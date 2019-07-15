Как обманывают туристов в разных странах (Не фотографируйтесь с ростовыми куклами)

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Собираясь в отпуск, люди предвкушают новые впечатления и уделяют больше внимания выбору крема для загара, чем заботе о безопасности ценных вещей. Этим и пользуются мошенники, у которых наготове масса уловок, помогающих им сделать кошельки туристов легче. В статье вы найдете ответы на следующие вопросы: почему в Египте нельзя говорить прохожему, куда вы идете; зачем узнавать у фотографа, из скольких элементов одежды состоит костюм для фотосессии; как не заплатить в итальянских ресторанах больше, чем вы планировали, и др.

AdMe.ru узнал об актуальных способах обмана и надеется, что вы не попадетесь на удочку нечестных людей.

Ростовые куклы

Где можно встретить: Россия, Украина В самых популярных туристических местах ведут охоту ростовые куклы в обликах любимых мультяшных персонажей. «Зверюшки» подходят, как правило, к людям с детьми, просят родителей достать смартфон и сделать пару кадров, после чего начинают требовать деньги за каждое фото. Ведут себя такие мошенники нагло и агрессивно, рассчитывая на то, что человек растеряется и согласится на их условия. Если цена не была озвучена до того, как вам предложили сфотографироваться, то просто уйдите и не поддавайтесь на провокации.

Чеки в магазинах

Где можно встретить: Чехия Приобретая продукты в супермаркете, не поленитесь сверить количество и наименования товаров с тем, что указано в чеке. Когда кассиры понимают, что перед ними турист, они могут пробить лишний товар или более дорогую марку в надежде на вашу невнимательность и незнание языка.

Счет в ресторане

Где можно встретить: Италия, Греция, Чехия Также незнанием языка пользуются итальянцы: в счет могут включить такие услуги, как кондиционер, столовые приборы, салфетки, скатерть и т. д. Если сумма в чеке вызывает подозрение, попросите принести меню и сверьтесь с ним. Торговцы на рынках тоже любят устанавливать «специальные цены» для приезжих, поэтому намного выгоднее закупаться продуктами в магазинах, расположенных подальше от популярных туристических мест. В Праге тоже можно столкнуться со своеобразным сервисом: туристы садятся за столик и видят, что на нем уже стоит корзинка со свежим хлебом или ароматными крендельками, и угощаются ими, думая, что это бесплатно. Однако официанты обязательно подсчитают съеденное, а затем включат в счет. И часто стоимость такого «декора» весьма внушительна. Поэтому чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит сразу уточнить, бесплатна ли еда на столе. Также в Праге могут включить в счет столовые приборы, но об этом обычно предупреждает соответствующая приписка в меню.

Роза

Где можно встретить: Италия На улицах Рима не стоит поддаваться очарованию привлекательного итальянца с розой в руках. Обычно такой мужчина подходит к понравившейся ему девушке, дарит цветок и обнимает. Пока жертва пребывает в смущении, новый «поклонник» незаметно проверяет содержимое карманов туристки и снимает с нее украшения. Также с розами можно встретить и цыганок, но схема у них иная: женщина вручает прохожему цветок или кладет к нему сумку, а затем начинает требовать деньги. Если жертва отказывается от цветка, цыганка начинает выставлять человека в неприглядном свете: жадный, бедный и т. д. В таком случае лучше сделать вид, что вы не понимаете, на каком языке она говорит (а чаще всего на английском), отдать розу и уйти.

Браслеты дружбы

Где можно встретить: Греция, Испания, Франция, Италия Часто на эту уловку попадаются впечатлительные люди: мошенники довольно легко выделяют их из толпы по восхищенным глазам и слегка приоткрытому рту. Именно к ним подходит незнакомец и без спроса надевает браслет на руку жертвы, а затем просит за него заплатить. И в этой ситуации лучше всего сделать вид, что вы не понимаете, что от вас хотят, и тут же уйти. Также браслет дружбы на вашу руку могут надеть дети. И они просят очень скромную цену за него, однако не спешите расслабляться: это делается для того, чтобы узнать, где вы прячете бумажник.

