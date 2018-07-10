12 райских мест, в которых можно начать новую жизнь всего с € 500 в кармане

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Если вы когда-нибудь задумывались о переезде в другую страну, чтобы жить в тепле и рядом с морем, то не стоит полагать, что эта привилегия только для миллионеров. Так, в курортном городке Батангас на Филиппинах снимать жилье можно всего за € 40 в месяц, а в индонезийской Джокьякарте вам хватит меньше € 1, чтобы вкусно поесть в недорогом ресторане.

Мы в AdMe.ru посчитали, где можно жить с полным комфортом и ни в чем себе не отказывать всего за € 500 в месяц. Или даже меньше.

12. Картахена, Колумбия

Очаровательный колумбийский городок Картахена (Cartagena) расположен на берегу Карибского моря. Здесь круглый год температура воздуха не опускается ниже 26 °C и есть несколько первоклассных общественных пляжей, самый известный из которых — Белый пляж (Playa Blanca). Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в городе начинается от € 262 в месяц, а вкусно поесть в недорогом ресторане можно всего за € 2,3. Даже если вы будете питаться в ресторане 3 раза в день, то ваш ежемесячный бюджет на еду не превысит € 207.

11. Хойан, Вьетнам

Уютный Хойан (Hoi-An) на побережье Южно-Китайского моря часто называют «вьетнамской Венецией» из-за многочисленных прогулочных и рыболовецких лодок, плавучих ресторанчиков, которые перемещаются по узким каналам города. Среднегодовая температура составляет около 25 °C. Жилье можно снять за € 205 в месяц, а стоимость похода в недорогой ресторан едва превысит € 1.

10. Пуэрто-Вальярта, Мексика

Пуэрто-Вальярта (Puerto Vallarta) омывают волны Тихого океана, а совсем рядом с городом на острове Мариета расположен знаменитый пляж Плайя-де-Амор (Playa de Amor). Температура воздуха здесь обычно не опускается ниже 21 °C. Цены за аренду 1-комнатной квартиры начинаются от € 192 в месяц, а вкусно перекусить в недорогом ресторанчике можно всего за € 3,5.

9. Косумель, Мексика

Косумель (Cozumel) — остров в Карибском море у мексиканского полуострова Юкатан недалеко от Канкуна. Место, известное на весь мир не только своими белоснежными пляжами, но и потрясающими подводными сокровищами. Здесь расположен второй по величине в мире коралловый риф, протяженность которого составляет свыше 700 км. Температура на острове держится на уровне 22−27 °C круглый год. Цена на аренду небольшой квартиры начинается от € 172, а в местных недорогих ресторанах вкусно поесть можно за € 4,5.

8. Сиануквиль, Камбоджа

Сиануквиль (Sihanoukville) — город-провинция в Камбодже на берегах бухты Кампонгсаом. Кроме просторных и чистых пляжей, которые расположены у города, существуют и совсем уединенные места на 22 островах Сиамского залива. Температура воздуха круглый год не опускается ниже 23 °C. 1-комнатную квартиру здесь можно снять на месяц за € 157, а сытно поесть в местном недорогом ресторанчике — всего за € 2,5.

7. Галле, Шри-Ланка

Галле (Galle) — город и порт на юго-западе Шри-Ланки. Здесь влажный тропический климат, а среднегодовая температура составляет 26 °C. Перекусить в местных ресторанчиках можно всего за € 1,2, а ежемесячный платеж за аренду 1-комнатной квартиры начинается от € 148.

6. Гоа, Индия

Гоа (Goa) — штат на юго-западе Индии на полуострове Индостан. Гоа имеет типичный субэкваториальный климат с резко выраженным сухим и влажным сезоном. Температура редко опускается ниже 26 °C днем и 20 °C ночью. Квартиру здесь можно снять всего за € 97 в месяц, а вкусно поесть — за € 2,5.

5. Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Пуэрто-Плата (Puerto Plata) — одна из северных провинций Доминиканской Республики на берегу Атлантического океана. Это идеальное место как для искателей экстремальных приключений, сторонников активного отдыха, так и для любителей пляжной жизни. С ноября по апрель в Пуэрто-Плата «холодный сезон» с комфортной температурой воздуха 25−30 °C. Еду дешевле покупать на местных рынках, хотя поход в недорогой ресторан не сильно ударит по вашему кошельку, например плотно пообедать можно за € 6. Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в городе начинается от € 86 в месяц.

4. Сибу, Малайзия

Сибу (Sibu) — колоритный и небольшой малазийский город на острове Борнео. Здесь проводятся множество интереснейших культурных фестивалей, а также расположен знаменитый ночной рынок. Температура в городе колеблется от 23 до 33 °C круглый год. Перекус в недорогом городском ресторанчике будет стоить чуть больше € 2, а аренда квартиры обойдется всего в € 63 в месяц.

3. Александрия, Египет

Александрия (Alexandria) — древний город в дельте Нила и второй по величине город Египта. Простирается на 32 км вдоль побережья Средиземного моря. Здесь выпадает мало осадков, а температура воздуха колеблется от 13 до 30 °C в зависимости от месяца. Александрия считается одним из самых дешевых городов для жизни в мире. Стоимость аренды квартиры начинается от € 58, а на еду и сопутствующие расходы будет уходить не более € 250 в месяц.

2. Джокьякарта, Индонезия

Джокьякарта (Yogyakarta) — город на острове Ява в Индонезии и бывшая столица государства. Город известен как центр классического яванского изобразительного искусства и культуры, в частности батика, балета, драмы и музыки. В окрестностях располагаются всемирно известные храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан, а до сказочных пляжей на берегу Индийского океана можно доехать всего за 20 минут. Среднегодовая температура в городе составляет 26−27 °C. Аренда 1-комнатной квартиры обойдется всего в € 57 в месяц, а вкусно поесть можно меньше чем за € 1.

1. Батангас, Филиппины

Батангас (Batangas) — город в одноименной провинции Филиппин, расположенный на острове Лусон у берегов Южно-Китайского моря. Здесь преобладает тропический климат с сухой зимой и дождливым летом, температура обычно не опускается ниже 25 °C круглый год. Здесь одна из самых низких стоимостей аренды жилья в мире, учитывая, что это курортный город. Квартиру здесь можно снять всего за € 40 в месяц, а поесть в недорогом ресторане — за € 2,8.

А в какое райское место вы бы хотели переехать больше всего?