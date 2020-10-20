12 привычных для нас вещей, которые во многих странах есть только у богатых людей

Считается, что в западных странах жизнь комфортнее и доступно большее количество услуг. Но, оказывается, привычные нам вещи там могут стоить гораздо дороже или вообще быть недосягаемы.

Мы в AdMe.ru нашли то, что в западных странах по карману только богатым, а в России есть почти у всех.

Дачный домик с участком

Для большинства европейцев, кроме жителей северных стран, дачный участок почти роскошь. Плотность населения у наших западных друзей высокая, стоимость земли дорогая. У нас у 42 % городских жителей есть дачный участок. Если же жители ЕС и Великобритании хотят отдохнуть на родных просторах, они выбирают кемпинги — их там расположено более 28 тыс., и больше всего во Франции, Великобритании, Германии и Нидерландах. Стоимость дачи в Центральной Европе высокая, например дача на юге Франции обойдется более чем в ₽ 21 млн.

Отопление зимой

Не во всех домах в Италии и Испании есть центральное отопление. Большая часть природного газа в Европе преобразуется в электричество, и стоимость отопления высокая. Во всех частных домах установлены газовая колонка и терморегулятор, которым можно регулировать температуру в доме самостоятельно. Однако по итальянским законам температуру воздуха с помощью колонки можно поднимать лишь до 21 градуса, поэтому многие используют дополнительные системы отопления, например камины и небольшие печки (это самое распространенное), кондиционеры, полы с подогревом, солнечные батареи. Как правило, у многих людей температура в помещении держится на уровне 19–21 градуса, и они просто теплее одеваются.

Вызов врача на дом

В Финляндии невозможно вызвать на дом врача из городской поликлиники. Приехать может скорая помощь или частный врач, вызов которого будет стоить около € 100. Профессия врача считается очень престижной, и его время ценится дорого. Мы привыкли, что любой может вызвать на дом бесплатно участкового врача.

Специальные коррекционные сады для детей с нарушением зрения

Дети с нарушением зрения в Европе обычно получают дошкольное образование в инклюзивных учреждениях, не имея при этом возможности получать особое медицинское наблюдение, лечение и помощь в выборе очков прямо в детском саду. У нас в стране такие сады бесплатны. В Ирландии ежемесячная плата за детский садик составляет около € 800 за 1 ребенка.

Домашние породистые животные

Породистые собаки стоят здесь дешевле чем, например, в Канаде. Так, йоркширский терьер у нас будет стоить около ₽ 23 тыс., а у североамериканцев — ₽ 166,716 тыс. Многие на Западе берут питомца из приюта, в том числе и по этой причине. Ежемесячные траты на питание и услуги ветеринаров в нашей стране тоже значительно ниже. Средняя цена на чипирование собаки в Москве составляет ₽ 1,1–1,5 тыс., а в Канаде — ₽ 3,5–4,6 тыс.

Возможность находиться в длительном отпуске по уходу за ребенком

У нас отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им возраста 3 лет. Мама получает пособие, размер которого составляет максимум 24 тыс. в месяц, первые 1,5 года жизни ребенка. В Нидерландах матери имеют право на декрет по беременности и родам продолжительностью 4 недели и 10 недель отпуска по уходу за ребенком. Если ребенок рождается позже предполагаемого срока, отсчет начинается после фактических родов, и поэтому общая продолжительность может превышать 16 недель. Когда ребенку исполняется 3 месяца, мама обычно выходит на работу на неполный рабочий день.

Возможность получения бесплатного высшего образования

Поступление в университет на бюджетное отделение предоставляется у нас бесплатно, но стоит очень больших денег в Англии. Около 576,4 тыс. российских студентов учатся на бюджетных отделениях. Британские студенты бакалавриата могут получать гранты и стипендии, которые обычно могут покрыть 15 % стоимости обучения.

Посещение оперы

В нашей стране посещение оперы и балета доступно практически всем. Например, на оперу «Богема» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге билеты стоят от ₽ 750 до 4,2 тыс., а в театре Ла Скала в Милане примерно от ₽ 9 тыс. до 27 тыс.

Возможность нанять репетитора

Стоимость услуг репетитора в Санкт-Петербурге составляет чуть больше € 10 в час, в Берлине — около € 20. У нас репетиторство популярно, и рынок оценивается в ₽ 30 млрд в год.

Детские спортивные секции

Мы привыкли, что школы олимпийского резерва бесплатны для детей и что оплачивается только участие в выездных соревнованиях. Спортивные секции тоже имеют возможность тренировать детей без оплаты. В Канаде стоимость занятий по фигурному катанию может достигать $ 10 тыс. в год.

Услуги салонов красоты

В России услуги салонов красоты гораздо дешевле. Например, стоимость маникюра в Москве составит ₽ 1,85 тыс., а за эти же услуги в Хельсинки придется заплатить около ₽ 6 тыс. Стрижка и окрашивание длинных волос будут стоить у северных соседей более ₽ 14 тыс., а у нас ₽ 5,2 тыс. Услуга повседневного макияжа в Финляндии будет стоить более ₽ 5 тыс., а в Москве ₽ 2 тыс. Наращивание ресниц в Хельсинки стоит ₽ 9,7 тыс., а в Москве ₽ 2,6 тыс.

Услуги стоматолога

Услуги стоматолога стоят у нас значительно дешевле. В Швеции за удаление одного зуба нужно отдать более ₽ 14,22 тыс., а у нас ₽ 4,56 тыс.