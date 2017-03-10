12 привычек, которые помогают китаянкам сохранять молодость
Китаянки, как, впрочем, и все барышни с Юго-Восточной Азии, закрепили за собой репутацию женщин, знающих секреты молодости и красоты. Действительно, когда начинаешь жить в Китае, попытка определить возраст женщины превращается в какую-то увлекательную игру, в которой ты все равно проиграешь. 20-летние выглядят на 13, 30-летние — на 18, 40-летние... ну, вы догадались.
Чем же поведение китаянок отличаются от нашего, что они делают такого, что позволяет им сохранять красоту и молодость? Поделюсь своими наблюдениями.
Даже в зрелом возрасте китаянки не перестают носить яркие цвета и милые вещи.
- Китаянки тратят весьма внушительные суммы на средства по уходу за собой, в месяц сумма может доходить до $ 300, а иногда и больше. Китайская косметика тут не в почете, предпочитают японские или корейские марки. В больших торговых центрах огромный выбор люксовых европейских брендов, которые в Китае стоят гораздо дороже, чем в России. Мужчины к подобным тратам относятся весьма спокойно, если не сказать положительно.
- Поскольку Китай — культура, ориентированная в первую очередь на долгосрочные отношения и брак, а не на секс, то западное понятие «сексуальность» здесь заменено на «красота». Красота определяется в первую очередь чертами лица: большие глаза, высокий нос, маленький рот и, конечно же, светлая кожа. «Белый цвет отменяет три уродства» — гласит китайская пословица, и на какие только ухищрения не идут китаянки, чтобы остаться или стать белокожими. Многочисленные средства для защиты от солнечных лучей, зонтики от солнца, шляпы и радикальные темные пластиковые маски на лицо а-ля сварщик — все это позволяет не только сохранить белый цвет лица, но и защититься от ультрафиолета. Тот факт, что где-то есть люди, которые готовы платить деньги, чтобы загореть, в голове китайских дам просто не укладывается. Еще один способ — отбеливающие средства, а также косметические и тональные кремы.
- Что касается пропорций тела, то и китаянки не чужды международному женскому развлечению «я худею». При этом тут не стыдно признаться, что ты любишь поесть. Вот только с точки зрения китаянок все, что не тощее, то пухлое. К примеру, девушки с пропорциями Шарлиз Терон считались бы в Китае крупными дамами.
- Но быть пухленькой в Китае совсем не беда — это даже мило. Другое дело, если вы назовете китаянку «сильной» — рискуете нажить себе врага. Сначала я не очень понимала, почему мои друзья называли меня пухлявой, когда, к примеру, я выполняла силовые упражнения. На мое возмущенное «ПОЧЕМУ?» мне осторожно сказали: «Ну, мы ж не хотим тебя называть «сильной». Выяснилось, что понятие «полная, пухленькая» — оно женственное и милое, почти комплимент. А сказать женщине, что она сильная, — все равно что назвать ее мужеподобной.
- Китайская девушка должна быть милой, прелестной — то, что мы называем мимими, в английском cute, а в китайском — 可爱, что звучит как «кыай». Такая вечная маленькая девочка-принцесса. В китайском представлении это достигается путем использования большого количества пастельных тонов, особенного розового цвета (в любом возрасте), страз (в любом возрасте) и изображения зверюшек на одежде и аксессуарах (в любом возрасте). С моей точки зрения, квинтэссенцией понятия кыайности являются китайские чехлы для телефонов. Подобное буйство мимимишности носят женщины и в 30, и в 40, и в 50.
- Режим дня — дело святое. Здесь рано встают, рано ложатся и обязательно стараются поспать днем после обеда. Весь Китай завтракает, обедает и ужинает в одно и то же время. Когда договариваются о встречах, то не назначают точного времени, а говорят «после обеда».
- К вопросу о еде. Каждая китаянка знает, какие продукты «полезны для женщин» и в какое время года. Еда, «полезная для женщин», обычно влияет на красоту и фертильность. К примеру, это имбирь, черный кунжут и жожоба. А сахар они предпочитают черный нерафинированный (не коричневый, а именно черный).
- Китаянкам чужда страсть к шоколаду и вообще к сладкому. В качестве перекусов тут предпочитают что-нибудь соленое или острое. В целом они едят очень много овощей, разнообразной зелени, что также способствует стройной фигуре.
- Китаянки обожают делать селфи и постить свои фотографии в китайских социальных сетях. Любая модель китайского телефона имеет встроенный в камеру фильтр, который автоматически корректирует все недостатки, выравнивает цвет кожи, увеличивает и затемняет глаза. И это, кстати, одна из причин, почему азиатские девушки славятся своей привлекательностью.
Все девушки Китая знают: чтобы получилось хорошее селфи, надо держать смартфон чуть сверху и немного наклонить его.
- Верх китаянки стараются закрывать. У девушки может быть сколь угодно короткая юбка или шорты, и в этом не увидят ничего предосудительного, в то время как даже маломальский вырез может посчитаться чем-то из ряда вон выходящим. У каждой уважающей себя девушки есть «ципао» — традиционное китайское платье, полностью закрытое, но соблазнительно обтягивающее фигуру.
Один ресторан в Цзинане придумал игривую штуку: дает скидку 20 %, если расстояние между коленом и нижним краем юбки у красотки составляет хотя бы 8 см. А если она рискнет надеть юбку, которая выше колена на 33 см, то скидка составит целых 90 %.
- Второй страшный враг после солнца с точки зрения китаянок — это холод во всех его проявлениях. Китаянки пьют только горячую воду и в больших количествах. Стараются не принимать душ и не есть мороженое во время месячных. А совсем правильные китайские барышни вообще не едят мороженого. Никогда. По этой же причине (страх впустить холод внутрь) после родов, как мне рассказывали, многие китаянки в течение месяца не принимают душ, а моются лишь водой, настоянной на имбире, ведь он хорошо согревает.
- Ну и, пожалуй, самый интересный обычай китайских женщин — zuo yue zi — 坐月子. Мама новорожденного ребенка в течение месяца после родов практически все время остается в постели. Она никуда не выходит, закутана в самые теплые одежды. О ребенке заботится либо ее мама, либо родственники мужа (мать и сестра), либо нанимается специальный человек. Считается, что во время родов женщина теряет огромное количество энергии. Но если она будет отдыхать в течение месяца, то сможет не только восстановиться, но и излечить заболевания, которыми страдала до родов.
И напоследок: красоте китаянок немало способствует тот факт, что они чувствуют себя привлекательными и женственными. В первую очередь из-за отношения к ним мужчин. Я много где была, но, пожалуй, такого заботливого и даже трепетного отношения мужчин к женщинам, как в Китае, не встречала.
Маша Пипенко специально для AdMe.ru