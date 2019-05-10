12 небанальных достопримечательностей Москвы для тех, кто уже нагулялся по Красной площади

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Уже почти 9 веков Москва строится, расширяется, наполняется новыми тайнами и достопримечательностями. Даже столичные старожилы навряд ли знают все интересные места своего города. А ведь в Москве немало памятников и шедевров искусства, на которые стоит обратить внимание после Красной площади и Мавзолея.

Мы в AdMe.ru составили список из 12 достопримечательностей, о которых мало кто знает. Тем не менее они совершенно точно заслуживают внимания горожан и гостей столицы.

1. Телефонная будка Чебурашки

Погрузиться в детство получится в Московском музее анимации на ВДНХ. А можно даже и не заходить в него, ведь прямо перед входом стоит та самая настоящая будка Чебурашки из любимого всеми мультфильма. Она является лицом музея и всегда привлекает внимание посетителей. Внутри будки есть юла, апельсины, наклейки Oranges и половичок, прямо как в произведении Успенского. Адрес: ВДНХ, стр. 84

2. Дом, где жила Маргарита из романа Булгакова

Мода на Булгакова и его роман «Мастер и Маргарита» не пройдет никогда, поклонников этого произведения становится только больше. И какое счастье, что литературоведы и историки какими-то своими сложными выводами и расчетами выяснили, где в Москве жила та самая булгаковская Маргарита с мужем. Правда, есть еще минимум 4 подходящих под описание особняка, но этот, говорят историки, самый вероятный! Этот величественный особняк в готическом стиле является одним из красивейших зданий Москвы и однозначно заслуживает внимания жителей и гостей столицы. Адрес: ул. Спиридоновка, д. 17

3. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Римско-католический кафедральный собор является самым большим католическим собором в России. Эта действующая церковь построена в 1911 году с помощью польской общины в Москве. Здесь проводятся службы на русском, польском, английском, испанском, французском языках и даже на латыни, а также проходят концерты органной музыки. Духовой орган, кстати, тоже является одним из самых больших в России. Прийти сюда стоит, чтобы увидеть это величественное здание в неоготическом стиле и впечатлиться его атмосферой.



Адрес: Малая Грузинская ул., д. 27/13

4. Бассейн «Чайка»

Купание в бассейне под открытым небом в любое время года и даже в дождь, в мороз или в снегопад — необычное времяпрепровождение. Вода в бассейне теплая, а клубы пара делают плавание еще более удивительным. Здесь есть все для активного отдыха: 2 взрослых и 2 детских бассейна, вода в которых подогревается до +28 градусов, баня, сауны, купель, тренажерный зал, площадка для отдыха и многое другое. А профессиональные инструкторы всегда помогут и подскажут. Прекрасное место для семейного отдыха.



Адрес: пер. Турчанинов, 3

5. Магазин «Елисеевский»

В конце XIX века предприниматель Григорий Елисеев открыл особый, непохожий на другие магазин. Дело быстро пошло в гору, развивалось и росло с каждым годом. А купить в магазине можно было все: от выпечки до трюфелей и устриц. С приходом советской власти Елисеев эмигрировал во Францию. Но его детище по-прежнему сохранило статус особенного магазина. Уже более 200 лет это здание украшает Тверскую улицу. Сейчас главный продуктовый магазин советской эпохи больше похож на музей, чем на супермаркет. Посетители ходят сюда не столько за продуктами, сколько просто полюбоваться интерьерами.



Адрес: ул. Тверская, д. 14

6. Самое старое здание

Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря был основан в 1357 году, и это самый древний храм и самое старое строение Москвы. Изначально это было деревянное здание, которое полностью сгорело в 1368 году. На его месте построили новый собор из камня, а в 1420-х годах он был полностью перестроен и в таком виде стоит до сих пор. До сегодняшних дней храм горел еще несколько раз и даже был разграблен во время нашествия Наполеона. После Октябрьской революции собор упразднили и создали в нем лагерь для заключенных, с 1922 по 1928 год там была колония для беспризорников, а с 1928 года он служил домом для рабочих завода «Серп и молот». Несмотря на все злоключения, каменные стены уцелели и сохранили свой первоначальный вид. В середине XX века собор полностью отреставрировали, и сейчас это действующий храм с регулярными церковными службами.



