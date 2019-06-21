12 особенностей немецкого менталитета, к которым я не могла привыкнуть в Германии

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Германия — страна, вокруг которой много стереотипов, шуток и легенд. Немцы ассоциируются у других народов с серьезностью, Октоберфестом, колбасками и пивом. Они разделяют мусор, сдают бутылки и закрывают все магазины по воскресеньям. То, что для них рутина, для нас — причуда их народа. Но узнать по-настоящему особенности немецкого быта и необычные привычки можно, только окунувшись в их среду обитания и пообщавшись с жителями лично.

Автор AdMe.ru побывала в Германии, удивилась, вдохновилась, расспросила местных жителей и готова поделиться с вами самыми интересными привычками немцев, которые не перестают ее удивлять.

1. Моют пакеты и мусор

Нормальное явление — увидеть, как немец моет тару после мяса, стаканчик из-под йогурта или стирает пакет и вешает его на сушку. Они это делают по двум причинам. Первая — в целях экономии. Полиэтиленовый пакет в Германии можно купить только в дешевых супермаркетах, вроде Aldi или Lidl, и то за 15–60 центов. А в дорогих магазинах, таких как Rewe, предлагают только бумажные из переработанной бумаги. Вторая причина, по которой немцы моют мусор, — чтобы удалить остатки пищи и сдать его на переработку. «Грязный» мусор для вторсырья не принимают.

2. Ходят в кафе с собаками

Собаки в Германии занимают 2-е место по популярности среди домашних питомцев. Рестораны, кофейни, парикмахерские и парки отдыха разрешают посетителям свободно проводить время на территории общественных мест с любимцами. В кафе официант угостит пса водой в миске и разрешит ему даже занять место рядом с вами. С недавних пор больницы разрешили приводить животных к больным хозяевам-пациентам, чтобы скрасить их одиночество и способствовать выздоровлению. Некоторые частные детские сады устраивают для детей дни с собаками по согласованию с родителями. Так что, гуляя в Германии, не удивляйтесь при виде собаки, сидящей на стуле в кофейне.

3. Батареи работают как утюг

В Германии батареи работают по принципу утюга: нагрелись до нужной температуры и выключаются. Немцы в любой сезон могут выставить комфортный для них градус для помещения. Но, так как стоимость отопления очень высокая, приходится довольствоваться +17 и холодным полом. Как говорят немцы, лучше надеть теплый свитер и тапочки, чем переплачивать за счета. Ну и с точки зрения сохранения молодости это отличный подход к выбору температуры жилища. Есть одна мелочь, на которую попадаются многие недавно переехавшие: если включаешь батарею — обязательно закрой окна, иначе — деньги на ветер. Многие жители Германии переходят на естественные энергоресурсы, например используют солнечные батареи.

4. Фудшеринг в ресторанах

В Германии очень популярен фудшеринг (от англ. foodsharing — «делиться едой»), но, в отличие от других стран, едой делятся не только люди между собой, но и организации: пекарни, супермаркеты, рестораны. Обычно в ресторанах это происходит так: еда, оставшаяся после завтраков — сырные нарезки, булочки, фрукты, блинчики, — отдается желающим, которые забронировали ее через сайт или приложение. В среднем блюдо стоит € 3. Пекарни ежедневно отдают фудсейверам (от англ. foodsaver — «спасатель еды») около 50 кг хлеба в день, так как следят за свежестью выпечки и не выкладывают вчерашний хлеб. Как утверждают разработчики приложения по фудшерингу ResQ Club, благодаря движению спасается около 100 тыс. блюд в год. В итоге и добро сделал, и вкусный ужин с 70%-ной скидкой себе устроил.

5. Разделяют ножи

У немцев есть особая любовь к правильной и функциональной сервировке стола. Они не станут резать все подряд одним ножом. Для каждого случая будет отдельный нож : хлебный — для мучного, столовый — для масла, стейковый -для мяса и обычный кухонный — для остального. К тому же Германия славится своим сталелитейным производством, поэтому ножи там отменного качества. По началу у приезжих глаза разбегаются от такого разнообразия, но потом, когда привыкают, не могут уже представить, что резать хлеб придется обычным столовым ножом.

