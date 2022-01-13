12 особенностей ЮАР, которые днем с огнем ни в какой другой стране не сыщешь

Если спросить случайного прохожего, с чем у него ассоциируется Африка, то в ответ можно получить набор клише: жара, бананы, дреды. А между тем страна эта очень интересная. Взять хотя бы ее южную часть: вместо похода к стилисту там покупают очередной парик, резиновые сапоги с легкостью заменяют пакетами и в лепешку разбиваются, чтобы наладить отношения со свекровью.

Мы в AdMe.ru с помощью пользователей интернета перенеслись в Южную Африку и с любопытством посмотрели, как живут люди в стране почти вечного лета.

Здесь едят печенье, макая его в кофе

В ЮАР везде продаются домашние сухарики, похожие на печенье. Южноафриканцы его очень любят и едят, макая в кофе. Они считают, что те, кто делает по-другому, многое упускают.

Местные всегда спят под теплым одеялом

Даже летом местные жители предпочитают спать с закрытыми окнами и под пуховыми одеялами, несмотря на то, что температура воздуха в среднем держится на отметке +25 °C.

Жители ЮАР используют раздельные краны для воды

Смесители для воды были изобретены почти 150 лет назад. Но в Южной Африке людям, желающим вымыть руки, по-прежнему приходится выбирать: заморозить их или ошпарить. Все потому, что здесь далеко не во всех туалетных комнатах установлены смесители.

Почти все женщины в ЮАР носят парики

Излюбленный ход местных красавиц — использование париков. Производители накладных волос считают, что этот аксессуар есть у каждой девушки в Южной Африке. А в интернете бытует мнение, что для того, чтобы выглядеть привлекательно, достаточно надеть парик. Южноафриканские дамы знают толк в красоте, поэтому хороший парик практически невозможно отличить от настоящей прически.

Свекровь может дать невестке новое имя

По словам тех, кто когда-нибудь жил в Южной Африке, свекрови там обладают огромной властью. Например, новоиспеченную невестку свекровь может переименовать как угодно. Если матери не нравится избранница сына, она может дать ей грубое имя, с которым той будет стыдно выходить из дома.

Ради моды южноафриканцы готовы лишиться зубов

Южноафриканцы часто удаляют передние зубы. Причем этой процедуре подвергают и детей. Как ни странно, это делают не из каких-то гигиенических соображений, а отдавая дань региональной моде.

Здесь платят за помощь на парковках

Везде, где можно оставить машину, есть «автомобильные охранники». Ожидается, что водитель заплатит им чаевые за помощь в выезде с парковки. На деле, как пишут пользователи интернета, эти люди обладают просто сверхъестественной способностью стоять непосредственно в «слепом пятне» и неистово махать руками.

Местные могут разгуливать по городу в тапках или босиком

Люди здесь особо не заморачиваются насчет своего внешнего вида. Как отмечают пользователи интернета, местные вполне могут прогуливаться по городу босиком или в тапочках. А самая приличная одежда обычно надевается для посещения официальных мероприятий.

Всегда и везде люди занимаются спортом

Если вы видите людей, которые вышли на пробежку или едут на велосипеде, даже если на улице +40 °C, значит, вы в столице ЮАР — Кейптауне.

День южноафриканцев начинается очень рано

Многие южноафриканцы приходят на работу в 6–7 утра, а уже в 4 часа дня уходят домой. Одна из причин — пробки. В Кейптауне кипит деловая жизнь, и все движутся из центра на окраины по трем шоссе. И если не знаешь, в какие часы лучше выезжать, можно серьезно застрять.

Здесь забавно называют светофоры

Светофоры в Южной Африке все называют роботами. Многие находят это странным, но никто не может объяснить, почему за ними закрепилось именно это наименование.

Местные жители носят пакеты вместо сапог

Многие жители ЮАР жалуются, что в зимний период (с июня по октябрь) страна подвергается нашествию бесконечной серии холодных фронтов. Правда, южноафриканцы, видимо, не подозревают о существовании резиновых сапог: во время выпадения осадков они надевают на ноги мешки из супермаркета и ходят в них по лужам.