Адрес: Андроньевская пл., д. 10

7. Сандуновские бани

Те самые, куда каждый год 31 декабря ходили герои «Иронии судьбы, или С легким паром!».

Этот банный комплекс работает аж с 1808 года и до сих пор является образцом для остальных общественных бань. Но все же это та самая русская баня с ее традициями. Здесь есть банщики, парильщики, березовые веники, общественные залы — 3 мужских и 2 женских, а также 8 отдельных помещений, каждое из которых рассчитано на 4 посетителей. Само здание бань — памятник архитектуры Москвы, а внутри там настоящий дворец, с лепниной на потолках и стенах, фресками, росписями, мраморными лестницами и антикварной мебелью.



Адрес: ул. Неглинная, д. 14, стр. 3–7

8. Памятник «Людские пороки»

Большая, интересная и не очень известная скульптурная композиция находится в самом центре столицы. По словам ее автора, скандально известного художника Михаила Шемякина, он задумал ее, чтобы обратить внимание народа на спасение настоящего и будущего поколений.



Памятник состоит из 15 скульптур, которые олицетворяют пороки взрослых: наркоманию, алкоголизм, воровство, равнодушие, нищету и прочие пагубы современного мира. А в центре мальчик и девочка играют в мячик с завязанными глазами. Они не видят, как остальные скульптуры-пороки тянут к ним свои руки.

Адрес: Болотная пл.

9. Живописный мост

Считается одним из красивейших мостов России. Его высота — более 100 м, а длина — около 1,5 км. Особенностью его является то, что большая его часть построена вдоль реки. На высоте более 100 м, в месте изгиба арки моста, расположена стеклянная капсула. Это центральная часть смотровой площадки, она хорошо видна издалека и напоминает летающую тарелку. Посетить мост стоит в любом случае, чтобы обозреть восхитительные виды, которые с него открываются.



Адрес: установлен над пр. Маршала Жукова, связывает 2 района — Серебряный Бор и Крылатское

10. Бункер-42 на Таганке

В самом центре Москвы, на глубине 65 м под землей, в некогда засекреченном бункере расположились военно-исторический музей и развлекательный комплекс. Бункер был построен во время холодной войны, в 50-х годах прошлого века, и принадлежал министерству обороны.

Сейчас здесь находится Музей холодной войны. Это уникальный туристический объект, единственный в России открытый противоатомный бункер, доступный для посещения, где демонстрируются макеты образцов ядерного оружия. Помимо музея в бункере расположены самый глубокий ресторан в России, банкетные залы, территории для игр (различных квестов, лазертага, страйкбола), конференц-залы. Те, кто здесь был, говорят, что это один из самых интересных и необычных музеев Москвы. Адрес: 5-й Котельнический пер., д. 11

11. «Нехорошая квартира», или Дом-музей Булгакова

Комната в коммунальной квартире № 50 на Большой Садовой — это первое жилище Михаила Булгакова в Москве, здесь он жил со своей супругой с 1921-го по 1924 гг. Звание нехорошей эта квартира получила после выхода романа «Мастер и Маргарита», ведь практически по такому же адресу в произведении проходил Великий бал у Сатаны, разница только, что номер дома там был 302-бис. Сейчас площадь всей коммунальной квартиры занимает музей-театр. В нем проводят экскурсии, устраивают выставки и театральные постановки. Во дворе на входе в музей стоят бронзовые скульптуры героев романа — Коровьева и Бегемота. А в подъезде посетители оставляют надписи и пожелания. Считается, что все написанное здесь обязательно исполняется. Адрес: ул. Большая Садовая, д. 10, 6-й подъезд, 4-й этаж, кв. 50

12. Арт-пространство «Красный Октябрь»

В СССР это было крупнейшее в стране кондитерское предприятие, сейчас же весь огромный комплекс превратился в популярную арт-площадку и в одно из самых модных мест столицы.

Это уникальный памятник московской промышленной архитектуры, в состав комплекса входит более 20 зданий из красного кирпича. Здесь никогда не бывает скучно, все время что-то происходит. Концерты, выставки, различные студии, кафе и рестораны, можно снять офис в аренду — в общем, каждый найдет себе занятие по душе.



Адрес: Берсеневская наб., д. 6 А вы бывали уже в этих местах? Какие еще малоизвестные достопримечательности Москвы вы знаете?