12 нюансов жизни в Доминикане, узнав о которых хочешь челюсть аккуратно поддержать

Доминиканская Республика — это небольшое государство, расположенное в Карибском бассейне. Нам порой кажется, что люди здесь только и делают, что наслаждаются бесконечным летом, купаются в море, валяются на пляже и уплетают экзотические фрукты. Но жизнь на этом острове выглядит не совсем так, как представляется нам. И некоторые бытовые моменты могут ввести в ступор неподготовленного человека.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили разные сведения из интернета и выяснили, какие аспекты из жизни в Доминикане сложно понять приезжим.

Приезжим приходится привыкать к холодному душу

Далеко не во всех домах в Доминиканской Республике есть доступ к горячей водопроводной воде. Местные жители или греют воду на плите, чтобы помыться при комфортной температуре, или просто плещутся под холодными струями. Для многих приезжих это становится настоящим сюрпризом. При желании всегда можно установить водонагреватель, работающий на газу, электричестве или солнечной энергии. Правда, у некоторых систем есть свои минусы и приходится мириться не с ледяной водой, а с чересчур горячей.

Женщины здесь часто посещают салоны красоты

Настоящая доминиканка может отказать себе во многом, но только не в уходе за собственной внешностью. Барышни порой готовы тратить определенную часть собственного дохода, каким бы он ни был, на различные косметические процедуры. Индустрия красоты в стране занимает 2-е место по количеству предприятий, уступая первенство только магазинам. Женщины стараются не появляться на людях без соответствующего макияжа и маникюра. И часто отправляются в салон красоты, чтобы вымыть голову и сделать подходящую укладку.

Кудрявые волосы еще недавно считались чем-то неприличным

Доминиканки очень серьезно относятся к собственной прическе. Существует даже выражение, что именно волосы «несут женщину». Если прическа поддерживается в порядке, то и все остальное в жизни будет хорошо. До недавнего времени здесь считалось неприличным появиться с кудряшками на голове. Поэтому женщины тратили немало усилий, для того чтобы выпрямить свои локоны. Сейчас ситуация меняется и популярность обретают естественные цвета и натуральные кудри.

К внешнему виду и одежде в Доминикане предъявляют строгие требования

Одежда играет большую роль как для женщин, так и для мужчин. Выйти из дома в короткой юбке, шортах или шлепках считается верхом неприличия. Доминиканцы стараются покупать исключительно качественные детали туалета. А если они принадлежат к известным маркам, это будет и вовсе замечательно. На работу принято одеваться в несколько консервативном стиле.

Секреты красоты перенимают от мам и бабушек

Большинство рецептов домашних средств доминиканки узнают от старшего поколения. Обычно в роли хранителей секретов выступают бабушки. Утром и вечером для умывания в некоторых семьях используют рисовую воду, которая остается после промывки зерен. Другой популярный рецепт призван помочь росту и укреплению ногтей. В прозрачный лак добавляют порубленный чеснок, после чего жидкости дают настоятся примерно 7 дней. Это средство можно наносить на ногтевые пластины несколько раз в неделю.

Свист и громкие комплименты со стороны незнакомцев — нормальная вещь

Любая барышня на улицах Доминиканы иногда сталкивается с повышенным вниманием со стороны мужчин. Увидев привлекательную даму, мужчины считают своим долгом громко оповестить ее об этом. Причем обычно на повышенных тонах, так как здесь просто принято кричать. Если девушка реагирует на призыв, комплименты сыпятся как из рога изобилия. Это не считается чем-то неприличным или обидным. Более того, доминиканки часто чувствуют себя непривлекательными за границей, тоскуя по хвалебным выкрикам. Многие приезжие девушки ощущают себя не в своей тарелке, оказываясь предметом столь пристального внимания. Самый простой способ избавиться от комплиментов со стороны чужаков — это одеться во что-то непритязательное и простое.

Родители любят давать детям странные имена

Доминиканцы стараются подобрать для своих чад необычные имена. И государственные органы не имеют права отказать родителям при регистрации, как бы странно ни звучал придуманный вариант. Поэтому здесь легко можно познакомиться с Дорогим Ананасом, Гамлетом, Маздой Альтаграсией или Мицубиси. Некоторым подросшим малышам не нравится, как звучит их имя, и тогда они без проблем берут другое.

Опускать глаза при встрече считается неприличным

Доминиканцы обычно общительны и дружелюбны. Личные вопросы иногда задают даже при первой встрече. Поэтому не стоит удивляться, если незнакомый человек поинтересуется брачным статусом или количеством детей. Во время разговора люди стоят достаточно близко к друг другу и в процессе общения могут прикасаться к собеседнику и живо жестикулировать. Отодвигаться от говорящего человека, даже если кажется, что он нарушает личное пространство, нельзя. Это могут воспринять как оскорбление. То же самое касается и взглядов. Если визави часто отводит взор — значит, он не заинтересован в общении или демонстрирует дурные манеры. Так что во время разговора стоит все время смотреть в глаза.

Воспитанием детей часто занимаются бабушки

В Доминиканской Республике пары в основном предпочитают просто жить вместе, не связывая себя брачными узами. Если отношения перестают устраивать одну из сторон, они расстаются. В этом случае детей делят между родителями. Мальчики отправляются к отцу, а девочки — к матери. Родитель же, в свою очередь, может переложить заботы о воспитании чада на бабушек. Поэтому некоторые малыши вырастают, почти не встречаясь с матерями. К рождению детей относятся очень ответственно. После появления малыша на свет мама должна 41 день заботиться о себе во избежание всевозможных рисков. Это включает в себя отказ от банных процедур, исключение из меню свинины и яиц. А чтобы избежать пагубного воздействия сквозняков, женщины носят теплые носки и вставляют кусочки ваты в уши.

Тут никто никуда не торопится

На острове не принято спешить или стараться каким-то образом ускорить процессы. Никакие крики, уговоры или внушения не приведут к желаемому результату, и торопиться люди не будут. Некоторые избранные товарищи умудряются достаточно быстро справляться с возложенными на них задачами. Другие же постоянно обещают сделать необходимую вещь «с утра», что на самом деле означает весьма неопределенный отрезок времени, начинающийся с завтрашнего дня и заканчивающийся где-то в необозримом будущем. Зато все знают, кто, что и где делает. Если человек вдруг споткнется, об этом будут знать все окрестные городишки буквально в течение получаса.

Вместо привычных автобусов и маршруток люди передвигаются на общественных легковушках

Один из самый популярных видов общественного транспорта в Доминиканской Республике — это сarro publicos, или общественные автомобили. В чем-то они напоминают такси. На крыше машины находится значок, а на лобовом стекле можно увидеть номер. Легковушки ездят по установленному маршруту и могут останавливаться где угодно на своем пути. Обычно водитель бибикает, завидев стоящего пешехода, чтобы предложить свои услуги. На заднем сиденье может уместиться до 6 пассажиров, а на переднем, рядом с водителем, еще 2. Поэтому стоит заранее приготовиться к некоторой тесноте и гаму, прежде чем ловить «карро публикос».

К чаевым здесь относятся очень серьезно

К чаевым здесь относятся исключительно положительно. Даже оказывая небольшую услугу, например, помогая заблудившемуся туристу или относя пакеты с покупками до машины, человек может попросить о небольшом денежном вознаграждении. Обычно доминиканец скажет об этом заранее, упомянув слово «propina» («чаевые» на испанском). На этот случай лучше всегда держать в кармане мелочь. Если платить чаевые не хочется, стоит вежливо и с улыбкой отклонить предложение.