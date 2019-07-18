12 неожиданных неприятностей, которые могут подстерегать туристов в популярных для отдыха странах

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Лето — пора отпусков и путешествий. Конечно, каждый человек мечтает, чтобы его каникулы прошли идеально, безо всяких потрясений. Однако даже на самых популярных курортах нас могут подстерегать опасности и неприятности.

Мы в AdMe.ru любим путешествовать, поэтому составили список особенностей и потенциальных опасностей в разных странах, на которые стоит обратить внимание, чтобы ваш отпуск был максимально комфорным.

1. Индия: запрет на селфи и скутеры

В Индии туристов особенно привлекает штат Гоа с его протяженными пляжами и колоритными достопримечательностями, которые так и хочется запечатлеть. Однако недавно местное правительство выделило вдоль побережья Аравийского моря 24 зоны, где официально введен запрет на селфи. Таким образом власти пытаются защитить любителей «себяшек» от опасностей, которым они себя подвергают в погоне за удачной картинкой. Селфи становятся смертельно опасными по всему миру, а Индия занимает среди всех стран одну из лидирующих позиций.

Чтобы успеть объехать как можно больше интересных мест, многие берут напрокат скутер. Прокатные пункты встречаются буквально на каждом шагу, однако, арендуя скутер или мопед, надо быть очень осторожными. Дело в том, что трафик в Индии сильно отличается от европейского. Во-первых, в Гоа левосторонее движение. Во-вторых, во всем штате всего пара светофоров, а движение на дорогах весьма хаотичное: водители постоянно сигналят и подрезают друг друга. Кстати, на многих скутерах нет боковых зеркал, поэтому водители дают понять о предстоящем обгоне сигналом. В-третьих, часто безответственные туристы садятся за руль в нетрезвом виде, поэтому велико количество аварий разной степени тяжести. Наконец, в Индии довольно распространен особый вид мошенничества, когда вам под колеса бросается местный житель, а потом требует от вас существенную денежную компенсацию.

2. Франция: Протесты и забастовки

Во Франции, особенно в Париже, есть риск столкнуться с протестами и забастовками, которые могут существенно подпортить впечатление об отдыхе. Во-первых, во время протестов парижские власти и правоохранители перекрывают улицы, так что иногда добраться до нужного места бывает совсем непросто. Во-вторых, часто закрывают основные достопримечательности. Например, во время декабрьских протестов 2018 года в Париже была закрыта для посещения Эйфелева башня, также не работали некоторые музеи, в том числе Лувр и музей Орсе, многие кафе и рестораны. В прошлый раз туристы во Франции столкнулись с серьезными проблемами во время забастовки таксистов против сервиса Uber в 2015 году. Тогда протестующие перекрыли дороги к аэропортам и вокзалам Парижа.

3. ОАЭ: Алкоголь и религиозные запреты

Прежде чем посетить Объединенные Арабские Эмираты, лучше ознакомиться с правилами поведения в этом государстве. Туристам важно понимать, что они собираются в мусульманскую страну с ее законами и спецификой. Во-первых, въезжающим в ОАЭ следует помнить о том, что в стране алкоголь находится под строгим запретом. За его распитие в общественных местах можно получить тюремный срок, поэтому употреблять спиртные напитки можно только в специально отведенных местах. К ним относятся закрытые клубы, бары, рестораны, отели. Также учтите, что алкоголь в Эмиратах можно употреблять с 21 года. Во-вторых, Эмираты — исламская страна, так что во время визита важно чтить религиозную принадлежность местных жителей, особенно во время священного месяца Рамадан. Женщинам не стоит надевать слишком откровенные наряды даже на пляж, где можно увидеть особые баннеры, запрещающие носить купальники с плавками-стрингами. Также многочисленные правительственные источники советуют девушкам никогда не принимать напитки от незнакомцев и не оставлять коктейли без присмотра, так как преступники могут подсыпать туда опасные вещества. В-третьих, не стоит забывать, что в ОАЭ категорически запрещено фотографировать и снимать на видео религиозные и государственные объекты и местных жителей.

4. Италия: Извержения вулканов

В прекрасной и любимой многими туристами Италии есть риск столкнуться с вулканической активностью. Несколько дней назад на итальянском острове Стромболи недалеко от Сицилии произошло извержение вулкана, в результате которого погиб один турист. Падающий с неба вулканический пепел повлек за собой несколько возгораний. Сейчас с последствиями этого бедствия борются пожарные: по склонам горы стекают два лавовых потока, и есть угроза обрушения склона. Из ближайшего населенного пункта было эвакуировано 70 человек. Надо сказать, что вулкан на острове — один из самых активных, он регулярно выбрасывает лаву с 1932 года, а последнее крупное извержение было в 2009 году. В прошлом году в Италии было зафиксировано извержение вулкана Этна на острове Сицилия. Перед этим было зафиксировано около 130 подземных толчков, самый сильный из которых достигал 4 баллов.

