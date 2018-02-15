12 безумных законов, которые возможны только в Японии

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Японские законы поражают не менее, чем культура этой страны. Поэтому, перед тем как отправиться в Японию, учтите, что здесь запрещено быть толстым, мусор следует носить с собой, а плавать в бассейне можно только некоторым.

AdMe.ru составил список самых необычных правил, которые действуют в Японии.

12. Запрещено покупать некоторые медикаменты

Большинство медикаментов, которые в других странах в свободном доступе, в Японии продаются исключительно по рецепту. Это касается, например, ингаляторов и некоторых лекарств от аллергии.

11. Действуют строгие ограничения на имя для новорожденного

В Японии действуют очень строгие правила касательно того, как можно назвать ребенка, так как японцы верят в силу и влияние имени на судьбу человека. Родители не имеют права выбрать имя, значение которого может расцениваться двусмысленно или нести негативную энергетику. Например, в 1993 году ребенка хотели назвать именем Акума, которое переводится как «демон». На родителей даже подали в суд, а малышу дали другое, более «положительное» имя.

10. Запрещено быть толстым

С 2008 года в Японии действует «метаболический закон». Таким образом страна решила бороться с лишним весом своих жителей. По закону, у людей в возрасте от 40 до 75 лет измеряют размер талии, который не должен быть более 85 см у мужчин и 90 см у женщин. В случае превышения нормы японцу оказывают специальную медицинскую поддержку по контролю веса, но без каких-либо штрафов и наказаний.

9. Запрещено выкидывать деньги

Очень странное правило, но тем не менее. В Японии запрещено выбрасывать или портить деньги. В противном случае человеку грозит тюрьма сроком на год или штраф размером $ 2 000.

8. Запрещено делать алкоголь

Никакого домашнего вина или пива. Закон запрещает изготовление спиртных напитков у себя дома. За нарушение данного правила японцу грозит до 5 лет тюрьмы и около $ 5 000 штрафа.

7. Запрещены урны в публичных местах

В Японии вы не встретите мусорные баки в публичных местах. Это правило связано, во-первых, с самой культурой — японцев с самого детства приучают сортировать мусор и выкидывать его дома. А во-вторых, в связи с терактом в 1995 году в метрополитене Токио, после которого было решено избавиться от урн, дабы избежать возможности спрятать в них бомбу.

6. Запрещено танцевать в клубе

В японском законодательстве прописано, что в заведениях, площадь которых меньше 66 кв. м, запрещено танцевать. А чтобы открыть танцевальный клуб, необходимо получить соответствующую лицензию для танцев.

5. Возраст сексуального согласия — 13 лет

Вступать в сексуальные отношения в Японии официально можно с 13 лет, а вот связывать себя брачными узами — только после 18. Раньше, по японскому законодательству, девушки могли выйти замуж с 16 лет, парни же могли жениться только после 18. Но на данный момент правила изменились и общий допустимый возраст для вступления в брак — 18 лет.

4. Запрещено ловить рыбу без лицензии

Данное правило действует только на ловлю рыбы-шара фугу. Дело в том, что если приготовить ее неправильно, то она является смертельной для человека. Поэтому ловить рыбу, как и готовить, может только японец, который получил лицензию на знание разновидностей рыбы и умеет с нею обращаться.

3. Запрещено посещать бани и бассейны тем, у кого есть татуировки

Формально прописанного закона о запрете на татуировки нет. Но тем не менее во многих публичных местах висят плакаты, запрещающие людям с татуировками посещать бани и сауны. Это негласное правило распространяется как на самих японцев, так и на туристов.

2. Запрещено участвовать в войнах

Статья 9 Конституции Японии гласит, что в связи со стремлением к международному миру страна отказывается от участия в войнах, а также наличия собственной сухопутной, морской и военно-воздушной армии.

1. Женщины обязаны носить бюстгальтер

Женщины в Японии должны носить бюстгальтеры в зданиях, где есть кондиционер. Закон придумали, дабы избежать случаев домогательства на работе.

А вы хотели бы, чтобы подобные законы действовали и в вашей стране?