6. Едят хлеб на ужин

Если для многих есть хлеб всухомятку — что-то странное, то у немцев есть даже такой отдельный прием пищи, который называется «Abendbrot» — «вечерний хлеб».

Но это не обычные бутерброды, а нарезка из разных сортов хлеба: темного, ржаного, картофельного, цельнозернового, с семечками, орехами или кукурузой. В дорогих ресторанах Германии гостей угощают шикарными завтраками с 5 видами булочек и различными топингами, которые можно на те намазать и положить. А в булочных такой огромный выбор хлеба на любой вкус, что глаза разбегаются.

7. Делят картофель на 3 вида

Оказывается, картофель в Германии разделяется не только по цвету, но еще и по содержанию в нем крахмала и тому, как овощ разваривается при варке. В немецком супермаркете вы встретите 3 разновидности картошки, которую нужно подбирать исходя из того, какое блюдо вы собираетесь готовить. Mehligkochend — мягкая картошка с высоким содержанием крахмала. Быстро варится и отлично подходит для пюре и рагу.

Festkochend — плотный вид с низким содержанием крахмала. Варится дольше и хорошо держит форму. Подходит для блюд, где важна форма картофеля: салаты, картофель фри, картофель на гриле.

Vorwirgend festkochend — средний картофель по всем параметрам, который отлично себя проявит в супе или в качестве отварного гарнира.

8. Разбавляют сок и вино

Немцы считают, что вода — панацея от всех болезней и следует пить ее как можно больше. А вот сок в чистом виде, наоборот, вреден. По их мнению, намного лучше разбавить его минералкой, добавить лед и получить новый напиток под названием «шорле». Шорле подают как в готовом виде, в бутылках, так и в ресторанах при просьбе разбавить. Помимо сока освежающий напиток делают из белого или красного вина. Достаточно добавить в него газированной воды 1 к 1 — и охлаждающий лимонад для знойного летнего вечера готов.

9. Не пылесосят и не забивают гвозди в воскресенье

В воскресенье немцы предпочитают оставить шумные мирские заботы и посвятить день духовным делам. Если вы решите постричь газон, забить гвоздь или пропылесосить квартиру, то, скорее всего, вы нарветесь на замечания от соседей. И неважно, что у работающего человека воскресенье — единственный день, когда можно заняться обустройством дома. А в будние дни установлены определенные часы, когда нельзя шуметь: с 22 до 7 (ночное время) и с 13 до 15 (дневное время). Конечно, подход разумный, но приходится привыкать к строгому распорядку и планировать домашние работы заранее.

10. На кнопке домофона и почтовых ящиках пишут фамилии

Немцы против анонимности. Намного удобнее, если ты знаешь, кто живет с тобой по соседству. Таблички с фамилией жильцов присутствуют на кнопке домофона, почтовом ящике, дверях и иногда даже на кнопке в лифте. Хуже всего в этой истории почтальону, которому приходится читать каждую фамилию и искать нужного получателя. В Германии считается уважительным обращаться по фамилии. Даже если вам позвонят из какой-либо организации, вас назовут по фамилии, не иначе. Так же и вы, если решите звонить, то нужно будет сразу представиться, а не говорить просто «алло».

11. Не пользуются мочалками

Мочалка для немцев — непонятная штуковина, которая, по их мнению, является переносчиком бактерий. Местные жители привыкли намыливать себе руку и проводить ей гигиенические процедуры. Недавно переехавшие в Германию делятся историями, как в душевой спортивного центра к ним подходил немец и спрашивал «Что это?!» — указывая на мочалку, и даже просил потрогать ее пальцем. Найти в Германии мочалку тоже целая проблема. Судя по отзывам, продают ее только в крупном магазине хозтоваров «DM» и плохого качества: по отзывам, «очень мягкие, изнашиваются через неделю».

12. Едят сырой фарш

Блюдо из сырого фарша со специями и луком в Германии называют «mett». В основном «лакомство» делают из свинины, иногда пополам с говядиной. Подают намазанным на хлеб или в виде ежика с иголками из лука или соленых палочек. Можно считать это разновидностью татарского бифштекса, но отличие в том, что в steak tartare — говяжий фарш. По легенде, в Германии этот вид трапезы получил популярность благодаря берлинцу, который придумал его 100 лет назад.