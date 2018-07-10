12 опасных дорог на нашей планете, от одного взгляда на которые захватывает дух

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Живописные пейзажи за окном скрасят любое путешествие. Однако некоторые трассы не только поражают воображение, но и таят в себе настоящую опасность. К примеру, выехав на дороги из нашей подборки, вы можете оказаться на краю пропасти или уйти под воду вместе с автомобилем.

AdMe.ru рассказывает о самых извилистых и крутых магистралях, поездка по которым превращается в настоящее испытание на прочность духа.

1. Дорога вдоль озера Тун, Швейцария

Полоска дороги тянется вдоль крутой скалистой горы. И по этой тонкой ниточке вам нужно будет проехать, преодолевая уклоны, повороты, арки и тоннели. Зато глазам путешественников открываются превосходные виды. Безмятежное на вид озеро хранит свои тайны. После Второй мировой войны власти решили захоронить здесь неиспользованные боеприпасы. На дне Тун их, по самым скромным подсчетам, не менее 3 тонн.

2. Дорога через перевал Зоджи-Ла, Индия

Горный перевал между городами Ладакх и Кашмир расположен на высоте более 3,5 тыс. м над уровнем моря. Дорога здесь настолько узкая, что представить, как разъезжаются встречные машины, довольно сложно. Однако встретить там можно не только автомобили: перевал используется для перегона скота, поэтому тем «счастливчикам», которые попали в живую пробку, приходится ждать, пока пройдет стадо овец или коз.

3. Шоссе Хана, Гавайи

Узкая трасса соединяет почти 60 мостов гавайского острова Мауи и опоясывает его вокруг. Бесчисленные горные ручьи и тропические дожди местами размывают дорогу, а ветра приводят к обвалам. Рискнувшие прокатиться по шоссе путешественники сталкиваются с бесчисленными поворотами, но зато любуются бамбуковыми лесами, водопадами и другими красотами тропического рая. Счастливчики, отправившиеся на остров, также могут повстречаться с китами, которые приплывают сюда на зимовку с Аляски. «Ловить» их нужно с ноября по май.

4. Туннель Гуолян, Китай

Туннель и «окошки» в скалах вручную прорубили жители близлежащей деревни в 70-е годы прошлого века. Несмотря на кромешную тьму внутри туннеля, он является самым безопасным местом трассы, защищая автомобилистов от падения с отвесной скалы. А вот при прохождении других участков этой дороги, чья средняя ширина составляет всего 4 м, вам потребуется максимальная сосредоточенность. Недаром название трассы можно перевести как «дорога, не прощающая ошибок».

5. Пассаж дю Гуа, Франция

Раньше попасть с большой земли на остров Нуармутье можно было исключительно вплавь. Потом пролив обнажил узкую полоску дна, по которой и проложили дорогу. Однако работает она всего несколько часов в день: во время прилива трасса уходит под воду. Но порой вода наступает и в разрешенные для проезда часы, и тогда успеть преодолеть путь до суши просто невозможно. Для незадачливых путешественников вдоль трассы построили несколько спасательных башен. А вот с автомобилем придется попрощаться: его попросту смоет в пролив.

6. Дорога через ущелье Тароко, Tайвань

Привычные для этих мест тайфуны и проливные дожди размывают дорогу, пролегающую через ущелье, и провоцируют оползни. Проблем добавляют горные реки и водопады. Большое количество осадков вызывает наводнения, а сейсмическая активность усугубляет положение дел.

7. Дороги штата Химачал-Прадеш, Индия

Пока вы пробираетесь вверх по крутому серпантину, климатические пояса сменяют друг друга, и вашему взору предстает вся красота северо-западной части Гималаев, воспетая Редьярдом Киплингом. Кульминационной точкой пути становится перевал Ротанг Ла с его величественными ледниками. Большую часть года перевал закрыт для движения из-за снежных завалов. Однако те счастливчики, что преодолеют путь, будут вознаграждены знакомством с населением долины Спити — тибетцами, сохранившими свою аутентичную культуру.

8. Пасо-де-лос-Караколес, Чили / Аргентина

Отсутствие каких-либо ограждений даже на крутых поворотах превращает прохождение этой трассы в испытание как для водителя, так и для пассажиров. Воистину, настоящий змеиный путь, как и переводится название этой дороги с испанского. Большую часть года асфальт скрывается под снегом, поэтому на летней резине здесь нечего делать в любой сезон. Тем не менее по пути вы всегда встретите грузовые автомобили и даже 2-этажные туристические автобусы.

9. Атлантическая дорога, Норвегия

Причудливая форма трассы, повторяющая изгибы волн, ежегодно привлекает сотни тысяч путешественников. Поэтому Атлантическую дорогу признали одной из главных достопримечательностей Норвегии и объектом культурного наследия. В ходе поездки по этой дороге вы сможете в полной мере насладиться красотой Атлантики, однако терять бдительность не стоит: во время прилива волна может окутать автомобиль и даже снести его в сторону.

10. Коль де ла Бонет, Франция

Коль де ла Бонет является высочайшим горным перевалом французских Альп. Изобилующий резкими и непредсказуемыми поворотами серпантин, ведущий к самой вершине, станет настоящим испытанием для нервной системы водителя. А вот велосипедистам эта дорога пришлась по вкусу — гонка «Тур де Франс» проводилась здесь 4 раза.

11. Дорога на гору Тяньмэнь, Китай

На 10 километров этой дороги приходится 99 поворотов, и почти все на 360°! Разница высот в начале и конце серпантина составляет 1 км, однако преодолеть его стоит ради того, чтобы прикоснуться к небу, ведь именно на вершине горы находятся знаменитые «Ворота в небеса». Эта необычная пещера образовалась из-за обрушения части скалы.

12. Дорога через перевал Сен-Готард, Швейцария

Легендарный перевал, по которому вел свое войско полководец Александр Суворов, и в наше время представляет опасность для путешественников. Многие участки трассы не огорожены, поэтому от падения с отвесной скалы вас отделяет одно неверное движение.

Бонус: дорога, которая кажется более опасной, чем есть на самом деле

Большой угол наклона моста Эшима Охаси создает арку, под которой проходят крупные суда. Кажется, что водителям, забирающимся на мост, стоит забыть о педали тормоза. Однако крутизна этого моста сильно преувеличена. Эшима Охаси прославился благодаря рекламе. В ролике мост специально снят с такого ракурса, чтобы зрителю казалось, будто угол наклона стремится к 90°. На самом деле уклон с одной стороны моста составляет чуть больше 6°, с другой — немногим больше 5°. Так что справиться с въездом на мост под силу любому авто.