Танцующие мультяшки

Где можно встретить: Италия, Польша, Румыния, Испания На пешеходных улицах этих стран можно заметить человека с магнитофоном, а рядом с ним — бумажных мультяшек, которые задорно танцуют под музыку. Продают таких персонажей примерно по 2 евро, и продавец утверждает, что эти магнитные фигурки работают от волн из динамика. На самом же деле за эти деньги вы покупаете обычный кусочек картонки: у каждой фигурки есть крючок, к нему крепится леска, с помощью которой мошенник и управляет мультяшкой.

Национальная одежда

Где можно встретить: Россия Фотограф может предложить примерить национальный костюм и сделать пару кадров в образе. Цену называют довольно низкую, например 200 рублей. Подвох в том, что вас не предупреждают о главном: цена указана не за весь костюм, а за один элемент одежды.

Местная валюта

Где можно встретить: Египет, Чехия, Италия Перед поездкой очень важно узнать, как выглядит местная валюта: какой номинал купюр существует, какие денежные знаки разрешены на территории данной страны, а какие вышли из обращения. Например, в Италии вместо евроцентов могут дать сдачу лирами, которые были в обращении до введения евро в 2002 году. А в Чехии вместо чешских крон могут выдать болгарские левы. Также местные стараются не уточнять, в какой валюте указана стоимость товара на ценнике, поэтому очень часто доверчивым туристам продают вещи, которые стоят 10 лир (110 рублей), за 10 долларов (630 рублей). Возьмите за правило всегда уточнять у продавца, в какой валюте указана цена.

Просьба поставить подпись

Где можно встретить: Италия, Испания, Чехия Если вы увидите на улице стол, на котором разложены бумаги с ручками, то не спешите интересоваться, что за акция здесь проходит. Мошенники зазывают туристов под разными предлогами и просят поставить подпись. После того как жертва это сделает, с нее потребуют деньги за использование ручки, бумаги или попросят внести обязательное пожертвование. Аргументируют это тем, что данное условие указано ниже под подписью — мелким шрифтом и на местном языке.

Поиск багажа

Где можно встретить: Бали Если вы не нашли свой багаж на ленте, то будьте уверены, что очень скоро перед вами появятся несколько человек в форме, которые предложат свою помощь. Ваши вещи обязательно найдут, но потребуют за их розыск определенное вознаграждение. Обычно просят около 10 долларов (каждому участнику данной операции).

Помощники

Где можно встретить: Италия, Испания, Египет, Бали Если человек хочет оказать вам даже самую незначительную услугу, не стесняйтесь спросить, сколько это будет стоить. Например, в аэропорту вы можете заметить, как кто-то взял ваш багаж и несет его к такси. Так вот, будьте уверены: за это потребуют денег. Также могут предложить сфотографировать вас на вашу же технику, но плату все равно потребуют. Помните также о том, что не стоит доверять свои вещи никому, тем более если вы чувствуете, что человек сильнее или быстрее вас: велика вероятность остаться в итоге с пустыми руками. В Египте очень распространена практика, когда с туриста требуют плату за услугу, о которой он не просил. Например, на улице к вам может подойти прохожий и поинтересоваться, куда вы направляетесь. Если вы назовете место, то незнакомец составит вам компанию, а по прибытии попросит вознаграждение за услуги проводника. Именно по этой причине не стоит в Египте спрашивать у прохожих о местонахождении какого-либо заведения. Желающих помочь найдется очень много, а вот хватит ли у вас денег, чтобы с ними расплатиться?

Покупка квартиры

Где можно встретить: Египет Дружелюбный незнакомец интересуется у туриста, понравился ли ему отдых и хочет ли он приехать сюда еще раз. Если дать положительный ответ, то вам начнут расписывать все прелести приобретения квартиры в курортной зоне, и тут «случайно» выяснится, что у вашего нового знакомого как раз есть риелтор, который может предложить прекрасный вариант. Цена квартиры — всего 5–7 тысяч долларов, вот только, чтобы ее никто не купил раньше вас, необходимо внести совсем скромный залог в размере 200 долларов. Как вы уже успели догадаться, после того как 200 долларов попадут в руки собеседнику, больше вы его никогда не увидите.

А вы попадались на уловки мошенников? Поделитесь своим опытом в комментариях — так вы сможете уберечь многих людей от неприятностей.