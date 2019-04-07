12 неожиданных вещей, которые ищут туристы в России

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Не все иностранцы приезжают в Россию для того, чтобы сходить в «Эрмитаж», погулять на Красной площади, попробовать борщ и купить матрешку. Некоторые туристы ищут весьма нестандартные вещи.

AdMe.ru изучил истории российских гидов, а также статьи западных туристических сайтов об отдыхе в нашей стране. На их основе мы составили список самых странных пожеланий иностранцев в России.

1. Попробовать докторскую колбасу

Докторская колбаса создавалась в качестве диетического продукта для пострадавших от голода во время Гражданской войны. И иностранцы, которые интересуются советской историей, стремятся попробовать этот легендарный, хотя и не самый популярный продукт.

2. Побывать на советской даче

Для нас это обыденность, а для иностранцев — музей советской истории.

3. Покататься на троллейбусе

В западных странах большинство троллейбусных маршрутов было закрыто еще в середине прошлого века. Поэтому для молодых иностранцев этот вид траспорта — диковинка.

4. Посмотреть на хрущевки

Некоторые туристы действительно едут на окраины Москвы, Санкт-Петербурга или даже меньших городов, чтобы посмотреть на этот сомнительный памятник советской архитектуры.

5. Пострелять из автомата Калашникова

«Где я могу пострелять из АК-47 в Питере? Привет! Я еду в Санкт-Петербург и хотел бы пострелять из легендарного автомата Калашникова. Реально ли это сделать в Санкт-Петербурге? Желательно, чтобы был англоговорящий инструктор, и еще было бы здорово сфотографироваться с оружием. Я не говорю по-русски и буду благодарен любой помощи».

6. Съездить в Якутию зимой

Столица Республики Саха, Якутск, является самым холодным крупным городом в мире. Температура зимой здесь часто опускается ниже 40 °С. А Верхоянск и Оймякон, тоже находящиеся в Якутии, соревнуются за звание самых холодных населенных пунктов на планете. В них в разное время температура составляла −67,8 °С. Где как не здесь можно узнать, что такое настоящая суровая русская зима.

7. Купить духи «Красная Москва»

Такой сувенир пользуется популярностью среди пожилых туристов из центральноевропейских стран: Чехии, Польши, Венгрии, Румынии. Аромат этих духов напоминает им времена их социалистической молодости.

8. Увидеть посольство Калифорнии в Москве

В 2017 году в Москве открылось первое и пока единственное посольство независимой Республики Калифорния. Такого государства на карте нет, но за его появление активно борются сторонники движения Yes California во главе с Луисом Маринелли.

9. Посетить Биробиджан

Биробиджан — столица Еврейской автономной области. Этот регион — единственная в мире еврейская автономия, появившаяся еще до создания современного государства Израиль. Этим он и интересен туристам еврейского происхождения со всего мира, хотя их соплеменников там осталось около 1 %.

10. Поиграть в морской бой

Музеи советских игровых автоматов есть в Москве и Санкт-Петербурге. И в обоих городах регулярными посетителями являются иностранцы.

11. Побывать на Лубянке

Бывшая штаб-квартира КГБ на Лубянской площади у россиян вызывает весьма противоречивые чувства, а для иностранцев это еще один памятник советской эпохи.

12. Увидеть кабинет президента России

Иногда такой странной просьбой некоторые туристы ставят в тупик московских гидов.