12 неожиданных находок, которые скрасят пребывание в аэропорту

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Аэропорты уже давно перестали быть просто воздушной гаванью, принимающей и отправляющей самолеты. Благодаря обилию магазинов, залов для отдыха и ресторанов пассажиры могут комфортно провести время в ожидании своего рейса. В некоторых городах инфраструктура аэровокзала продумана настолько, что в нем можно находиться несколько суток и при этом совершенно не скучать.

Мы в AdMe.ru решили узнать, что скрывают в своих стенах аэропорты мира, и некоторые нас по-настоящему удивили. Оцените и вы, особенно если собираетесь в путешествие, — вдруг в нашем списке есть и ваш пункт назначения?

1. Автомат в Китае определяет пассажира по лицу и показывает информацию о рейсе

Wow! China Airport face recognition systems to help you check your flight status and find the way to your gate. Note I did not input anything, it accurately identified my full flight information from my face! pic.twitter.com/5ASdrwA7wj — Matthew Brennan (@mbrennanchina) March 24, 2019

«Вау! Система распознавания лиц в китайском аэропорту поможет вам проверить статус рейса и найти дорогу к гейту. Заметьте, я ничего не вводил, он сам по моему лицу точно определил полную информацию о полете!»

Технологию запустили в Китае несколько лет назад и используют в первую очередь для обеспечения безопасности. Так, например, полицейским удается в кратчайшие сроки идентифицировать преступника и поймать его даже на улицах города. А не так давно в Поднебесной начали формировать национальную базу данных, которая позволит сократить время обработки информации вплоть до секунд. Инновации быстро перекочевали и в другие сферы жизни. В аэропортах распознавание лиц используют для ускорения предполетной проверки. Приятный бонус — высокотехнологичные справочные автоматы, которые, отсканировав лицо, проложат путь к гейту, покажут время посадки и другие детали о рейсе. Одно из таких устройств находится в сычуаньском Шуанлю.

2. Во французском Лионе автомобиль припаркуют роботы

Если вы оказались в Лионе на машине и собираетесь оставить ее на парковке аэропорта, можете заодно оценить передовые возможности робототехники. В городе функционирует первая автоматизированная стоянка. Принцип таков: водитель загоняет машину в специальный бокс, откуда после оплаты его забирает и перевозит на определенное место робот-парковщик. Причем куда поставить авто, робот решает исходя из данных поездки: чем длительнее путешествие, тем дальше от здания аэропорта будет автомобиль.

3. Капсулы для сна, похожие на космические корабли из фантастических фильмов

Сегодня практически каждый крупный аэропорт обзаводится мини-отелями на своей территории. Разница между ними, как правило, лишь в цене и дизайне. Если решите отдохнуть во время длительной пересадки во Внуково, присмотритесь к местным капсулам, которые словно срисованы с декораций к фильмам о космических путешествиях. Те, кто пользовался, говорят, что и внутри все выглядит не менее футуристично.

4. Официальный споттинг в аэропортах мира

Если вам приходилось видеть возле взлетной полосы группу людей с биноклями и фотоаппаратами, значит, ваш рейс совпал с датой очередного споттинга. Это, по сути, хобби, приверженцы которого стремятся запечатлеть как можно больше самолетов разных авиакомпаний на взлете и посадке. Причем если в обычной ситуации сотрудники вряд ли разрешат сделать снимки возле трапа, то здесь все происходит официально, причем в точках, максимально удобных для наблюдения. Особая удача — запечатлеть редкий лайнер с нетипичным сочетанием модели и окраски.

5. В Шереметьево работает музей истории аэропорта

Коротая время в терминале F, загляните в местный музей. Он компактный, но при этом достаточно емкий. Первая страница в истории воздушной гавани — экземпляр газеты от 1956 года, где сообщается, что 11 августа аэропорт принял первый самолет из Ленинграда. Помимо редких фотографий в зале представлена целая коллекция миниатюрных моделей воздушных судов, выполненных в традиционной раскраске разных авиакомпаний. Здесь же имеются любопытные образцы списанного оборудования, которые не увидеть в обычной жизни. И даже взлетная полоса в разрезе. А если интересуетесь, что за машины курсируют на территории аэропорта, — найдете разъяснения на отдельном плакате.

6. Сад бабочек в Сингапуре

Сингапурский аэропорт Чанги 27 лет подряд получал звание лучшего в мире по версии британского издания Business Traveller. Помимо бытовых удобств вроде повсеместных розеток, бесплатного Wi-Fi и круглосуточных кинозалов там много нестандартных развлечений. Вы можете посетить бассейн с видом на взлетную полосу, тематические парки и увидеть уникальные инсталляции. Но, пожалуй, самой интересной была идея расположить на территории сад бабочек — в этом сингапурцы стали пионерами. Спроектировали пространство так, что посетители ощущают себя в реальных тропиках — с обилием экзотических растений и даже водопадами. Ну и сами живые экземпляры вызывают неподдельный интерес, будто в естественной среде обитания здесь живут и множатся более 1 000 бабочек 40 видов. И все это абсолютно бесплатно.

7. Филиал музея NEMO в Амстердаме

Если вы не успели попасть в основное здание научного музея, Схипхол дает последний шанс. Небольшой филиал вы найдете в зоне вылета после прохождения досмотра. Концепция NEMO построена в основном на интерактиве, а каждый экспонат — это установка для разнообразных физических и химических опытов. Надо признать, музей создан совершенно нетипично для своего формата, а потому и привлекает посетителей со всего мира. Так что интересно будет и детям, и взрослым.

8. Зал для йоги во Франкфурте

Ожидая вылета из Франкфурта, вы можете поупражняться в специальных залах. Для занятий отведены 2 просторных помещения. Внутри ничего лишнего, лишь зеркала и коврики. И конечно, приятная спокойная атмосфера, идеально подходящая для духовных практик. Залы работают круглосуточно, к тому же посетить их можно бесплатно.

9. Магазин Гарри Поттера в Лондоне

Если летите в Лондон (Гатвик или Хитроу — неважно), загляните в магазин за порцией волшебства. В павильоне очень круто передана атмосфера мира магии, и хотя цены не из категории низких, зайти стоит даже просто ради настроения. На прилавках вы найдете много интересного: от бытовых предметов, выполненных в цветах факультетов Хогвартса, до одежды и аксессуаров в стилистике эпопеи. И да, волшебную палочку и карту мародеров тоже можно купить.

10. Парень из лего в Домодедово

Когда будете коротать время в Домодедово, попробуйте отыскать и сфотографироваться с этим грустным парнем. Судя по пользовательским фотографиям, «турист» обитает в здании уже давно, но периодически меняет дислокацию. В разное время его видели то у ресторанов, то в зале ожидания, а однажды лего-человека застали и в центре Москвы — на скамейке у Садового кольца.

11. В Окленде стоит гигантская статуя гнома

Неважно, что канонические дворфы описываются низкорослыми. Эта статуя Гимли из «Властелина колец» сделана с размахом — ни много ни мало 4,5 метра в высоту. Неудивительно, что здесь воспевают героев Дж. Толкина, ведь именно в Новой Зеландии проходили съемки фильма.

12. А в Веллингтоне Гэндальф летает на орле

Инсталляцию с Гэндальфом на орле разместили в аэропорту перед премьерой трилогии «Хоббит», которая состоялась в 2012 году. Примерно в это же время над фуд-кортом появился и Голлум, ловящий рыбу. Зрелище действительно впечатляющее, так что после завершения рекламной кампании фигуры решили оставить, сделав их своеобразной фишкой воздушной гавани.