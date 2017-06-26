12 райских мест, которые заткнут за пояс даже пляж из рекламы «Баунти»

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Многие из нас, услышав слова «райский отдых», сразу же вспоминают известную рекламу шоколада «Баунти». Между тем в реальности есть множество удивительных мест, которые выглядят даже лучше картинки из телевизора, и найти их можно абсолютно в любой точке нашей планеты. AdMe.ru собрал для вас несколько таких прекрасных пляжей и для удобства отсортировал их по «ценовой» категории.

Олюдениз, Турция

Несмотря на устоявшуюся репутацию центра пакетного отдыха, в Турции есть множество мест, не занятых вездесущими отелями all inclusive. Одно из таких мест — Олюдениз, или Голубая лагуна, расположенная в 15 км от города Фетхие на территории одноименного заповедника. В Олюденизе есть несколько красивых пляжей, один из которых был назван газетой The Sunday Times лучшим пляжем в мире. Как добраться: на автобусе из г. Фетхие.

на автобусе из г. Фетхие. Туристический сезон: с июня по октябрь.

с июня по октябрь. Цены на отели: от $ 20 за ночь.

Нгапали, Мьянма

В отличие от соседнего Таиланда, Мьянма не пользуется столь бешеной популярностью у туристов. Между тем в стране есть курорты с отличными пляжами и приличной инфраструктурой. Один из них — город Нгапали, где, несмотря на наличие 5-звездочных отелей, все еще сохраняется атмосфера и колорит рыбацкой деревушки. Как добраться: автобусом или самолетом из Янгона.

автобусом или самолетом из Янгона. Туристический сезон: с ноября по май.

с ноября по май. Цены на отели: от $ 20 за ночь.

Ко Куд, Таиланд

Ко Куд, расположенный в Сиамском заливе ближе к берегам Камбоджи, был открыт туристами не так давно, поэтому там, в отличие от многих других курортов солнечного Таиланда, еще можно найти спокойствие и уединение. Ближайший к острову аэропорт находится в столице провинции — городе Трат, однако многие в целях экономии предпочитают добираться на Ко Куд прямиком из Бангкока или Паттайи в связке автобус + паром. Туристический сезон: с ноября по май.

с ноября по май. Цены на отели: от $ 25 за ночь.

Златни Рат, о. Брач, Хорватия

Название этого уникального места переводится с хорвартского как «золотой рог». Златни Рат представляет собой песчаный мыс, который на 600 метров уходит в Адриатическое море и регулярно меняет форму под воздействием ветра и волн. Как добраться: паромом от г. Сплит.

паромом от г. Сплит. Туристический сезон: с июня по август.

с июня по август. Цены на отели: от $ 30 за ночь.

Санта-Мария, о. Сал, Кабо-Верде

Санта-Мария — один из главных курортов Кабо-Верде, расположенный на острове Сал. Помимо классического пляжного отдыха здесь можно заняться дайвингом (к чему располагает богатый подводный мир) и виндсерфингом. А еще здесь предлагают европейский сервис по вполне приемлемым ценам. Как добраться: автобусом из города Эшпаргуш, где находится международный аэропорт им. Амилкара Кабрала.

автобусом из города Эшпаргуш, где находится международный аэропорт им. Амилкара Кабрала. Туристический сезон: круглый год.

круглый год. Цены на отели: от $ 35 за ночь.

Исла-Мухерес, Мексика

Исла-Мухерес, или Остров женщин, находится в 30 км к востоку от Мекки всех американских туристов — города Канкуна, добраться от которого можно на пароме. Главный пляж острова — Плайя Норте (Playa Norte). Он полностью соответствует всем представлениям о райском отдыхе на Карибах: здесь есть и белый песок, и бирюзовая вода, и яркое солнце. Бонусом идут китовые акулы, скаты и черепахи, за которыми можно наблюдать прямо у берега. Туристический сезон: круглый год.

круглый год. Цены на отели: от $ 40 за ночь.

Бенагил, Алгарве, Португалия

Пляжи португальского региона Алгарве считаются одними из самых живописных в Европе благодаря причудливым прибрежным скалам всевозможных форм и очертаний. Пляж Бенагил рядом с одноименным поселком интересен еще и тем, что полностью находится внутри пещеры. Как добраться: на автомобиле до поселка Бенагил из Лагуша или Албуфейры, до самого пляжа можно добраться только вплавь или на лодочной экскурсии.

на автомобиле до поселка Бенагил из Лагуша или Албуфейры, до самого пляжа можно добраться только вплавь или на лодочной экскурсии. Туристический сезон: с июня по октябрь.

с июня по октябрь. Цены на отели: от $ 60 за ночь.

Кала Макареллета, о. Менорка, Испания

Пляжи Менорки считаются одними из лучших в Испании, а пляж Кала Макареллета, в свою очередь, известен как один из лучших пляжей Менорки. Все это благодаря бирюзовой воде, нежнейшему белому песку и окружающим живописным скалам. Как добраться: на автомобиле от города Сьютаделла.

на автомобиле от города Сьютаделла. Туристический сезон: с июня по сентябрь.

с июня по сентябрь. Цены на отели: от $ 80 за ночь.

Уайтхэвен-Бич, о. Уитсанди, Австралия

Австралийский пляж Уайтхэвен-Бич, протянувший ни много ни мало на 7 км, известен своими удивительной красоты отливами, потрясающими пейзажами и белоснежным кварцевым песком, который хрустит под ногами при ходьбе. Как добраться: организованным туром из города Эйрли-Бич.

организованным туром из города Эйрли-Бич. Туристический сезон: круглый год.

круглый год. Цены не отели: на острове отелей нет, цены в городе Эйрли-Бич начинаются с $ 40 за ночь.

Ту Суа, о. Уполу, Самоа

Если вы одинаково сильно любите и бассейн, и океан, вам стоит отправиться на остров Уполу, принадлежащий государству Самоа, и искупаться во впадине Ту Суа. Правда, ради этого придется спуститься на 30 метров по шаткой лестнице и отдать $ 15. Но оно определенно того стоит. Туристический сезон: круглый год.

круглый год. Цены на отели: от $ 50 за ночь.

Ханаума-Бэй, о. Оаху, Гавайи

Гавайский пляж Ханаума-Бэй уникален по нескольким причинам. Во-первых, он находится в затопленном кратере вулкана. Во-вторых, благодаря богатой подводной фауне он является идеальным местом для снорклинга и дайвинга. Кстати, для это необязательно быть профи: местные рыбки настолько привыкли к человеку, что совсем его не боятся. Как добраться: на автомобиле от Гонолулу.

на автомобиле от Гонолулу. Туристический сезон: круглый год.

круглый год. Цены на отели: от $ 100 за ночь.

Пинк Сэндс Бич, о. Харбор, Багамы

Название этого удивительного багамского пляжа говорит само за себя. Восторженные туристы, которым хотя бы раз довелось там побывать, единогласно подтверждают: он действительно такого же цвета и красоты, как об этом говорится в рекламных буклетах. Туристический сезон: круглый год.

круглый год. Цены на отели: от $ 230 за ночь.