку: сначала расправляем полотенце, переодеваемся в купальники и лишь затем начинаем намазываться кремом. И это в корне неправильно. Солнцезащитное средство стоит нанести перед выходом из дома. Ведь защита нужна не только на пляже, а уже с первых минут пребывания на солнце.

8. Крем нужно наносить на участки кожи, не прикрытые одеждой

Эта ошибка следует из предыдущего пункта. Дерматологи рекомендуют полностью раздеться перед тем, как наносить солнцезащитные средства. Втирать крем лучше перед зеркалом в полный рост — так вы точно не пропустите те участки, которые обычно не видите: локти, середину спины и икроножные мышцы.

9. Водостойкий крем можно не наносить заново после плавания

Такое свойство как водостойкость является предметом споров среди специалистов. Большинство склоняется к мнению, что крем, на котором написано «водостойкий», способен лишь чуть дольше сохраняться на коже. Поэтому нужно обязательно наносить крем раз в час-полтора и каждый раз после купания.

10. Крем для тела можно наносить и на лицо

И это как раз тот случай, когда реклама права. Разница между солнцезащитными средствами для тела и для лица существенная. Кожа на лице более тонкая и уязвимая. Более того, она всегда находится под воздействием солнечных лучей. Поэтому формулы продуктов для лица адаптированы специально под строение кожи. Для чувствительной кожи, склонной к появлению акне, категорически не подходят спреи и лосьоны для тела. Особенно средства, в составе которых есть спирт, — он сушит и вызывает раздражения.

11. Губы не нуждаются в защите

Пренебрежение защитой губ — еще одно распространенное заблуждение. Кожа губ также нуждается в солнцезащитном фильтре. Для нежной кожи губ существуют специальные SPF-бальзамы. Их, как и все остальные солнцезащитные средства, нужно повторно наносить в течение дня, особенно когда вы пьете и едите, находясь на пляже.

12. Один крем дома и в отпуске

При выборе солнцезащитных средств важно учитывать не только тип кожи, но и вашу геолокацию. Например, в районах, расположенных ближе к экватору, лучи падают под прямым углом, их воздействие особенно опасно и губительно для кожи. А значит, в Африке вам понадобится крем с уровнем SPF, значительно превышающим тот, к которому вы привыкли, находясь дома. Индекс ультрафиолета в конкретной местности можно узнать на специализированных сайтах.

Теперь, когда самые распространенные мифы развенчаны, мы готовы встречать лето во всеоружии. А какие заблуждения о солнцезащитных средствах удивили вас больше всего?