5. Мексика: Опасные пляжи и проблемы с въездом

Первая опасность, которая может подстерегать туристов в Мексике, — это сильное течение на пляжах. Особенно внимательными следует быть при посещении Зиполите-Бич. На первый взгляд, это тихий пляж с белым песком и бирюзовыми волнами Тихого океана. Однако местные жители называют это место берегом мертвых и стараются избегать его в период с апреля по июнь, когда на пляже наблюдается сильное подводное течение, которое сложно заметить с берега. Также летом во время полнолуния здесь часто происходят сильные приливы и отливы экстерриториальных вод, опасность которых усиливается за счет скал и утесов. Несколько лет назад на пляже было официально спасено 180 человек, которые не справились с бурным течением. Сейчас власти Мексики стараются хорошо организовать работу спасателей, и в последнее время на Зиполите-Бич не было зафиксировано ни одного смертельного случая. Вторая неприятность, с которой могут столкнуться путешественники, заключается в том, что их попросту могут не пустить в страну. Буквально несколько дней назад в интернете появились сообщения о том, что 14 российских туристов не пропустили в мексиканский город Канкун. У кого-то цель цель поездки не соответствовала ранее заявленной, а кто-то из путешественников не смог подтвердить миграционной службе наличие средств для пребывания в Мексике и предъявить обратный билет. Так что, собираясь в Мексику, убедитесь в том, что ваши документы в полном порядке.

6. Чехия: Обмен валюты

Бывалые туристы говорят, что в Чехии надо быть осторожным при обмене валюты. Следует внимательно изучить все детали операции в пунктах обмена, поскольку мелким шрифтом может быть указана внушительная комиссия. Кроме того, важно заранее спрашивать у работников обменников актуальный курс, поскольку часто он может отличаться от заявленного на табло. Однако есть хорошая новость: с 1 апреля 2019 года правительством Чехии была принята поправка, которая вводит новые правила обмены валюты и предотвращает недобросовестую практику некоторых обменных пунктов. Согласно новому закону клиенты могут отменить обменную операцию в течение 3 часов после совершения сделки при наличии квитанции. Также поправка ограничивает право обменников взимать комиссию за биржевую операцию. То есть прибыль может быть заложена только в обменном курсе. Так что всегда смело спрашивайте у кассира, сколько именно денег вы получите за конкретную сумму, которую планируете обменять. Если вы столкнетесь с языковым барьером, то попросите сотрудника написать сумму на бумажке.

7. Таиланд: Обратное течение и ядовитые моллюски

Таиланд считается одной из самых безопасных стран Юго-Восточной Азии. Туристы приносят в казну существенный доход, поэтому правительство старается обеспечить гостям страны полную безопасность. Тем не менее расслабляться не стоит. Если вы приезжаете в королевство в сезон дождей, то нужно быть особенно осторожными. Во-первых, не стоит игнорировать запреты в определенных пляжных зонах: если вы видите красный флаг, значит, купаться там нельзя. В Таиланде довольно распространено обратное течение, которое представляет серьезную опасность. Во-вторых, в морских глубинах вы можете столкнуться с довольно опасными обитателями, к которым лучше не прикасаться. Например, в Таиланде водится один очень опасный моллюск — конус географический. Эта небольшая улитка с красивой раковиной и ядовитым хоботком выглядит, на первый взгляд, довольно безобидно. Однако ее яд без своевременно оказанной медицинской помощи может убить человека меньше чем за 1 час. Так что на отдыхе в Таиланде лучше сторониться всякой подозрительной живности и не трогать ее руками.

8. Египет: Опасный дайвинг

Отдых в Египте пользуется большим спросом среди туристов. Многие едут именно на Красное море, чтобы заняться дайвингом. Однако при занятии этим видом спорта в Египте следует быть очень внимательными. Во-первых, не стоит купаться в незнакомых местах и трогать коралловые рифы: их края могут быть очень острыми, так что вы рискуете серьезно пораниться. Во-вторых, в водах Красного моря водятся акулы, опасные скаты, мурены и ядовитые рыбы, к которым лучше не приближаться. Наконец, самая главная опасность для дайверов в Египте — некачественная экипировка для подводного плавания и не слишком профессиональные инструкторы. Так что если вы решили полюбоваться обитателями морских глубин, лучше не экономьте деньги и обращайтесь только в крупные дайвинг-центры, которые имеют международную лицензию. Также ни в коем случае не следует нарушать требования техники безопасности. Часто опытные дайверы ведут себя слишком самонадеянно, что может привести к весьма плачевным последствиям.

9. Испания: Слишком много туристов

«Ваш туризм убивает мой район».

С каждым годом в столицу Каталонии, Барселону, приезжает все больше гостей. В какой-то момент жители города не выдержали такого наплыва приезжих и вышли на улицы с протестом против массового туризма. По всему городу стали появляться антитуристические граффити около популярных у приезжих достопримечательностей. В какой-то момент протестующие даже пошли на штурм пляжа, осуждая шумное поведение отдыхающих, и стали прокалывать шины у прокатных велосипедов. Активисты считают, что большой туристический поток приносит больше вреда, чем пользы. Они утверждают, что такая политика учитывает только экономические интересы страны, но при этом резко ухудшает жизнь местного населения. На сегодняшний день власти страны ввели ограничения на аренду жилья туристами в некоторых городах Испании.

А вы когда-нибудь сталкивались с неожиданными неприятностями на отдыхе? Можете поделиться своим опытом?