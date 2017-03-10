12 привычек, которые помогают китаянкам сохранять молодость

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Китаянки, как, впрочем, и все барышни с Юго-Восточной Азии, закрепили за собой репутацию женщин, знающих секреты молодости и красоты. Действительно, когда начинаешь жить в Китае, попытка определить возраст женщины превращается в какую-то увлекательную игру, в которой ты все равно проиграешь. 20-летние выглядят на 13, 30-летние — на 18, 40-летние... ну, вы догадались.

Чем же поведение китаянок отличаются от нашего, что они делают такого, что позволяет им сохранять красоту и молодость? Поделюсь своими наблюдениями.