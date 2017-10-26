12 неожиданных фактов о самом красивом месте на планете

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Недавно читатели путеводителя «Rough Guide» выбирали лучшие места на планете. Двадцатку самых-самых возглавила Шотландия с ее дикими пляжами, глубокими ущельями и захватывающими дух замками. AdMe.ru решил узнать о Шотландии больше и наткнулся на очень неожиданные факты.

Край бесконечных островов

На территории Шотландии кроме основной части насчитывается почти 800 островов, только на 130 из них проживают люди. А общая площадь страны приблизительно равна площади ОАЭ, Чехии и Панамы.

Самый быстрый полет

Именно в Шотландии можно совершить самый короткий авиарейс в мире и практически его не заметить. Время в пути от Уэстрей до Папа-Уэстрей составляет 1 минуту 14 секунд. Стоимость полета — € 17. Здесь можно посмотреть, как это выглядит изнутри самолета.

Древнейшее дерево Европы

Во дворе церкви деревни Фортингалл растет дерево, которому около 3 000 лет. Это ягодный тис. Одна из главных легенд, связанных с ним, гласит, что под деревом играл в детстве сам Понтий Пилат.

Край рыжеволосых

14 % населения Шотландии имеет рыжие волосы, а 40 % имеют такой ген. Это и делает данную часть мира самым «рыжим» местом на земле. Неудивительно, что и ежегодный парад рыжеволосых проходит именно здесь.

Символ страны — единорог

Шотландцы верили в непобедимую силу единорога еще в начале второго тысячелетия, когда сопоставляли его со львом, который, в свою очередь, ассоциировался с англичанами. А сейчас это сказочное животное служит символом духовной чистоты и великой мудрости.

Родина гольфа и поло... на слонах

Первые спортивные игры, ассоциирующиеся с Шотландией, — футбол и гольф. Но, как оказалось, есть еще и поло на слонах. На спине слона сидят водитель и игрок. Их цель — справиться с мячом длинной палкой. Главное правило — не переутомить слона и хорошо к нему относиться!

Боннибридж — мировая «столица НЛО»

На территории Шотландии расположен городок Боннибридж. Каждый год его жители фиксируют до 300 (!) случаев появления неопознанных летающих объектов. Поэтому-то Боннибридж и считается мировой «столицей НЛО».

Хаггис

Хаггис — самое знаменитое шотландское блюдо, которое готовят из бараньих потрохов: сердца, печени и легких, а затем отваривают в бараньем желудке. Сейчас существуют и вегетарианские версии хаггиса.

Калланиш — шотландский Стоунхендж

Культовое место для предков современных шотландцев впечатляет не только своими размерами, но и тем, что расположено среди равнины и резко выделяется на общем пейзаже. Прототип именно этого святилища используется в популярном сейчас сериале «Чужестранка».

Эдинбург расположен на вулкане

Эдинбург поражает многими фактами. На полмиллиона населения в городе приходится около 16 000 культурных и исторических памятников. И это абсолютный рекорд в мире. Кроме того, знаменитый Эдинбургский замок был построен на потухшем вулкане. Первая пожарная служба появилась также здесь.

Овечка Долли

Именно в Шотландии в Рослинском институте близ Эдинбурга появилась самая знаменитая овечка в мире. Долли — первый клон в мире, и ее появление — это прорыв во всей науке, как бы к нему ни относились.

Невероятная скульптура лошадей

Скульптуры «Келпи» — это две огромные лошадиные головы высотой с 10-этажное здание, которые расположены в городке Фолкерк. Они были построены в честь мифических водяных духов, обитающих в горных реках и озерах. Сейчас эти скульптуры приветствуют всех тех, кто добирается до Шотландии морским путем.